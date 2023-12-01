Shein疑使用維吾爾族強迫勞動製品遭批評，美議員呼籲證交委員會停止IPO
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隨著快時尚巨頭Shein準備在紐約上市，一些美國議員再次要求這家由中國人創立的電商，證明其售價僅5美元的T恤衫和10美元的毛衣沒有使用強迫勞動。
文：德國之聲中文網（路透社）
據多家媒體報導，Shein（中文名希音）於週一（11月27日）秘密提交了IPO（首次公開募股）申請，可能在2024年的某個時候進行。
這家總部位於新加坡的公司尚未確定交易規模以及IPO的估值。《彭博社》本月早些時候曾報導稱，該公司的目標浮動市值達900億美元。
Shein的前身由許仰天（Chris Xu）於2008年在中國南京創立，2012年更名為Shein。該電商至少三年前就開始醞釀在美國上市，但由於北京和華盛頓之間的緊張關係等因素而止步不前。
這家線上快時尚零售商的大部分商品都在中國生產，面臨著被指使用維吾爾族強迫勞工來生產低價服裝和家居用品的批評。
批評人士擔心，Shein可能會使用中國新疆地區的合約製造商。人權活動人士和一些外國政府指責中國當局在新疆關押維吾爾人等穆斯林少數民族。中國政府則否認存在任何侵權行為。
Shein正在努力說服美國證券交易委員會（SEC）允許其股票公開交易，讓監管機構相信其供應鏈是乾淨的，而這一點可能成為一個主要的監管障礙。
民主黨女議員韋克斯頓（Jennifer Wexton）週二在一份聲明中說：「如果快速時尚巨頭Shein想在美國上市，他們就應該向美國消費者證明，他們的產品並非來自強迫勞動。」
今年早些時候，這位女議員曾帶領兩黨呼籲美國證券交易委員會停止Shein的IPO，直到該公司證實其供應鏈中沒有使用強迫勞動。
來自美國16個州的共和黨總檢察長組成的另一個小組，也要求美國證券交易委員會對Shein進行審計。另外，Shein還在分別接受兩個國會委員會調查，調查其採購和利用貿易漏洞允許其大部分產品免稅進入美國的問題。
Shein沒有立即回應《路透社》的最新置評請求，但該公司此前曾告訴《路透社》，對強迫勞動「零容忍」，在新疆沒有合約製造商。
美國證券交易委員會發言人說，該機構不對任何個別實體的備案文件發表評論。
米歇爾曼&羅賓遜律師事務所（Michelman & Robinson）的公共證券律師佩尼克（Megan Penick）說，不太可能看到美國證券交易委員會「直接阻止」，但該機構可能會讓Shein的上市過程變得困難，要求極其詳細的訊息披露，「以至於讓人覺得……試圖上市是不可能實現的。」
佩尼克說：「強迫勞動的指控和智慧財產權問題……可能使（Shein）在回答時很難給出讓美國證券交易委員會滿意的答案。」
Shein遊說國會山莊
公開披露的訊息顯示，在準備上市的過程中，Shein今年在國會山遊說方面花費了128萬美元。
據幾位國會工作人員稱，該公司還私下會見了一些議員，包括一些Shein最響亮的批評者，以努力改變其在華盛頓的聲譽。
一位知情人士稱，Shein的代表們強調了其為實現供應鏈多元化所做的努力，將供應鏈從中國轉向包括印度在內的其他國家。Shein還強調了，在通過傳統貨櫃船將更多中國製造的商品批量運往美國，這需要對這些商品繳納關稅。
「Shein從根本上說是一家中國公司，投資者應極其謹慎地對待中方的股票發行」，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）對《路透社》說，「Shein的上市企圖應促使我們更仔細地審視其商業行為，特別是其與強迫勞工的聯繫以及規避美國海關法的行為。」
盧比歐還說：「我將密切關注Shein在IPO前披露的訊息。」盧比歐在6月發給其他參議員的一封信中批評了該零售商的遊說活動。
共和黨眾議員、美國國會中國事務委員會主席史密斯（Chris Smith）也批評了Shein的遊說活動。他說：「該公司的任何投資者都應警惕Shein商業模式所涉及的重大風險……，尤其是鑑於國會要求結束強迫勞動和停止對中國公司的進口補貼。」
對其他涉華電商有指標意義
在Shein最新的社會影響報告中，這家公司強調了其與Oritain公司的合作關係，Oritain公司也被美國政府用來檢測棉花是否與中國新疆地區有關。
Shein此前曾告訴《路透社》，該公司對與之合作的每一家第三方棉紡廠的棉花樣本都進行了檢測，在2022年6月1日至2023年7月11日期間進行了2111次檢測。
但批評者認為，這些檢測並不能充分篩查Shein每年出口到全球的數百萬件服飾。
米歇爾曼&羅賓遜律師事務所的公共證券律師佩尼克表示，美國證券交易委員會對Shein上市的處理對其他電商企業至關重要，字節跳動旗下的TikTok和拼多多集團旗下的跨境電商平台Temu等企業，未來都可能會考慮在美國上市。
佩尼克說，Shein的IPO將向美國證券交易委員會「提出一些問題，這些問題以後可能會全面適用於，所有總部設在中國或與中國有關的公司的首次公開募股。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：Shein供應鏈涉強迫勞動？IPO引發新質疑
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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