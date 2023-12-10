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2023/12/10,
政治

「賴蕭配」網路聲量輸慘？數據揭「美德贏台灣」口號，恐淪為同溫層自嗨

「賴蕭配」網路聲量輸慘？數據揭「美德贏台灣」口號，恐淪為同溫層自嗨
Photo Credit: 中央社（賴清德競總提供）

我們想讓你知道的是

今年總統選戰外在情勢、氛圍不同，賴清德迎戰藍白陣營圍攻，近期強打「延續蔡英文路線」始終未能拉抬網路聲量，說明了這套操作套路無法被複製，選民已覺得了無新意，無法再次被感動。

2024總統選舉倒數一個多月就要投票，民進黨上周組成「賴蕭配」，對上國民黨「侯康配」及民眾黨「柯盈配」，總統選戰「三腳督」情勢底定。

近日各家媒體紛紛釋出最新民調，根據多家媒體民調結果，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康支持度開始向上趨勢明顯，對目前仍維持領先的民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴構成威脅，而民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈受到上周在野整合直播「君悅事件」影響，支持度不升反跌。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年11月10日至11月27日的網路輿情數據資料，進一步分析賴蕭配、侯康配、柯吳配的網路聲量走勢。

結果發現，「賴蕭配」在11月20日賴清德宣布副手為駐美代表蕭美琴當天，聲量飆增至4.5萬多則，但邊際效用遞減快速，幾乎只有一日行情，一周內就「消風」至2.7萬則左右，賴蕭配自20日以來，每日平均聲量只有3.3萬則。

而侯友宜直到11月24日候選人登記最後一天，宣布由中廣董事長趙少康擔任副手，「侯康配」單日聲量暴漲飆破13.1萬多則，隨後兩天也分別有9萬多、6萬多則聲量，以平均每日8.6萬則聲量遠超賴蕭配。

至於柯文哲方面，11月24日宣布由現任不分區立委吳欣盈擔任副手當天，「柯吳配」單日聲量超過14萬則，略高於侯陣營，隨後兩天也維持8萬多則聲量，自24日以來柯吳配平均聲量為每日9.7萬則，是三腳督中之冠。整體而言，侯友宜在宣布趙少康為副手後，聲量漲幅高達259％，而最早宣布副手為蕭美琴的賴清德，聲量漲幅只有90％，聲量表現相形失色。

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Photo Credit: TPOC

賴蕭配聲量慘遭狠甩，原因何在？

進一步分析綠營臉書同溫層社群近期正在操作哪些議題，網路調查結果揭露，綠營支持者響應賴清德號召，呼籲「選對的人，走對的路」聲量佔比最高，高達15％；其次則是蕭美琴周五重回立法院，民進黨立委們紛紛合影發文「歡迎蕭美琴回娘家」，聲量佔比14％；第三名是批評國民黨、民眾黨副總統參選人趙少康、吳欣盈的相關討論，佔比11％。

同樣佔比11％的還有，跟風網紅「Cheap」掀起的台南牛肉湯之亂，聲援台南牛肉湯的相關文章。

其他聲量表現高的話題還包括：強調「賴蕭配」才能讓台灣走向國際，佔比9％；批評藍白公開直播的君悅事件是「五漢廢言」，佔比8％；也有網友取賴清德、蕭美琴名字的諧音高呼「美德贏台灣」，相挺賴蕭首度在花蓮縣合體造勢，以及跟風時事議題，恭喜演員吳慷仁獲頒金馬影帝等，分別佔比均為8％左右；而聲援百工百業挺「賴蕭配」造勢的相關文章，則佔比7％。

由此可見，不少綠營支持者對「賴蕭配」出場大感振奮，然而，根據前述網路聲量總調查，儘管綠營同溫層一片歡騰，但並未對賴蕭配整體的網路聲量有明顯助益，這幾波社群操作，恐怕只淪為同溫層內部自嗨，向外擴散效果有限，無法打動中間和年輕選民的心。

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Photo Credit: TPOC

回顧4年前總統選舉，在香港反送中氛圍下，總統蔡英文高呼「2020台灣要贏」，狂打抗中保台、芒果乾（亡國感）催票，最終拿下逾817萬票成功連任，更刷新歷史紀錄。然而，今年總統選戰外在情勢、氛圍不同，賴清德迎戰藍白陣營圍攻，近期強打「延續蔡英文路線」始終未能拉抬網路聲量，說明了這套操作套路無法被複製，選民已覺得了無新意，無法再次被感動。

縱使三咖督情境看似有利賴清德陣營，然而面對柯文哲陣營聲量居高不下、從未走下聲量冠軍寶座，侯友宜陣營又在整隊後急起直追，真正的比賽恐怕現在才開始。

「賴蕭配」想要奪回話語權，可不是靠瞎喊「美德贏台灣」、「選對的人走對的路」等競選口號就足以凝聚人心，勢必得先回應：憑什麼要再給你們一個八年？你們的選戰主軸是什麼？你們的議題設定是什麼？你們想要向台灣人民提出的明確訴求是什麼？

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：賴蕭配聲量輸慘！數據揭「美德贏台灣」口號淪同溫層自嗨

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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