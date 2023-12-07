【2023高雄電影節】專訪《午夜的跳躍任務》創作雙人組：「夜晚」具有與「白天」截然不同的靈感

文：游千慧

「我們現在所知道的有限，先知所講的也有限。等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。⋯⋯我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清（模糊不清原文作如同猜謎）。到那時，就要面對面了。」——《聖經》哥林多前書13: 9-12（和合本）

《午夜霓虹》（Neon Minuit）是由Leon Denise與Dorian Rigal兩位法國藝術家所組成的影像創團體。今年（2023）他們為雄影「XR無限幻境」帶來的階段性之作——《午夜的跳躍任務》（Beyond Midnight），正如命名，導演特別以「夜」為主軸來擴散作品的視像概念：

以肉眼觀世界，不似攝像器材能機械性地將鏡頭前的一切如實捕捉。肉眼觀看經常是朦朧不明、迷濛流動的。出現在人眼視線範圍內的景象難以捉模，也難以形塑。若要以視聽效果再現人們日常觀看時的「視若無睹」，到「聚精會神」地辨識出空間中的景緻、人物（使事物在恍惚、混沌中「現形」）；並表現出人（身體）的一舉一動會影響周遭環境（例如揮動手中的VR控制器，即可觸動、改變如泡影般變動無常的事物形態），《午夜》即以具體的時空情境作為載體，摻雜各種技術，以活潑絢麗的形式揮灑此種感知狀態。

Photo Credit: 高雄電影節提供；《午夜的跳躍任務》劇照

影片中的深層涵義，以文字描述雖顯得抽象，但實際對觀眾敞開的VR世界卻相當夢幻繽紛，但也不忘擁抱（台灣）在地現實。

此作最初即被《午夜霓虹》定位成一項藝術實驗及研究。在影展首日，兩位藝術家先呈現其初步建構的數位時空場景（可在三個層次的時空之間切換）。

而作品隨影展開跑數週，它也一天天逐步增長、完整化，「新建構的部分，也有使用我們在活動現場的取景及訪問。」藝術家一面展出作品雛形，也一面持續補充、探究「有機」創作的可能性，使他們的《午夜》慢慢開展出更多層次，也更符合《午夜霓虹》心目中理想的影像畫面及效果。

「當觀眾進到VR影像中，將化身為城市裡的探索者。你可以自由徜徉於夜間街道（取材自電腦商場遍佈的高雄建國路），及傳統雕樑畫棟的建築物中（取景於台北孔廟）⋯⋯四處移動的觀眾也是故事的一部分。」藝術家解釋，他們試圖在展場空間呈現數位影像投影，並引導影像與現場融合。

另外，談及置於其展場外側的延伸電腦遊戲，Denise表示：「許多創作者於1990年代開始用電腦製作虛擬影像，而今，30多年過去，我們則是想以現代技術結合現實與虛擬世界，連結當代的街景與傳統建築物，銜接起過去、現代與未來時空，藉由數位力量的承接與轉換，呈現某種新的意涵。」

為何要使現實及數位時空的界線變得更曖昧？Denise說：「之所以使用許多夜景、霓虹的氛圍，是因夜晚具有與白天截然不同的靈感，那些『被隱蔽的事物』是白日當空時看不見的。」

而片中運用多種色塊拼貼而成的物件，組成觀眾無法一眼立即看清的人事物⋯⋯藝術家欲使觀者通過長時間的沉浸、端詳，進而看明白我們不曾留意，或者常常忽略的存在。訪談至尾聲，Rigal預告《午夜的跳躍任務》最終版大約會在2、3個月後完成全貌。

最後，Rigal也解答了筆者對角色之名的疑惑：作品主角「iel」這個名稱，其實不算是名字，而是法文的男性「他」（il）與女性「她」（elle） 結為一體的說法（「iel」是法國大學校園近年常使用的中性人稱代名詞）。

如此看來，《午夜霓虹》欲使其作兼容並蓄並包羅萬象——打破陰陽分野，他們以虛擬實境佐以4D科技，致力於縫合虛構、現實的裂縫，屆時又會開啟什麼樣的未知視野、將帶觀眾前往何種境界？讓我們拭目以待，答案應該就在不遠後的未來。

本文經《高雄電影節》授權轉載，原文發表於此

原標題：從霓虹閃爍的粒子間探索實相：專訪《午夜的跳躍任務》創作雙人組《午夜霓虹》（Neon Minuit）

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航