香港很小，亦很大——看《4拍4家族》

兩週前的週末，以付費訂閱福利為藉口，和朋友一起在百老滙電影中心包場，跟讀者一起看《4拍4家族》，加上導演和演員的影後分享，戲裡戲外都是滿滿的感動。好喜歡這齣電影，希望更多人可以看到這部籌備八年，極之用心的作品，請容許我「休假」一週，不寫區塊鏈，不寫社會學，寫寫電影，談談近況。

香港很小：大戲院變成小劇場

不知從何時開始，港產片的導演與演員謝票蔚然成風，幾乎變成每部電影的標準配套。我沒有考究過，但難以想像除了香港，全世界還有哪一個地方，只需購票入場看電影，就經常能見到導演和演員，聽他們分享幕後花絮，聽其他觀眾分享觀後感。在洛杉磯看完《花月殺手》，忽然馬田·史高西斯和里安納度．狄卡比奧跑出來跟你打招呼，感謝你進場支持，分享製作點滴，然後和你合照？肯定是做夢吧。

你說因為香港人口密集，所以才會這樣？但以前的香港，謝票同樣是聞所未聞，對於一般市民，所有導演和演員都高不可攀，電影的創作過程是遙不可及的存在；即使是親民的發哥和深水埗街坊吳宇森，都不可能在《英雄本色》完場後出來跟觀眾打招呼。

從商業角度，當然可以簡單地把謝票現象歸因於電影票房不景氣，導演與演員的地位不再超然，需要四出奔走為電影造勢宣傳。但即使初衷或許只為宣傳，我感受到的卻是電影工作者、觀眾、作品之間關係的典範轉移，謝票活動把電影院以至大堂變成互動空間，把觀影變成半劇場的體驗，影後談逐漸演化成觀影體驗的一部分，而且是更動態、更互動，甚至有時更重要的一部分。我也很喜歡外國電影，但外國電影即使再好，我都只是被動的觀眾，而現今的港產片卻讓觀眾以各種形式參與，成為作品的延伸。

透過港產片，「we connect」。謝票文化，讓人與人的關係得以拉近，香港一下子彷彿變得很小。

Of the people, for the people, by the people的《4拍4家族》

近年的港產片，除了越來越「of the people，for the people」，透過包場、合照、影後談、分享、評論，謝票文化進一步補完了「by the people」的維度，這方面，《4拍4家族》發揮得淋漓盡致。

電影我進場看了三次，包場的一次全院滿座，身兼導演與編劇的賴恩慈阿Mo、監製與主角泰迪羅賓、客串與對白指導楊秉基到場謝票，似乎理所當然（放在其他時空，一點都不理所當然）。即使是一般場次，阿Mo同樣每天串連不同演員、幕後團隊、其他導演、社會賢達，披星戴月穿梭全港戲院瘋狂謝票，難怪她笑稱自己的另一個名字叫賴堅持；再加上其他電影週邊尤其是導演的深度專訪，在107分鐘的音影體驗外組成另一個層次的、更有人情味的、後設的故事。你也許可以日後才在串流平台觀賞《4拍4家族》，但卻不能參與整個完整的體驗。

如果單純把謝票視為宣傳，四處奔走，討好願意繼續留下的觀眾，但求他們跟親友口耳相傳，在社交媒體唱好電影，最終得到一份連小公寓都買不到的微薄票房，恐怕是份性價比極低的苦差吧。但假如電影工作者有話要說，跟觀眾交流與連結，理解他們對作品的想法，分享創作歷程，影後分享卻是創作人一份莫大的福氣。《奧本海默》可以全球風行，賺得比港產片高千倍萬倍的利潤，但基斯杜化·路蘭不見得有香港導演的福份，近距離接觸觀眾，透過作品打成一片。

要不是《4拍4家族》，大概連我自己都會嫌以上的話太矯情，不切實際，但「賴堅持」的熱忱加上我身為創作者的自身經驗，讓我確認那並非缺乏規模效應的自我安慰。作為文字工作者，寫作外的分享、讀書會是我的家常便飯，尤其我的文章常被視為難懂或帶有言外之音，我很能體會收到反饋，跟受眾互動是件多麼可貴的事。阿Mo說影後分享讓她「見自己、見作品、見眾生」，我感同身受，那不是純為討好觀眾的導演說得出的 sound bite。

阿Mo在《獨毒讀不如眾讀讀》podcast訪問中表示，《4拍4家族》上映初段票房不理想，首場謝票全院觀眾只有兩位，連戲院職員都勸喻放棄謝票免得尷尬，但阿Mo反過來認為觀眾少更應謝票，有些事情不能用成本效益計算。大場面我未必見過，但小場面我肯定經驗豐富，只有兩三位出席者的分享會，我在香港的序言書室試過，在台灣的銅鑼灣書店也試過，而且還是整整兩小時的分享；就如阿Mo在訪問中所言，打擊是有一點，但很快回過神來就會想通，不管問題出在哪裡，越是人少，越是應該用心分享，才對得起這幾位當全世界都因為各種原因沒有出席，依然選擇到場支持的觀眾，也才對得起作品——這句是我自己說的，不過估計阿Mo也會同意吧。

香港很大：每天都是Remember Tour

包場活動後，友人跟導演共進晚餐，我因事錯過，非常可惜。獲得進一步「內幕消息」的友人飯後來信，問我有沒有get到電影想表達這個，隱喻那個。我不是「作者已死主義者」，但也不認為電影的意涵存在官方答案，我當然get到我所get到的，但那跟導演的想法是否完全一致不太重要，或許各持略有不同的理解，會產生更豐富的多元解讀也不定。

讀到有一篇（我認為寫得好差的）影評猛烈批評《4拍4家族》，其中一點是說電影末段謝安琪飾演的 Cat 放棄衝出國際，只以一句 voice over 輕輕帶過太過和稀泥；我反而認為那是合理的轉折，精彩的收筆。且不說電影早段已經有大量劇情，側面鋪墊 Cat 留下的決定，評論者或許沒有體會過，人生的重大決定，往往不是「戙高床板」下定決心作出，而是深刻感受生活後看清自己，自然而然體悟的答案。