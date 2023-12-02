【樂評】蕭亞軒新單曲〈愛沒有錯〉回歸歌壇：24年演藝歷程的自由靈魂，唱出對愛的深刻思考

文：黃星達

出道剛滿24年的歌手蕭亞軒，日前以單曲〈愛沒有錯〉重返歌壇，與其說返回，不如說她再次以發行歌曲的方式與大眾見面。

近年來，蕭亞軒常被以姊弟戀、病痛、外觀變化等新聞內容進入大眾視野，與當年剛出道時以獨特嗓音與中低音等被關注的重點已不同。

當多數人仍把這次的回歸重點放在面貌變化或各種狀態差異的同時，我們可以試著以歌手的音樂歷程，理解蕭亞軒用這次的歌曲發行，回應她在2022年第33屆金曲獎擔任頒獎人時高喊那句「Elva is back!」的音樂與表演的意義純粹性。

以回歸之名表愛：回歸的不是從前的狀態複製出場，而是以嶄新樣貌再登場

蕭亞軒發行單曲〈愛沒有錯〉宣告回歸，這首歌是她與陳宏宇共同填詞的作品，某種程度可說是她想透過音樂作品傳達她這段日子的體悟或者心境分享。

〈愛沒有錯〉的MV從黑白畫面轉到彩色畫面，更表述出一種從混沌迷茫的過往轉為開展希望與期待的情感。這種轉變讓人聯想到她剛出道時充滿文藝風格的MV〈沒有人〉，做為她出道的第一首主打歌。

該MV從夜幕轉向黎明，一開始雖不是黑白，但整體色調純淨，到最後的黎明天亮，與這次的單曲MV黑白轉向彩色的畫面一樣，都帶有一種探尋未來美好的期待。

與過去相比，〈愛沒有錯〉更強調在歷經情感經驗後的體會，帶有溫暖與領悟的淚水感，〈沒有人〉顯現出想愛與未知的期待感，〈愛沒有錯〉則顯現出愛過與已知的釋然感。

而〈沒有人〉一開始清唱，再以拉丁吉他為基調，彰顯她聲音的純粹，後段陸續加入其他樂器襯托她以獨特聲音處理情感的氛圍。

〈愛沒有錯〉則以鋼琴為主調，伴隨一些弦樂，柔和的伴隨她具厚度的嗓音，即便有人批評這次新歌的聲音相對以前較為粗啞，但若是以理解其人生豐富經歷後的狀態聆聽之，會認同這些厚度也許是由傷痛、淚水、喜悅與歡愉堆疊而成的飽滿。

「Elva is back!」這句宣告性的訊息，其實在蕭亞軒的音樂生涯中出現了很多次。

2006年蕭亞軒休息近三年後以〈Elva is back〉單曲發行，接著便發行《1087》，該專輯以舞蹈及時尚作為主打基調，聲音相較前面專輯表現較為柔和且沒有強化強調中低音，也強調黑放（Have Fun）風格的音樂安排。

《1087》除了傳遞自由的玩味，同時也有定調蕭亞軒重返歌壇的磅礡氣勢，展示她再次撼動樂壇的決心，1087天後的回歸已經不是複製剛出道的蕭亞軒，反而有明確定調其歌壇位置的企圖。

檢視專輯名稱，《蕭亞軒同名專輯》及《1087》非於專輯中有同名歌曲，一張是於維京唱片公司發行的個人首張專輯，一張是簽約華納唱片後的首張專輯，兩張都用更大的概念包覆每首歌曲，或說用每首歌曲成就專輯名稱的意義，不論其處理包裝的原因為何，在行銷或傳遞理念上絕對都展露出企圖心。

而在2014年發行《不解釋親吻》，一直到2020年才發輯《Naked Truth》，六年的等待雖是因某些原因延遲發片，但某種程度可解讀為另一次的回歸。

與《1087》呈現出的磅礡氣勢不同，《Naked Truth》可以看出歌手本身的轉變，以抒情歌〈當你和心跳一起出現〉作為主打，同樣採用黑白色調的MV，讓情感似乎以去除多餘的狀態呈現，成熟韻味中傳遞出對美好情感的反思與記憶。

雖〈當你和心跳一起出現〉屬非舞曲的抒情歌，但其藍調節奏曲風呈現輕快風格，仍微微呼應蕭亞軒獨特的律動感。

〈愛沒有錯〉在音樂編排上做了很大的轉變，頗有回歸音樂本身並彰顯個人聲音傳達的情感變化之意，「節奏」則在MV中的肢體展現推進擔綱，在她常有元素「節奏、獨特嗓音、情感與愛」的條件下，呈現出的不再只是「自由」，反而「體悟」成了這次歌曲的靈魂。

〈愛沒有錯〉的回歸彷彿是她對愛與生命的領悟感受，這不僅是一次普通的歌手回歸，更是對愛情的深刻反思，也是讓大眾看見她此時此刻想呈現給大家看的屬於她的模樣。

從《蕭亞軒同名專輯》、《1087》、《Naked Truth》到〈愛沒有錯〉，蕭亞軒每次回歸都有新的狀態和訊息。

這一次蕭亞軒選擇在雙11晚會登場表演，她選唱〈因為你〉、〈下一次戀愛〉、〈最熟悉的陌生人〉、〈愛沒有錯〉，其中她出道後第一首公開發表的創作〈因為你〉表現了比較甜蜜的愛情狀態，這次她參與作詞〈愛沒有錯〉則是經歷情感後的心境和體會，傳達她走過風雨而領悟的姿態。

〈下一次戀愛〉原版本在C段使用了部分假音，增強了歌曲的情感層次，也提高期待新戀情的輕盈感，而在這次現場演唱刪除了C段，姑且不論是音高或長度的考量，在呈現上反而呼應A段歌詞所表現回想過往的感知。

〈愛沒有錯〉則多用實音演唱，部分的狀聲等詞使用假音，尤其在後段的高音「我們是否還會有以後」，以實音唱出，宛如在吶喊、問天，表現出似乎她將自己的過往經歷轉化傳遞出情感濃厚的聲音。

四首歌的組合呈現愛情的四季變化，喚起大家的記憶，也有重新陪伴大家與自己走過花開花落的意味。

以舞之名表意：舞蹈作為強化音樂情意的媒介

作為一位歌手，蕭亞軒擁有相較其他臺灣歌手出色的舞蹈技巧，更曾被譽為時尚舞后，這並非偶然，她天生有舞感，幾乎每一張專輯都巧妙地融入了舞蹈元素，甚至在某些時候成功引領流行舞蹈。