【2023高雄電影節】專訪VR《英倫狂熱趴》導演：銳舞文化依然存在，所有人都能融洽共處
我們想讓你知道的是
導演Emerson解釋，1980年代末期的英國，從工業社會轉成服務業主導，青少年面臨的是居高不下的失業率，在這股失落、不安與憤怒中，也因此造就了新音樂、興奮劑的流行，還有來自不同文化、不同膚色種族背景的青年男女們首次大群聚——「銳舞」便誕生於這種充滿自由、解放、不分你我的救贖感中，大家共同享受在同一空間中融為一體，盡情舞動、狂歡，這樣的社會氛圍一路延續並影響了1990年代。
文：游千慧
集導演、製片人、作家、沉浸式藝術創作者⋯⋯多重技能、角色於一身的Darren Emerson，在進入VR領域前拍過許多MTV台的音樂錄影帶、演唱會實況等。
聊起創作VR的契機，他笑稱是厭膩了原先的工作：「當年恰巧想嘗試一些新技術，也因此回歸到大學期間所學的老本行：寫腳本、拍紀錄片。」
Emerson導演初試啼聲的VR360之作是距今8年前的《Witness 360: 7/7》，以「倫敦七七爆炸案」（2005年7月7日，倫敦大眾交通運輸站遭恐怖攻擊）的女性倖存者——Jacqui Putnam度過恐攻後的十年歷程為紀錄主軸。
有了首發VR經驗後，次年（2016）Emerson受雪菲爾影展邀請，委託其製作新一部VR360《Indefinite》，該作於映演後也極受好評，爾後被紐約時報購買；2019年，導演再受託製作走動VR紀錄片《Common Ground》，當時他便以現今廣泛運用的6DoF、攝影測量法（Photogrammetry）與動態立體捕捉（Volumetric Capture）等技術製作視覺效果。
在雄影期間打扮輕鬆、語調和眼神帶著溫和與幽默感，第一時間感受不到他是個影音技術狂熱者（笑）。但他回應問題耐性十足、介紹作品時自信且沉穩——資深VR藝術家Darren Emerson聊起這次帶來的《英倫狂熱趴》，從銳舞音樂文化到拍攝期的技術試驗，他不厭其煩、細細詳述，即使《英倫》的映演場外也規劃有展覽區，已特別介紹許多影片製作的延伸細節。
該作自2022年至今已在世界各大影展映演一輪，但導演依然保持著高度熱忱，暢聊這部與英國科芬特里（Coventry）文化局合作的互動VR。
Emerson坦言，自己熱衷於實驗並結合多項技術於一件作品中。即使其VR題材都以紀錄片為主，但每部影像的構成形式變化多端、新一回合在技術層面的處理上愈加複雜，他帶給觀眾的體驗也一次比一次更震攝感官。
當你穿戴好裝備，開始沉浸於《英倫》的世界，自始至終無論在視聽、觸覺，身體動線與情緒波動上，觀者皆可直接受其刺激——新奇感、欣喜與亢奮之情一蹴即發。
「雖未親身在銳舞文化最高峰的1980年代躬逢其盛，但我在1995年左右接觸到銳舞，當年也還沒有手機、網路、衛星導航等科技⋯⋯」
Emerson解釋，1980年代末期的英國，從工業社會轉成服務業主導，青少年面臨的是居高不下的失業率，在這股失落、不安與憤怒中，也因此造就了新音樂、興奮劑的流行，還有來自不同文化、不同膚色種族背景的青年男女們首次大群聚——「銳舞」便誕生於這種充滿自由、解放、不分你我的救贖感中，大家共同享受在同一空間中融為一體，盡情舞動、狂歡，這樣的社會氛圍一路延續並影響了1990年代。
「感覺那是人們第一次消彌了種族、性別、生活背景的差異，所有人都可以融洽共處。那是一種特別的時代現象。」回到令人驚豔的片頭效果，當體驗者從唱片轉盤上被傳送進疾駛於公路的車子裡，彷彿人生初次大冒險就此開始。
「結合車外的虛擬動畫，以及車內的實拍景象，第一幕就要衝出盛大開場的氣勢。」相較於現代由資本商業打造的華麗夜店，在1995年前，英國青年一起去跳舞玩樂的地方更具草根精神，一群人合力搭建屬於自己的場所，以DIY手法共創音樂盛事（自己佈置場地、拼裝音響器材、發布集合消息）。
Emerson補充：「我想重建的即是這樣的環境與感受，所以這次在作品中也透過VR體感背心，傳達銳舞音樂帶來的重低音（震動），撞擊力直接刺激身體，試圖再現那種令人感到胃痛心悸的震撼。」
另外「海盜廣播電台」的設計也是亮點，Emerson認為，「一般人的認知都是用手轉動收音機，但我想都特地做了VR，何不換個方式，讓觀眾以身體的移動（走動）去尋找電台。」
站在那一道直線式的「電台線上」，每往前踩一步就會切換頻道，雖然看似由「腳步」觸動調頻，但實際上與地面相互感應的是頭顯裝置。
「這個試驗在一開始就成功了，更讓我相信以直覺來做互動功能，減少說明是最好的呈現方式。」VR實驗的實踐就靠Emerson及其團隊憑直覺想像、反覆試驗來開創有意思的感官互動。
導演也聊到作品中的人物訪談，劇組在科芬特里（距倫敦約一小時火車程）找來多位實際經歷過銳舞時期的受訪者，透過一般攝影機錄下訪談，最後把受訪者的話語分類剪輯，製成VR體驗中的一張張傳單。觀眾在體驗中每拾起一張傳單，就能聽見一位受訪者的獨白。
「還記得第一張傳單上名為Tim的警察？他是1980年代擔任過警員的真實人物，當年他負責到酸浩室現場解散群眾，把青年們全部驅離派對就是他的專職工作。」
而片中重現的警局也經過仔細的實景考究，從文件、馬克杯都盡可能做到一模一樣。銳舞音樂文化相關的點點滴滴都可謂文化遺產，也是英國政府文化機構欲保存的歷史檔案。
再問Emerson，是否認為銳舞文化已從英國煙消雲散，徹底成為歷史？他回答：「我覺得銳舞文化依然存在。今年我已46歲，到這個年紀早就不知上哪兒去找年輕人的樂子、開當年那種派對，但我覺得現代青少年只是以不同方式聯絡聚集，也許通過社群軟體傳遞訊息⋯⋯但現代的閱聽眾為何仍想體驗當年的『銳舞』？我想那是重要的共同記憶，大家依然懷舊、想念那個沒有手機、沒有社群網路的年代：在資訊與目的地不明的情況下，離開家，跟朋友跳上車，一同展開新的冒險，隔日隨大家一起重新誕生，蛻變成不同的人。」
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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