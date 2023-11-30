香港很小，亦很大——看《4拍4家族》
我們想讓你知道的是
《4拍4家族》上映初段票房不理想，首場謝票全院觀眾只有兩位，連戲院職員都勸喻放棄謝票免得尷尬，但導演與編劇的賴恩慈阿Mo反過來認為觀眾少更應謝票。大場面我未必見過，但小場面我肯定經驗豐富，只有兩三位出席者的分享會，我在香港的序言書室試過，在台灣的銅鑼灣書店也試過，而且還是整整兩小時的分享；就如阿Mo在訪問中所言，打擊是有一點，但很快回過神來就會想通，不管問題出在哪裡，越是人少，越是應該用心分享，才對得起這幾位當全世界都因為各種原因沒有出席，依然選擇到場支持的觀眾，也才對得起作品——這句是我自己說的，不過估計阿Mo也會同意吧。
兩週前的週末，以付費訂閱福利為藉口，和朋友一起在百老滙電影中心包場，跟讀者一起看《4拍4家族》，加上導演和演員的影後分享，戲裡戲外都是滿滿的感動。好喜歡這齣電影，希望更多人可以看到這部籌備八年，極之用心的作品，請容許我「休假」一週，不寫區塊鏈，不寫社會學，寫寫電影，談談近況。
香港很小：大戲院變成小劇場
不知從何時開始，港產片的導演與演員謝票蔚然成風，幾乎變成每部電影的標準配套。我沒有考究過，但難以想像除了香港，全世界還有哪一個地方，只需購票入場看電影，就經常能見到導演和演員，聽他們分享幕後花絮，聽其他觀眾分享觀後感。在洛杉磯看完《花月殺手》，忽然馬田·史高西斯和里安納度．狄卡比奧跑出來跟你打招呼，感謝你進場支持，分享製作點滴，然後和你合照？肯定是做夢吧。
你說因為香港人口密集，所以才會這樣？但以前的香港，謝票同樣是聞所未聞，對於一般市民，所有導演和演員都高不可攀，電影的創作過程是遙不可及的存在；即使是親民的發哥和深水埗街坊吳宇森，都不可能在《英雄本色》完場後出來跟觀眾打招呼。
從商業角度，當然可以簡單地把謝票現象歸因於電影票房不景氣，導演與演員的地位不再超然，需要四出奔走為電影造勢宣傳。但即使初衷或許只為宣傳，我感受到的卻是電影工作者、觀眾、作品之間關係的典範轉移，謝票活動把電影院以至大堂變成互動空間，把觀影變成半劇場的體驗，影後談逐漸演化成觀影體驗的一部分，而且是更動態、更互動，甚至有時更重要的一部分。我也很喜歡外國電影，但外國電影即使再好，我都只是被動的觀眾，而現今的港產片卻讓觀眾以各種形式參與，成為作品的延伸。
透過港產片，「we connect」。謝票文化，讓人與人的關係得以拉近，香港一下子彷彿變得很小。
Of the people, for the people, by the people的《4拍4家族》
近年的港產片，除了越來越「of the people，for the people」，透過包場、合照、影後談、分享、評論，謝票文化進一步補完了「by the people」的維度，這方面，《4拍4家族》發揮得淋漓盡致。
電影我進場看了三次，包場的一次全院滿座，身兼導演與編劇的賴恩慈阿Mo、監製與主角泰迪羅賓、客串與對白指導楊秉基到場謝票，似乎理所當然（放在其他時空，一點都不理所當然）。即使是一般場次，阿Mo同樣每天串連不同演員、幕後團隊、其他導演、社會賢達，披星戴月穿梭全港戲院瘋狂謝票，難怪她笑稱自己的另一個名字叫賴堅持；再加上其他電影週邊尤其是導演的深度專訪，在107分鐘的音影體驗外組成另一個層次的、更有人情味的、後設的故事。你也許可以日後才在串流平台觀賞《4拍4家族》，但卻不能參與整個完整的體驗。
如果單純把謝票視為宣傳，四處奔走，討好願意繼續留下的觀眾，但求他們跟親友口耳相傳，在社交媒體唱好電影，最終得到一份連小公寓都買不到的微薄票房，恐怕是份性價比極低的苦差吧。但假如電影工作者有話要說，跟觀眾交流與連結，理解他們對作品的想法，分享創作歷程，影後分享卻是創作人一份莫大的福氣。《奧本海默》可以全球風行，賺得比港產片高千倍萬倍的利潤，但基斯杜化·路蘭不見得有香港導演的福份，近距離接觸觀眾，透過作品打成一片。
要不是《4拍4家族》，大概連我自己都會嫌以上的話太矯情，不切實際，但「賴堅持」的熱忱加上我身為創作者的自身經驗，讓我確認那並非缺乏規模效應的自我安慰。作為文字工作者，寫作外的分享、讀書會是我的家常便飯，尤其我的文章常被視為難懂或帶有言外之音，我很能體會收到反饋，跟受眾互動是件多麼可貴的事。阿Mo說影後分享讓她「見自己、見作品、見眾生」，我感同身受，那不是純為討好觀眾的導演說得出的 sound bite。
阿Mo在《獨毒讀不如眾讀讀》podcast訪問中表示，《4拍4家族》上映初段票房不理想，首場謝票全院觀眾只有兩位，連戲院職員都勸喻放棄謝票免得尷尬，但阿Mo反過來認為觀眾少更應謝票，有些事情不能用成本效益計算。大場面我未必見過，但小場面我肯定經驗豐富，只有兩三位出席者的分享會，我在香港的序言書室試過，在台灣的銅鑼灣書店也試過，而且還是整整兩小時的分享；就如阿Mo在訪問中所言，打擊是有一點，但很快回過神來就會想通，不管問題出在哪裡，越是人少，越是應該用心分享，才對得起這幾位當全世界都因為各種原因沒有出席，依然選擇到場支持的觀眾，也才對得起作品——這句是我自己說的，不過估計阿Mo也會同意吧。
香港很大：每天都是Remember Tour
包場活動後，友人跟導演共進晚餐，我因事錯過，非常可惜。獲得進一步「內幕消息」的友人飯後來信，問我有沒有get到電影想表達這個，隱喻那個。我不是「作者已死主義者」，但也不認為電影的意涵存在官方答案，我當然get到我所get到的，但那跟導演的想法是否完全一致不太重要，或許各持略有不同的理解，會產生更豐富的多元解讀也不定。
讀到有一篇（我認為寫得好差的）影評猛烈批評《4拍4家族》，其中一點是說電影末段謝安琪飾演的 Cat 放棄衝出國際，只以一句 voice over 輕輕帶過太過和稀泥；我反而認為那是合理的轉折，精彩的收筆。且不說電影早段已經有大量劇情，側面鋪墊 Cat 留下的決定，評論者或許沒有體會過，人生的重大決定，往往不是「戙高床板」下定決心作出，而是深刻感受生活後看清自己，自然而然體悟的答案。
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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