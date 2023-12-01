香港民主派初選案正進行結案陳詞，法官預計3至4個月後裁決

文：德國之聲中文網

庭審進入結案陳詞的第一天，港版《國家安全法》指定法官陳慶偉表示，法庭暫定在三至四個月後做出判決，並為結案陳詞階段預留十天時間。

這是法庭首次正式表明這場曠日持久的庭審即將進入尾聲。自2月6日開庭以來，已經進行了一百多天的庭審。

2021年初，依據中國頒布的港版《國家安全法》，警方對香港五十多名民主派領袖展開了搜捕行動。包括美國在內的一些西方國家批評港版《國家安全法》是鎮壓工具。

2019年，香港發生了歷時數月的民主抗議運動之後，北京出台了港版《國家安全法》。北京宣稱，《國安法》使香港恢復了穩定。

一些香港民主運動的領袖人物有可能最終被判處終身監禁，一些西方國家的外交官對庭審過程進行了旁聽。

在迄今為止的庭審過程中，控方指民主派人士密謀製造憲政危機、試圖以非法手段顛覆政府，例如組織初選，旨在最大限度地讓泛民派在立法會中佔據多數派地位。控方稱，民主派打算「毫無理由」地否決政府預算，以此要挾政府，作為他們達到顛覆政權或迫使領導人下台的目的。

在結案陳詞中，控方表示，即便沒有使用暴力，但確實發生了顛覆行為。控方表示：「如今危害國家安全和進行顛覆並不需要付諸暴力，而是可以借助包括社群網站在內的數字手段。」

接受庭審的民主派人士已經從2021年2月28日至今，以涉嫌違反《國安法》為由，被關押了超過一千天。由於控方多次要求增加準備時間，庭審被迫多次延期。被關押的47人中，只有13人獲准保釋。

被指控的47人中有31人認罪，這可能使他們獲得減刑。只有16人不認罪，其中包括活動人士吳政亨以及泛民前立法會議員梁國雄等人。認罪者當中包括前法學教授戴耀廷以及學生領袖黃之鋒等人。

（路透社）

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原標題：16名香港民主派人士顛覆案審理接近尾聲

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex