肺癌糾察員-低劑量電腦斷層掃描

低劑量電腦斷層掃描是利用X光穿透身體不同組織密度所產生的訊號差異，經電腦計算、重組出身體切面影像。相較傳統X光攝影，低劑量電腦斷層掃描因為掃描角度較多、獲得訊號較多，可更清楚顯示各層面之內部結構，可篩檢出極小的肺部小結節，且對非鈣化之肺部小結節，有高於一般胸部X光的偵測率。

Photo Credit : 衛生福利部食品藥物管理署

低劑量電腦斷層屬於醫療器材的一種，須經衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)審查確認其安全、效能及品質才可以上市。 由於低劑量電腦斷層是利用X光照射顯影，病患於檢查前應先將身上的金屬物品移除，避免影響成像結果；如有心臟節律器、心臟除顫器、血管夾、血管支架等植入式醫療器材也要記得事先告知放射師以調整適合的攝影參數。另X光會增加人體輻射暴露量，正在備孕、孕期、哺乳期的婦女應經醫師評估後再檢查。

有關醫療器材之許可證字號、產品敘述及規格等相關資訊，除可向醫師詢問外，亦可至食藥署網站之許可證資料庫查詢產品之相關資訊（連結：食品藥物管理署網站首頁 http://www.fda.gov.tw >醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材及化粧 品許可證查詢作業）。如發現醫療器材不良品或使用後發生醫療器材所致之不良反應，請至藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統（http://qms.fda.gov.tw）通報，或撥打不良反應通報專線：02- 2396-0100進行通報。

(以上廣告由衛生福利部食品藥物管理署提供)