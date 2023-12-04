民進黨2024選戰策略，很明顯就是重拾「抗中保台」的老路
我們想讓你知道的是
由於是三方對戰，民進黨將會重拾基本盤及重啟「抗中保台」路線，揭櫫封閉性兩岸政策反制中共，但卻對台獨引發戰爭，一再宣傳「一中原則」易引發戰爭，賴清德選上兩岸關係最為和平，但這些論述，六成民意難接受。
2020年民進黨運用「反滲透法」成功地將中央施政治理困境，轉移到關注國家主權、憲政民主、社會穩定議題。藉由建立「保台抗中」連線、製造「芒果乾」亡國危機感、塑造「下架吳斯懷」全民公敵意識、宣稱中共網軍及紅媒滲透， 最後以「反滲透法」完成民主防衛機制。從選戰主軸、策略擬定到議題設定、宣傳造勢，試圖邊緣化國民黨兩岸路線及話語權。
這可謂是完整且成功選舉戰略，導致國民黨陷入此議題設定泥淖中難以脫身。
綜合歸納賴蕭配後，民進黨選舉策略可能有以下策略，在論述方面抗中保台路線及聯美抗中戰略、去兩岸和戰論、主打政治分贓；在戰術上真正的打法，是讓藍白繼續爭執勢均力敵避免產生「棄保效應」，可能運用網軍反串藍營怒罵柯文哲，反串柯粉批侯友宜，激化藍白鬥，坐收漁翁之利。
持續操作抗中保台路線
2020年總統與立法委員選舉中，民進黨選戰策略對集中50％選票的20歲至50歲年齡層操作國家認同議題，無論是主權牌、國家認同牌、兩岸關係牌，導致選戰落入「選中國」及「選美國」之選擇。2024年二合一選舉仍然操作此途徑，持守「抗中保台」路線，抹紅國民黨、民眾黨「親中賣台」，將藍白打成中共同路人。
由於是三方對戰，民進黨將會重拾基本盤及重啟「抗中保台」路線，揭櫫封閉性兩岸政策反制中共，但卻對台獨引發戰爭，一再宣傳「一中原則」易引發戰爭，賴清德選上兩岸關係最為和平，但這些論述，六成民意難接受。
攻擊藍白，對民進黨批判係受中共認知作戰影響
民進黨也會對民眾黨攻擊柯文哲市政治理，欠缺政績及政治誠信。尤其只要涉及藍白批判民進黨政府、倡議「選擇民進黨、青年上戰場」、「選擇民進黨、兩岸無對話」，皆是受中共認知作戰及被統戰影響，破解此次大選不是「戰爭與和平」選擇，而是「民主與獨裁」選擇，批評藍白候選人及政策主張受中共影響，以此裂解台灣社會族群和諧、惡化政黨政治良性互動及分化國家認同。
這顯示民進黨圖窮匕現欠缺創新作為，重施技倆，以台灣主體、製造亡國感作為危機動員民眾利器。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-04 民進黨2024選戰策略，很明顯就是重拾「抗中保台」的老路
- 2023-12-03 蕭美琴的國籍爭議：民進黨稱從未放棄，學者解釋持華僑護照仍是中華民國國民
- 2023-12-01 藍綠白概念股：比較三黨政策牛肉面，誰當選哪些產業將受惠？
Tags：
「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
（經濟部能源署廣告）