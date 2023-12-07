【2023高雄電影節】專訪《午夜的跳躍任務》創作雙人組：「夜晚」具有與「白天」截然不同的靈感
我們想讓你知道的是
《午夜霓虹》欲使其作兼容並蓄並包羅萬象——打破陰陽分野，他們以虛擬實境佐以4D科技，致力於縫合虛構、現實的裂縫，屆時又會開啟什麼樣的未知視野、將帶觀眾前往何種境界？讓我們拭目以待，答案應該就在不遠後的未來。
文：游千慧
「我們現在所知道的有限，先知所講的也有限。等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。⋯⋯我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清（模糊不清原文作如同猜謎）。到那時，就要面對面了。」——《聖經》哥林多前書13: 9-12（和合本）
《午夜霓虹》（Neon Minuit）是由Leon Denise與Dorian Rigal兩位法國藝術家所組成的影像創團體。今年（2023）他們為雄影「XR無限幻境」帶來的階段性之作——《午夜的跳躍任務》（Beyond Midnight），正如命名，導演特別以「夜」為主軸來擴散作品的視像概念：
以肉眼觀世界，不似攝像器材能機械性地將鏡頭前的一切如實捕捉。肉眼觀看經常是朦朧不明、迷濛流動的。出現在人眼視線範圍內的景象難以捉模，也難以形塑。若要以視聽效果再現人們日常觀看時的「視若無睹」，到「聚精會神」地辨識出空間中的景緻、人物（使事物在恍惚、混沌中「現形」）；並表現出人（身體）的一舉一動會影響周遭環境（例如揮動手中的VR控制器，即可觸動、改變如泡影般變動無常的事物形態），《午夜》即以具體的時空情境作為載體，摻雜各種技術，以活潑絢麗的形式揮灑此種感知狀態。
影片中的深層涵義，以文字描述雖顯得抽象，但實際對觀眾敞開的VR世界卻相當夢幻繽紛，但也不忘擁抱（台灣）在地現實。
此作最初即被《午夜霓虹》定位成一項藝術實驗及研究。在影展首日，兩位藝術家先呈現其初步建構的數位時空場景（可在三個層次的時空之間切換）。
而作品隨影展開跑數週，它也一天天逐步增長、完整化，「新建構的部分，也有使用我們在活動現場的取景及訪問。」藝術家一面展出作品雛形，也一面持續補充、探究「有機」創作的可能性，使他們的《午夜》慢慢開展出更多層次，也更符合《午夜霓虹》心目中理想的影像畫面及效果。
「當觀眾進到VR影像中，將化身為城市裡的探索者。你可以自由徜徉於夜間街道（取材自電腦商場遍佈的高雄建國路），及傳統雕樑畫棟的建築物中（取景於台北孔廟）⋯⋯四處移動的觀眾也是故事的一部分。」藝術家解釋，他們試圖在展場空間呈現數位影像投影，並引導影像與現場融合。
另外，談及置於其展場外側的延伸電腦遊戲，Denise表示：「許多創作者於1990年代開始用電腦製作虛擬影像，而今，30多年過去，我們則是想以現代技術結合現實與虛擬世界，連結當代的街景與傳統建築物，銜接起過去、現代與未來時空，藉由數位力量的承接與轉換，呈現某種新的意涵。」
為何要使現實及數位時空的界線變得更曖昧？Denise說：「之所以使用許多夜景、霓虹的氛圍，是因夜晚具有與白天截然不同的靈感，那些『被隱蔽的事物』是白日當空時看不見的。」
而片中運用多種色塊拼貼而成的物件，組成觀眾無法一眼立即看清的人事物⋯⋯藝術家欲使觀者通過長時間的沉浸、端詳，進而看明白我們不曾留意，或者常常忽略的存在。訪談至尾聲，Rigal預告《午夜的跳躍任務》最終版大約會在2、3個月後完成全貌。
最後，Rigal也解答了筆者對角色之名的疑惑：作品主角「iel」這個名稱，其實不算是名字，而是法文的男性「他」（il）與女性「她」（elle） 結為一體的說法（「iel」是法國大學校園近年常使用的中性人稱代名詞）。
如此看來，《午夜霓虹》欲使其作兼容並蓄並包羅萬象——打破陰陽分野，他們以虛擬實境佐以4D科技，致力於縫合虛構、現實的裂縫，屆時又會開啟什麼樣的未知視野、將帶觀眾前往何種境界？讓我們拭目以待，答案應該就在不遠後的未來。
本文經《高雄電影節》授權轉載，原文發表於此
原標題：從霓虹閃爍的粒子間探索實相：專訪《午夜的跳躍任務》創作雙人組《午夜霓虹》（Neon Minuit）
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）