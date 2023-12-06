【2023高雄電影節】專訪VR《英倫狂熱趴》導演：銳舞文化依然存在，所有人都能融洽共處

文：游千慧

集導演、製片人、作家、沉浸式藝術創作者⋯⋯多重技能、角色於一身的Darren Emerson，在進入VR領域前拍過許多MTV台的音樂錄影帶、演唱會實況等。

聊起創作VR的契機，他笑稱是厭膩了原先的工作：「當年恰巧想嘗試一些新技術，也因此回歸到大學期間所學的老本行：寫腳本、拍紀錄片。」

Emerson導演初試啼聲的VR360之作是距今8年前的《Witness 360: 7/7》，以「倫敦七七爆炸案」（2005年7月7日，倫敦大眾交通運輸站遭恐怖攻擊）的女性倖存者——Jacqui Putnam度過恐攻後的十年歷程為紀錄主軸。

有了首發VR經驗後，次年（2016）Emerson受雪菲爾影展邀請，委託其製作新一部VR360《Indefinite》，該作於映演後也極受好評，爾後被紐約時報購買；2019年，導演再受託製作走動VR紀錄片《Common Ground》，當時他便以現今廣泛運用的6DoF、攝影測量法（Photogrammetry）與動態立體捕捉（Volumetric Capture）等技術製作視覺效果。

在雄影期間打扮輕鬆、語調和眼神帶著溫和與幽默感，第一時間感受不到他是個影音技術狂熱者（笑）。但他回應問題耐性十足、介紹作品時自信且沉穩——資深VR藝術家Darren Emerson聊起這次帶來的《英倫狂熱趴》，從銳舞音樂文化到拍攝期的技術試驗，他不厭其煩、細細詳述，即使《英倫》的映演場外也規劃有展覽區，已特別介紹許多影片製作的延伸細節。

該作自2022年至今已在世界各大影展映演一輪，但導演依然保持著高度熱忱，暢聊這部與英國科芬特里（Coventry）文化局合作的互動VR。

Emerson坦言，自己熱衷於實驗並結合多項技術於一件作品中。即使其VR題材都以紀錄片為主，但每部影像的構成形式變化多端、新一回合在技術層面的處理上愈加複雜，他帶給觀眾的體驗也一次比一次更震攝感官。

當你穿戴好裝備，開始沉浸於《英倫》的世界，自始至終無論在視聽、觸覺，身體動線與情緒波動上，觀者皆可直接受其刺激——新奇感、欣喜與亢奮之情一蹴即發。

Photo Credit: 高雄電影節提供；《英倫狂熱趴》劇照 作為英國1980年代末期重要的青年的文化象徵—銳舞，帶領年輕世代在充滿自由、解放、不分你我的救贖感中，共同享受在同一空間中融為一體，盡情舞動、狂歡，這樣的社會氛圍一路延續並影響了1990年代。

「雖未親身在銳舞文化最高峰的1980年代躬逢其盛，但我在1995年左右接觸到銳舞，當年也還沒有手機、網路、衛星導航等科技⋯⋯」

Emerson解釋，1980年代末期的英國，從工業社會轉成服務業主導，青少年面臨的是居高不下的失業率，在這股失落、不安與憤怒中，也因此造就了新音樂、興奮劑的流行，還有來自不同文化、不同膚色種族背景的青年男女們首次大群聚——「銳舞」便誕生於這種充滿自由、解放、不分你我的救贖感中，大家共同享受在同一空間中融為一體，盡情舞動、狂歡，這樣的社會氛圍一路延續並影響了1990年代。

「感覺那是人們第一次消彌了種族、性別、生活背景的差異，所有人都可以融洽共處。那是一種特別的時代現象。」回到令人驚豔的片頭效果，當體驗者從唱片轉盤上被傳送進疾駛於公路的車子裡，彷彿人生初次大冒險就此開始。

「結合車外的虛擬動畫，以及車內的實拍景象，第一幕就要衝出盛大開場的氣勢。」相較於現代由資本商業打造的華麗夜店，在1995年前，英國青年一起去跳舞玩樂的地方更具草根精神，一群人合力搭建屬於自己的場所，以DIY手法共創音樂盛事（自己佈置場地、拼裝音響器材、發布集合消息）。

Emerson補充：「我想重建的即是這樣的環境與感受，所以這次在作品中也透過VR體感背心，傳達銳舞音樂帶來的重低音（震動），撞擊力直接刺激身體，試圖再現那種令人感到胃痛心悸的震撼。」

另外「海盜廣播電台」的設計也是亮點，Emerson認為，「一般人的認知都是用手轉動收音機，但我想都特地做了VR，何不換個方式，讓觀眾以身體的移動（走動）去尋找電台。」

站在那一道直線式的「電台線上」，每往前踩一步就會切換頻道，雖然看似由「腳步」觸動調頻，但實際上與地面相互感應的是頭顯裝置。

「這個試驗在一開始就成功了，更讓我相信以直覺來做互動功能，減少說明是最好的呈現方式。」VR實驗的實踐就靠Emerson及其團隊憑直覺想像、反覆試驗來開創有意思的感官互動。

Photo Credit: 高雄電影節提供；《英倫狂熱趴》劇照 片中「海盜廣播電台」的設計也是亮點，Emerson認為，一般人的認知都是用手轉動收音機，但他想都特地做了VR，何不換個方式，讓觀眾以身體的移動（走動）去尋找電台。

導演也聊到作品中的人物訪談，劇組在科芬特里（距倫敦約一小時火車程）找來多位實際經歷過銳舞時期的受訪者，透過一般攝影機錄下訪談，最後把受訪者的話語分類剪輯，製成VR體驗中的一張張傳單。觀眾在體驗中每拾起一張傳單，就能聽見一位受訪者的獨白。

「還記得第一張傳單上名為Tim的警察？他是1980年代擔任過警員的真實人物，當年他負責到酸浩室現場解散群眾，把青年們全部驅離派對就是他的專職工作。」

而片中重現的警局也經過仔細的實景考究，從文件、馬克杯都盡可能做到一模一樣。銳舞音樂文化相關的點點滴滴都可謂文化遺產，也是英國政府文化機構欲保存的歷史檔案。

再問Emerson，是否認為銳舞文化已從英國煙消雲散，徹底成為歷史？他回答：「我覺得銳舞文化依然存在。今年我已46歲，到這個年紀早就不知上哪兒去找年輕人的樂子、開當年那種派對，但我覺得現代青少年只是以不同方式聯絡聚集，也許通過社群軟體傳遞訊息⋯⋯但現代的閱聽眾為何仍想體驗當年的『銳舞』？我想那是重要的共同記憶，大家依然懷舊、想念那個沒有手機、沒有社群網路的年代：在資訊與目的地不明的情況下，離開家，跟朋友跳上車，一同展開新的冒險，隔日隨大家一起重新誕生，蛻變成不同的人。」