Shein疑使用維吾爾族強迫勞動製品遭批評，美議員呼籲證交委員會停止IPO

文：德國之聲中文網（路透社）

據多家媒體報導，Shein（中文名希音）於週一（11月27日）秘密提交了IPO（首次公開募股）申請，可能在2024年的某個時候進行。

這家總部位於新加坡的公司尚未確定交易規模以及IPO的估值。《彭博社》本月早些時候曾報導稱，該公司的目標浮動市值達900億美元。

Shein的前身由許仰天（Chris Xu）於2008年在中國南京創立，2012年更名為Shein。該電商至少三年前就開始醞釀在美國上市，但由於北京和華盛頓之間的緊張關係等因素而止步不前。

這家線上快時尚零售商的大部分商品都在中國生產，面臨著被指使用維吾爾族強迫勞工來生產低價服裝和家居用品的批評。

批評人士擔心，Shein可能會使用中國新疆地區的合約製造商。人權活動人士和一些外國政府指責中國當局在新疆關押維吾爾人等穆斯林少數民族。中國政府則否認存在任何侵權行為。

Shein正在努力說服美國證券交易委員會（SEC）允許其股票公開交易，讓監管機構相信其供應鏈是乾淨的，而這一點可能成為一個主要的監管障礙。

民主黨女議員韋克斯頓（Jennifer Wexton）週二在一份聲明中說：「如果快速時尚巨頭Shein想在美國上市，他們就應該向美國消費者證明，他們的產品並非來自強迫勞動。」

今年早些時候，這位女議員曾帶領兩黨呼籲美國證券交易委員會停止Shein的IPO，直到該公司證實其供應鏈中沒有使用強迫勞動。

來自美國16個州的共和黨總檢察長組成的另一個小組，也要求美國證券交易委員會對Shein進行審計。另外，Shein還在分別接受兩個國會委員會調查，調查其採購和利用貿易漏洞允許其大部分產品免稅進入美國的問題。

Shein沒有立即回應《路透社》的最新置評請求，但該公司此前曾告訴《路透社》，對強迫勞動「零容忍」，在新疆沒有合約製造商。

美國證券交易委員會發言人說，該機構不對任何個別實體的備案文件發表評論。

米歇爾曼&羅賓遜律師事務所（Michelman & Robinson）的公共證券律師佩尼克（Megan Penick）說，不太可能看到美國證券交易委員會「直接阻止」，但該機構可能會讓Shein的上市過程變得困難，要求極其詳細的訊息披露，「以至於讓人覺得……試圖上市是不可能實現的。」

佩尼克說：「強迫勞動的指控和智慧財產權問題……可能使（Shein）在回答時很難給出讓美國證券交易委員會滿意的答案。」

Shein遊說國會山莊

公開披露的訊息顯示，在準備上市的過程中，Shein今年在國會山遊說方面花費了128萬美元。

據幾位國會工作人員稱，該公司還私下會見了一些議員，包括一些Shein最響亮的批評者，以努力改變其在華盛頓的聲譽。

一位知情人士稱，Shein的代表們強調了其為實現供應鏈多元化所做的努力，將供應鏈從中國轉向包括印度在內的其他國家。Shein還強調了，在通過傳統貨櫃船將更多中國製造的商品批量運往美國，這需要對這些商品繳納關稅。

「Shein從根本上說是一家中國公司，投資者應極其謹慎地對待中方的股票發行」，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）對《路透社》說，「Shein的上市企圖應促使我們更仔細地審視其商業行為，特別是其與強迫勞工的聯繫以及規避美國海關法的行為。」

盧比歐還說：「我將密切關注Shein在IPO前披露的訊息。」盧比歐在6月發給其他參議員的一封信中批評了該零售商的遊說活動。

共和黨眾議員、美國國會中國事務委員會主席史密斯（Chris Smith）也批評了Shein的遊說活動。他說：「該公司的任何投資者都應警惕Shein商業模式所涉及的重大風險……，尤其是鑑於國會要求結束強迫勞動和停止對中國公司的進口補貼。」

對其他涉華電商有指標意義

在Shein最新的社會影響報告中，這家公司強調了其與Oritain公司的合作關係，Oritain公司也被美國政府用來檢測棉花是否與中國新疆地區有關。

Shein此前曾告訴《路透社》，該公司對與之合作的每一家第三方棉紡廠的棉花樣本都進行了檢測，在2022年6月1日至2023年7月11日期間進行了2111次檢測。

但批評者認為，這些檢測並不能充分篩查Shein每年出口到全球的數百萬件服飾。

米歇爾曼&羅賓遜律師事務所的公共證券律師佩尼克表示，美國證券交易委員會對Shein上市的處理對其他電商企業至關重要，字節跳動旗下的TikTok和拼多多集團旗下的跨境電商平台Temu等企業，未來都可能會考慮在美國上市。

佩尼克說，Shein的IPO將向美國證券交易委員會「提出一些問題，這些問題以後可能會全面適用於，所有總部設在中國或與中國有關的公司的首次公開募股。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：Shein供應鏈涉強迫勞動？IPO引發新質疑

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九