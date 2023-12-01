開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/01,
政治

香港民主派初選案正進行結案陳詞，法官預計3至4個月後裁決

香港民主派初選案正進行結案陳詞，法官預計3至4個月後裁決
初選案其中一名被告楊雪盈｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

本周三，香港民主派初選案庭審進入「最後階段」，一般認為，法庭將在2024年初做出判決。

文：德國之聲中文網

庭審進入結案陳詞的第一天，港版《國家安全法》指定法官陳慶偉表示，法庭暫定在三至四個月後做出判決，並為結案陳詞階段預留十天時間。

這是法庭首次正式表明這場曠日持久的庭審即將進入尾聲。自2月6日開庭以來，已經進行了一百多天的庭審。

2021年初，依據中國頒布的港版《國家安全法》，警方對香港五十多名民主派領袖展開了搜捕行動。包括美國在內的一些西方國家批評港版《國家安全法》是鎮壓工具。

2019年，香港發生了歷時數月的民主抗議運動之後，北京出台了港版《國家安全法》。北京宣稱，《國安法》使香港恢復了穩定。

一些香港民主運動的領袖人物有可能最終被判處終身監禁，一些西方國家的外交官對庭審過程進行了旁聽。

在迄今為止的庭審過程中，控方指民主派人士密謀製造憲政危機、試圖以非法手段顛覆政府，例如組織初選，旨在最大限度地讓泛民派在立法會中佔據多數派地位。控方稱，民主派打算「毫無理由」地否決政府預算，以此要挾政府，作為他們達到顛覆政權或迫使領導人下台的目的。

在結案陳詞中，控方表示，即便沒有使用暴力，但確實發生了顛覆行為。控方表示：「如今危害國家安全和進行顛覆並不需要付諸暴力，而是可以借助包括社群網站在內的數字手段。」

接受庭審的民主派人士已經從2021年2月28日至今，以涉嫌違反《國安法》為由，被關押了超過一千天。由於控方多次要求增加準備時間，庭審被迫多次延期。被關押的47人中，只有13人獲准保釋。

被指控的47人中有31人認罪，這可能使他們獲得減刑。只有16人不認罪，其中包括活動人士吳政亨以及泛民前立法會議員梁國雄等人。認罪者當中包括前法學教授戴耀廷以及學生領袖黃之鋒等人。

（路透社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：16名香港民主派人士顛覆案審理接近尾聲

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


“港版國安法”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。