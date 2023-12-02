【樂評】蕭亞軒新單曲〈愛沒有錯〉回歸歌壇：24年演藝歷程的自由靈魂，唱出對愛的深刻思考

我們想讓你知道的是
蕭亞軒發行單曲〈愛沒有錯〉宣告回歸，這首歌是她與陳宏宇共同填詞的作品，某種程度可說是她想透過音樂作品傳達她這段日子的體悟或者心境分享。也許她唱的〈愛沒有錯〉不是結論，而是一種希望被認可的態度、一種期待被理解的領悟、或一種不斷叩問「愛有錯嗎」的重生。
文：黃星達
出道剛滿24年的歌手蕭亞軒，日前以單曲〈愛沒有錯〉重返歌壇，與其說返回，不如說她再次以發行歌曲的方式與大眾見面。
近年來，蕭亞軒常被以姊弟戀、病痛、外觀變化等新聞內容進入大眾視野，與當年剛出道時以獨特嗓音與中低音等被關注的重點已不同。
當多數人仍把這次的回歸重點放在面貌變化或各種狀態差異的同時，我們可以試著以歌手的音樂歷程，理解蕭亞軒用這次的歌曲發行，回應她在2022年第33屆金曲獎擔任頒獎人時高喊那句「Elva is back!」的音樂與表演的意義純粹性。
以回歸之名表愛：回歸的不是從前的狀態複製出場，而是以嶄新樣貌再登場
蕭亞軒發行單曲〈愛沒有錯〉宣告回歸，這首歌是她與陳宏宇共同填詞的作品，某種程度可說是她想透過音樂作品傳達她這段日子的體悟或者心境分享。
〈愛沒有錯〉的MV從黑白畫面轉到彩色畫面，更表述出一種從混沌迷茫的過往轉為開展希望與期待的情感。這種轉變讓人聯想到她剛出道時充滿文藝風格的MV〈沒有人〉，做為她出道的第一首主打歌。
該MV從夜幕轉向黎明，一開始雖不是黑白，但整體色調純淨，到最後的黎明天亮，與這次的單曲MV黑白轉向彩色的畫面一樣，都帶有一種探尋未來美好的期待。
與過去相比，〈愛沒有錯〉更強調在歷經情感經驗後的體會，帶有溫暖與領悟的淚水感，〈沒有人〉顯現出想愛與未知的期待感，〈愛沒有錯〉則顯現出愛過與已知的釋然感。
而〈沒有人〉一開始清唱，再以拉丁吉他為基調，彰顯她聲音的純粹，後段陸續加入其他樂器襯托她以獨特聲音處理情感的氛圍。
〈愛沒有錯〉則以鋼琴為主調，伴隨一些弦樂，柔和的伴隨她具厚度的嗓音，即便有人批評這次新歌的聲音相對以前較為粗啞，但若是以理解其人生豐富經歷後的狀態聆聽之，會認同這些厚度也許是由傷痛、淚水、喜悅與歡愉堆疊而成的飽滿。
「Elva is back!」這句宣告性的訊息，其實在蕭亞軒的音樂生涯中出現了很多次。
2006年蕭亞軒休息近三年後以〈Elva is back〉單曲發行，接著便發行《1087》，該專輯以舞蹈及時尚作為主打基調，聲音相較前面專輯表現較為柔和且沒有強化強調中低音，也強調黑放（Have Fun）風格的音樂安排。
《1087》除了傳遞自由的玩味，同時也有定調蕭亞軒重返歌壇的磅礡氣勢，展示她再次撼動樂壇的決心，1087天後的回歸已經不是複製剛出道的蕭亞軒，反而有明確定調其歌壇位置的企圖。
檢視專輯名稱，《蕭亞軒同名專輯》及《1087》非於專輯中有同名歌曲，一張是於維京唱片公司發行的個人首張專輯，一張是簽約華納唱片後的首張專輯，兩張都用更大的概念包覆每首歌曲，或說用每首歌曲成就專輯名稱的意義，不論其處理包裝的原因為何，在行銷或傳遞理念上絕對都展露出企圖心。
而在2014年發行《不解釋親吻》，一直到2020年才發輯《Naked Truth》，六年的等待雖是因某些原因延遲發片，但某種程度可解讀為另一次的回歸。
與《1087》呈現出的磅礡氣勢不同，《Naked Truth》可以看出歌手本身的轉變，以抒情歌〈當你和心跳一起出現〉作為主打，同樣採用黑白色調的MV，讓情感似乎以去除多餘的狀態呈現，成熟韻味中傳遞出對美好情感的反思與記憶。
雖〈當你和心跳一起出現〉屬非舞曲的抒情歌，但其藍調節奏曲風呈現輕快風格，仍微微呼應蕭亞軒獨特的律動感。
〈愛沒有錯〉在音樂編排上做了很大的轉變，頗有回歸音樂本身並彰顯個人聲音傳達的情感變化之意，「節奏」則在MV中的肢體展現推進擔綱，在她常有元素「節奏、獨特嗓音、情感與愛」的條件下，呈現出的不再只是「自由」，反而「體悟」成了這次歌曲的靈魂。
〈愛沒有錯〉的回歸彷彿是她對愛與生命的領悟感受，這不僅是一次普通的歌手回歸，更是對愛情的深刻反思，也是讓大眾看見她此時此刻想呈現給大家看的屬於她的模樣。
從《蕭亞軒同名專輯》、《1087》、《Naked Truth》到〈愛沒有錯〉，蕭亞軒每次回歸都有新的狀態和訊息。
這一次蕭亞軒選擇在雙11晚會登場表演，她選唱〈因為你〉、〈下一次戀愛〉、〈最熟悉的陌生人〉、〈愛沒有錯〉，其中她出道後第一首公開發表的創作〈因為你〉表現了比較甜蜜的愛情狀態，這次她參與作詞〈愛沒有錯〉則是經歷情感後的心境和體會，傳達她走過風雨而領悟的姿態。
〈下一次戀愛〉原版本在C段使用了部分假音，增強了歌曲的情感層次，也提高期待新戀情的輕盈感，而在這次現場演唱刪除了C段，姑且不論是音高或長度的考量，在呈現上反而呼應A段歌詞所表現回想過往的感知。
〈愛沒有錯〉則多用實音演唱，部分的狀聲等詞使用假音，尤其在後段的高音「我們是否還會有以後」，以實音唱出，宛如在吶喊、問天，表現出似乎她將自己的過往經歷轉化傳遞出情感濃厚的聲音。
四首歌的組合呈現愛情的四季變化，喚起大家的記憶，也有重新陪伴大家與自己走過花開花落的意味。
以舞之名表意：舞蹈作為強化音樂情意的媒介
作為一位歌手，蕭亞軒擁有相較其他臺灣歌手出色的舞蹈技巧，更曾被譽為時尚舞后，這並非偶然，她天生有舞感，幾乎每一張專輯都巧妙地融入了舞蹈元素，甚至在某些時候成功引領流行舞蹈。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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