不再奢求「成功」：想留住Z世代人才，企業不能只有給願景

文：李廷謙

「Z世代」，泛指出生於1990~2010年之間的青少年人口，是首代從小就接觸網路和手機等數位裝置的群體。筆者也是其中的一員。

這個世代的人們面臨科技的日新月異，所帶來的不確定性與壓力，它們正身處一個貧富差距惡化、經濟成長趨緩的世界，相信許多人和筆者相同，從小就被父母不斷的灌輸像是「只要你肯努力，一定會成功」的觀念，將我們的生活填滿各種補習班或是課後輔導，生怕孩子「輸在起跑線」。

如今Z世代即將成為社會的中堅份子，他們卻逐漸發覺父母那套成家立業的方法，已經不管用了。

在台灣，幾乎沒有成長的薪資，加上高漲的房價和物價，讓許多從小努力至今的年輕人看不見未來，長輩整天叨嚷著的「成功」看來遙不可及，他們在成長過程中也發現，父母為了發展事業而犧牲健康和陪伴家人的時間，更花費大把光陰在工作上，他們深知自己無法，也不願意複製那樣的「成功」，許多Z世代更重視生活與工作的平衡，以及擁有自己的閒暇時間。

這個世代的人才比以往都要更為現實，在工作選擇上也有更多不同面向的考量，包括工時彈性程度、工作氛圍與內部階級壓力等等，企業若想吸引Z世代人才，光靠美好的「願景」，甚至一味的調薪，是遠遠不夠的。

讓Z世代不再奢求「成功」的大環境

每個人對「成功」的定義都不盡相同，但不可否認的，在台灣民眾普遍的價值觀中，「成功」幾乎等同於擁有財富，或是一份令人稱羨的工作（通常薪資水平也較高），對於像台灣這樣的華人社會來說，是否有自己的房子也是一個人「成功」與否的依據。

但若觀察內政部所公布的全國房價所得比河流圖，可以發現自統計開始的2002年以來，房價所得比呈現不斷創新高的上升格局，從20年前的4.47，到現在已經翻倍，來到9.82，代表一般家庭得不吃不喝將近10年才能夠買房。

資料來源：內政部不動產資訊平台

不只如此，以知名網站「財經M平方」所製作的「台灣經常性薪資河流圖」為例，即便「名目薪資」大致呈現上升趨勢，但觀察扣除通膨因素後的「實質薪資」，也就是民眾的購買力指數，除了2008年與2019年的顯著下落和上升，其餘時間幾乎都在橫向波動，出現停滯性發展。

作者提供，擷取自財經M平方

即將步入社會時的Z世代，如今面對的是整個大環境的停滯，當實質薪資不再具有顯著提升展望，房價卻又逐年攀高，許多年輕人不再追求傳統意義上的「成功」，而傾向擁有自己的「小確幸」，這也使得「工作」的意義相較於父母輩的X世代，產生了極大的轉變。

「工作」在Z世代心中的地位

根據國發會統計，自2030年開始，台灣的勞動力構成將發生重大變化，Z世代將接棒退場的戰後嬰兒潮世代，佔比達整體的29％，企業不得不開始重視Z世代的工作價值觀。

無論是高通膨造成的經濟壓力，或是社群網路所帶來的金錢焦慮，都讓Z世代在選擇工作時更重視薪資與職涯發展，若是觀察518熊班針對新鮮人職場期待的問卷，Z世代中於2000年後出生的「00世代」，願意在未來五年內擔任主管的人，主要考量有6成都是因為薪資的上調，顯示出Z世代並不抗拒承擔更多責任，更在意的是企業能否開出匹配的薪資。

然而，相較於新鮮人對於薪資抱持的美好期待，現實中的我們身處長期薪資成長低迷，職類高低薪差距大的台灣，對於本身薪資成長不具希望的Z世代也不在少數。

筆者就讀於國北教大，身為應屆畢業生，深刻感覺周圍就讀人文科系的同儕好友普遍不對高薪有所盼望，加上近年從國外傳入像是「Work-Life Balance」、「YOLO」等人生觀，使得即便對產業有熱情，但無法在薪資面獲得提升的Z世代，將工作視為一種維持生活的手段，只完成最低限度的工作要求，把更多時間轉往發展興趣或陪伴朋友及家人。

這種職場文化被稱作「安靜離職」，Z世代也因此更加傾向時間上具彈性的工作，例如：外送、接案等。

由此可見，薪資成為了Z世代選擇工作最重視的條件，也是目的，若是從事薪資較低的職類，Z世代所願意為工作付出的時間心力會大幅下降，他們更重視能為人生帶來意義的事物，活在當下，好好體驗只有一次的人生。

以筆者為例，從事餐飲業的原因是薪資較高，體力能夠負荷也不排斥這樣的工作環境，不過未來並不會考慮升遷或擔任主管職，原因就是薪資增幅與責任增加的程度不成比例，我傾向維持現在的薪資，只完成份內的職責任務，將工作剩餘的時間拿來與家人相處，培養興趣，以及學習投資理財等相關技能。

Photo Credit: 中央社

想留住Z世代人才，別再給「願景」

對於絕大多數的Z世代來說，工作的目的以排序而言，「自我實現」如今已經被「累積資產」所超越，背後形成的原因雖然包含教職體系、人生觀的變遷等問題，十分複雜，但以筆者自身經歷，與長期觀察同年人群所得出的結論，大致上不脫離現實面的壓迫，也就是前述所提到不友善的大環境。

舉筆者自身為例，雖然就讀於語文科系，也對相關產業抱持著興趣，但受限於業界普通的薪資待遇，卻伴隨繁重的工作內容，不得已轉往餐飲及服務業職類發展，「工作」在這個時候就成為了被迫的選擇，目的是為了維持日常開銷，「自我實現」的需求滿足則推延到工作以外的閒暇時間，用來發展喜歡的副業或培養興趣。

接續上述觀察，再來看招聘公司Resume Builder針對「企業主管對Z世代職場新血」所做的調查結果，顯示有74%的企業主管階層認為Z世代的工作忠誠度低、態度不積極，這似乎就佐證了筆者的看法，也為企業提供了如何留住優秀人才的努力方向。