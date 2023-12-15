【國際大人物】EP8｜納坦雅胡曾資助哈瑪斯？還說是避免巴勒斯坦建國最佳方法？
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1996年，納坦雅胡首度坐上總理寶座，開啟「納坦雅胡時代」。之所以說是納坦雅胡時代，是因為從1996年開始，雖然他曾選舉失利，而且大小爭議不斷，但他靠著成功向支持者塑造「安全先生」的形象，以及遊走在國內不同聲音的「喬王」本色，成為了以色列史上在位最長的總理。
文：謝宇棻
今年10月初，被許多國家視為恐怖組織的哈瑪斯，對以色列發動前所未見的慘烈攻擊，造成上千名以色列人遇害，也讓以色列總理納坦雅胡對哈瑪斯宣戰。
但是在這起攻擊事件發生後，卻有媒體報導指出，過去在巴勒斯坦議題上十分強硬、自認是「以色列保護者」的納坦雅胡，竟然曾助長入侵以色列的哈瑪斯，甚至認為他間接造成了哈瑪斯這次的攻擊。
到底納坦雅胡是不是以色列的保護者？讓我們先從納坦雅胡對國家的信念，來了解納坦雅胡對哈瑪斯的態度。
成長過程在美國、以色列兩地擺盪，納坦雅胡培養出兩面性格
納坦雅胡對於猶太人建國的信念，要從他的成長背景開始說起。
1949年出生的納坦雅胡，在家族間被暱稱為「比比」。他在以色列的耶路撒冷度過童年，不過在二十多歲以前，他一直在以色列和美國輪流生活，這也讓他的人生不停在美國和以色列之間擺盪。面對兩個環境的文化差異，納坦雅胡展現出不一樣的性格。
在以色列朋友的眼中，納坦雅胡興趣廣泛，不管政治、戀愛、派對，什麼都能聊。但是在美國朋友的口中，納坦雅胡是個不苟言笑的人，做什麼都很認真，還對時事特別有想法。
納坦雅胡和哥哥就算身在美國，也還是常常關注著祖國以色列的命運，這也讓他們和生活相對悠閒的美國青少年比起來，顯得格格不入。
而納坦雅胡兄弟會這麼關注以色列的原因，其實和他們的父親有關。
納坦雅胡的父親是一名歷史學家，不過在1948年以色列建國之前，老納坦雅胡曾經活躍於政治運動，並受到錫安主義的影響。
錫安主義主張歷史上長期流離失所，甚至受到迫害的猶太人，必須在上帝賜給他們的應許之地，也就是巴勒斯坦這塊土地，重新建立國家。
不過在國際情勢的影響下，錫安主義運動產生了分裂，其中最強勢的，是「社會錫安主義」。這個主義主張建國大業需要靠猶太勞工，用雙手打拼屯墾巴勒斯坦。當出現一些困境防礙建國的時候，支持者傾向用外交談判解決，反對硬碰硬。
但另一方面，社會錫安主義最大的挑戰者，則是「修正錫安主義」，支持者主張在歐洲的反猶太人風潮下，當地800萬猶太人，需要儘快移民到巴勒斯坦。而為了接收這麽多人，約旦河東西兩岸都得拿下來，才有足夠的土地。但面對阻礙建國的困境，他們則是主張要用武力等激烈的手段回擊。
當時身為修正錫安主義者的老納坦雅胡，在社會錫安主義當道的建國時期，覺得自己因為選錯邊，在以色列的政治圈及學術界，都混得不太好。心灰意冷之下，他決定帶著家人離開以色列到美國發展。
納坦雅胡雖然在耳濡目染之下，也成為了修正錫安主義的信徒，但他沒有像父親那樣，遠離以色列的一切。有幾年的時間，納坦雅胡看起來心繫以色列，比如說，他連高中畢業典禮都沒參加，就趕回以色列服義務役。而在5年的義務役與後備軍人生涯中，他被選進菁英特種部隊，還參加過劫機事件的救援行動。
但是結束軍旅生涯後，納坦雅胡又再回到美國，有幾年的時間，他流連在美國的高等學府與商界，一副就是要在美國定居的樣子。
此外，納坦雅胡的從政之路似乎也只是B計畫，他曾表示自己非常看重財務安全，從政這樣沒啥「錢景」的事，他年輕時覺得頂多只能當副業。
然而，就在納坦雅胡開始譜出自己的美國夢時，哥哥的驟逝，卻改寫了他的後半生。當時仍在從軍的哥哥，參與1976年一場劫機事件的人質營救，最後卻不幸陣亡。一聽到噩耗，與哥哥感情很好的納坦雅胡，立刻放下手邊的一切，回到以色列。
這個在以色列國內外都有不小名氣的「恩德培機場人質救援任務」，讓納坦雅胡痛失他相當崇拜、無話不談的哥哥。為了紀念英年早逝的哥哥，全家人用書籍、電影、甚至成立智庫等方式，來強調、甚至稍微神話了哥哥的貢獻。
納坦雅胡在負責執行這些紀念活動的時候，接觸了不少政商界重要人物，他也把握在媒體曝光的機會，在鏡頭前表現出自己的愛國情操。或許就是在這個時期，納坦雅胡看到了新的可能性，於是從政的B計畫，開始變成他主要的人生目標。
納坦雅胡為什麼能靠「安全先生」形象，成為在位最久總理？
納坦雅胡決定開啟從政之路後，他一方面用哥哥為國捐軀的光環加持，作為進入政壇的踏板，一方面在因緣際會下，他成為以色列駐美大使的副手，並趁機累積人脈、培養政治實力，往總理寶座的目標邁進。
1996年，他首度坐上總理寶座，開啟「納坦雅胡時代」。之所以說是納坦雅胡時代，是因為從1996年開始，雖然他曾選舉失利，而且大小爭議不斷，但他靠著成功向支持者塑造「安全先生」的形象，以及遊走在國內不同聲音的「喬王」本色，成為了以色列史上在位最長的總理。
為什麼「安全先生」的人設，能讓不少以色列選民買單呢？這裡先簡單科普一下以色列的歷史。
在納坦雅胡崛起的1990年代，以色列當時的左派政府，和代表巴勒斯坦的「巴勒斯坦解放組織」，簽署「奧斯陸協議」，達成歷史性的和解，雙方承認彼此的正當性，並承諾往巴勒斯坦建國的方向前進。
不過有些人其實不贊成協定內容，像是反對這項協議的巴勒斯坦恐怖組織，就開始對以色列平民發動自殺攻擊。衝突還不只這樣，加薩的武裝份子從2001年開始，就不時向以色列發射火箭炮。
對以色列人來說，和平進程沒下文，現在還得擔心炮火攻擊，這就讓越來越多人對以巴前景感到絕望。在這種氛圍下，國家安全議題對許多以色列人來說，比什麼都重要。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）