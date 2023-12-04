民進黨2024選戰策略，很明顯就是重拾「抗中保台」的老路

2020年民進黨運用「反滲透法」成功地將中央施政治理困境，轉移到關注國家主權、憲政民主、社會穩定議題。藉由建立「保台抗中」連線、製造「芒果乾」亡國危機感、塑造「下架吳斯懷」全民公敵意識、宣稱中共網軍及紅媒滲透， 最後以「反滲透法」完成民主防衛機制。從選戰主軸、策略擬定到議題設定、宣傳造勢，試圖邊緣化國民黨兩岸路線及話語權。

這可謂是完整且成功選舉戰略，導致國民黨陷入此議題設定泥淖中難以脫身。

綜合歸納賴蕭配後，民進黨選舉策略可能有以下策略，在論述方面抗中保台路線及聯美抗中戰略、去兩岸和戰論、主打政治分贓；在戰術上真正的打法，是讓藍白繼續爭執勢均力敵避免產生「棄保效應」，可能運用網軍反串藍營怒罵柯文哲，反串柯粉批侯友宜，激化藍白鬥，坐收漁翁之利。

持續操作抗中保台路線

2020年總統與立法委員選舉中，民進黨選戰策略對集中50％選票的20歲至50歲年齡層操作國家認同議題，無論是主權牌、國家認同牌、兩岸關係牌，導致選戰落入「選中國」及「選美國」之選擇。2024年二合一選舉仍然操作此途徑，持守「抗中保台」路線，抹紅國民黨、民眾黨「親中賣台」，將藍白打成中共同路人。

由於是三方對戰，民進黨將會重拾基本盤及重啟「抗中保台」路線，揭櫫封閉性兩岸政策反制中共，但卻對台獨引發戰爭，一再宣傳「一中原則」易引發戰爭，賴清德選上兩岸關係最為和平，但這些論述，六成民意難接受。

攻擊藍白，對民進黨批判係受中共認知作戰影響

民進黨也會對民眾黨攻擊柯文哲市政治理，欠缺政績及政治誠信。尤其只要涉及藍白批判民進黨政府、倡議「選擇民進黨、青年上戰場」、「選擇民進黨、兩岸無對話」，皆是受中共認知作戰及被統戰影響，破解此次大選不是「戰爭與和平」選擇，而是「民主與獨裁」選擇，批評藍白候選人及政策主張受中共影響，以此裂解台灣社會族群和諧、惡化政黨政治良性互動及分化國家認同。

這顯示民進黨圖窮匕現欠缺創新作為，重施技倆，以台灣主體、製造亡國感作為危機動員民眾利器。