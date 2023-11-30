中寮鐵路助力泰國旅遊，泰政府放眼明年30萬中國遊客由陸路入境東北

《曼谷郵報》報導，泰國旅遊局表示，由於中寮鐵路（China-Laos railway，又稱磨萬鐵路）的開通，預計2024年透過陸路前往泰國的中國遊客將會超過30萬人，旅遊局東亞地區行銷總監楚威特（Chuwit Sirivejkul）也指出，通過中寮鐵路前往泰國的中國遊客可以增加東北二線城市的客流量。

泰國當局估計2023年有350萬名中國遊客入境泰國，其中約有2-3%（7萬至10萬人）遊客通過4個邊境檢查站入境，包括東北部朗開府1個檢查站、黎府2個檢查站及北部清萊府1個檢查站，當中有些遊客就是搭乘中寮鐵路前往泰國，而這些遊客入境後，通常以汽車或摩托車環遊東北部，平均旅遊時間為15天。

中寮鐵路為中國「一帶一路」的建設項目，全長1000公里，首尾連接中國昆明與寮國永珍，其中寮國境內422公里體鐵路共耗資59億美元（新台幣1845.4億元），於2021年正式啟用。

目前，中寮之間每日有2班列車運行，而中國與寮國的國內鐵路每日有6班列車。

"It was very impressive, very comfortable and clean. And I think the Laos-China Railway made it easier to travel around." A group of Lao students enjoyed scenic views and learned train-related knowledge during their first China-Laos Railway trip. #GLOBALink pic.twitter.com/5y96ndiNUY — China Xinhua News (@XHNews) June 26, 2023

楚威特表示，除了昆明遊客，也有中國其他地區的遊客經由中寮鐵路前往泰國。

楚威特補充，泰國明年目標接待820萬中國遊客，由於中國經濟疲軟逐漸緩解，以及中寮鐵路的班次增加，旅遊局希望將陸路邊境入境人數提高至4-5%，總計達到32萬8000人。

儘管泰國開放中國旅客免簽，但搭乘中寮鐵路的中國遊客仍須在寮國磨丁站下車辦理費用大約2000人民幣（新台幣8785.87元）的落地簽證，接著搭乘前往永珍的列車，最後由檢查站入境泰國。

楚威特說，中寮鐵路委員會正在尋找更友善的轉乘方式以提高旅行的便利性。

除了中國遊客，旅遊局烏隆他尼辦事處主任塔那蓬（Thanaporn Pulperm）表示，許多泰國人也預定了前往中國的出境火車，並指出2023年，廊開入境處約有6550名中國入境者，以及8468名中國出境者。

《海峽時報》報導，中寮鐵路也將大量的中國遊客及中國企業帶進寮國，尤其該條鐵路使昆明到永珍的交通時長縮短至兩小時，離寮國的旅遊重鎮、世界遺產瑯勃拉邦也只需八小時，中寮鐵路開通後，瑯勃拉邦車站成為寮國境內10個客運站中最繁忙的車站。

《自由亞洲電台》報導，親中派的寮國前任外交部長兼副總理凌緒光（Somsavat Lengsavad）在7月份於永珍舉行的一場論壇上表示，習近平與中國政府提出的一帶一路，體現了負責的領導人品質，並指出：「兩國經濟合作正在基於互利原則下不斷發展，中寮鐵路和其他正在發展的計畫就證明了這一點。」

然而，任教於東京大學公共政策學院的西沢利郎（Toshiro Nishizawa）則認為，寮國缺乏技術性勞動，難以從兩國的合作中獲利。

寮國雖然可以從中國高端旅遊業中獲利，但中國公司往往主導該業務，特別是在瑯勃拉邦等熱門旅遊地點，這意味著當地企業將難以從激增的旅遊人數中受益。

報導指出，儘管中寮鐵路為寮國注入了資金並帶來了就業機會，但鐵路的開發也對自然環境造成負面影響，並使附近居民流離失所。

此外，世界銀行表示，寮國2022年的公共債務飆升至該國GDP的110%，其中就有一半的外債積欠中國。

一位曾在寮國任教的學者表示，寮國2023年的GDP估計僅約140億美元（新台幣4兆3789億元）。

新加坡東南亞研究所（Institute of Southeast Asian Studies）區域經濟項目資深研究員賈楊特·梅農（Jayant Menon）表示，國際貨幣基金對寮國的債務評估甚至高達GDP的123%，約為GDP的三倍。梅農也補充，一帶一路毫無疑問是寮國債務的主要問題。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒