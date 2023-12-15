【國際大人物】EP8｜納坦雅胡曾資助哈瑪斯？還說是避免巴勒斯坦建國最佳方法？

文：謝宇棻

今年10月初，被許多國家視為恐怖組織的哈瑪斯，對以色列發動前所未見的慘烈攻擊，造成上千名以色列人遇害，也讓以色列總理納坦雅胡對哈瑪斯宣戰。

但是在這起攻擊事件發生後，卻有媒體報導指出，過去在巴勒斯坦議題上十分強硬、自認是「以色列保護者」的納坦雅胡，竟然曾助長入侵以色列的哈瑪斯，甚至認為他間接造成了哈瑪斯這次的攻擊。

到底納坦雅胡是不是以色列的保護者？讓我們先從納坦雅胡對國家的信念，來了解納坦雅胡對哈瑪斯的態度。

成長過程在美國、以色列兩地擺盪，納坦雅胡培養出兩面性格

納坦雅胡對於猶太人建國的信念，要從他的成長背景開始說起。

1949年出生的納坦雅胡，在家族間被暱稱為「比比」。他在以色列的耶路撒冷度過童年，不過在二十多歲以前，他一直在以色列和美國輪流生活，這也讓他的人生不停在美國和以色列之間擺盪。面對兩個環境的文化差異，納坦雅胡展現出不一樣的性格。

Photo Credit: 納坦雅胡官網 納坦雅胡全家福

在以色列朋友的眼中，納坦雅胡興趣廣泛，不管政治、戀愛、派對，什麼都能聊。但是在美國朋友的口中，納坦雅胡是個不苟言笑的人，做什麼都很認真，還對時事特別有想法。

納坦雅胡和哥哥就算身在美國，也還是常常關注著祖國以色列的命運，這也讓他們和生活相對悠閒的美國青少年比起來，顯得格格不入。

而納坦雅胡兄弟會這麼關注以色列的原因，其實和他們的父親有關。

納坦雅胡的父親是一名歷史學家，不過在1948年以色列建國之前，老納坦雅胡曾經活躍於政治運動，並受到錫安主義的影響。

錫安主義主張歷史上長期流離失所，甚至受到迫害的猶太人，必須在上帝賜給他們的應許之地，也就是巴勒斯坦這塊土地，重新建立國家。

不過在國際情勢的影響下，錫安主義運動產生了分裂，其中最強勢的，是「社會錫安主義」。這個主義主張建國大業需要靠猶太勞工，用雙手打拼屯墾巴勒斯坦。當出現一些困境防礙建國的時候，支持者傾向用外交談判解決，反對硬碰硬。

但另一方面，社會錫安主義最大的挑戰者，則是「修正錫安主義」，支持者主張在歐洲的反猶太人風潮下，當地800萬猶太人，需要儘快移民到巴勒斯坦。而為了接收這麽多人，約旦河東西兩岸都得拿下來，才有足夠的土地。但面對阻礙建國的困境，他們則是主張要用武力等激烈的手段回擊。

當時身為修正錫安主義者的老納坦雅胡，在社會錫安主義當道的建國時期，覺得自己因為選錯邊，在以色列的政治圈及學術界，都混得不太好。心灰意冷之下，他決定帶著家人離開以色列到美國發展。

納坦雅胡雖然在耳濡目染之下，也成為了修正錫安主義的信徒，但他沒有像父親那樣，遠離以色列的一切。有幾年的時間，納坦雅胡看起來心繫以色列，比如說，他連高中畢業典禮都沒參加，就趕回以色列服義務役。而在5年的義務役與後備軍人生涯中，他被選進菁英特種部隊，還參加過劫機事件的救援行動。

Photo Credit: GettyImages 納坦雅胡服役時照片

但是結束軍旅生涯後，納坦雅胡又再回到美國，有幾年的時間，他流連在美國的高等學府與商界，一副就是要在美國定居的樣子。

此外，納坦雅胡的從政之路似乎也只是B計畫，他曾表示自己非常看重財務安全，從政這樣沒啥「錢景」的事，他年輕時覺得頂多只能當副業。

然而，就在納坦雅胡開始譜出自己的美國夢時，哥哥的驟逝，卻改寫了他的後半生。當時仍在從軍的哥哥，參與1976年一場劫機事件的人質營救，最後卻不幸陣亡。一聽到噩耗，與哥哥感情很好的納坦雅胡，立刻放下手邊的一切，回到以色列。

這個在以色列國內外都有不小名氣的「恩德培機場人質救援任務」，讓納坦雅胡痛失他相當崇拜、無話不談的哥哥。為了紀念英年早逝的哥哥，全家人用書籍、電影、甚至成立智庫等方式，來強調、甚至稍微神話了哥哥的貢獻。

納坦雅胡在負責執行這些紀念活動的時候，接觸了不少政商界重要人物，他也把握在媒體曝光的機會，在鏡頭前表現出自己的愛國情操。或許就是在這個時期，納坦雅胡看到了新的可能性，於是從政的B計畫，開始變成他主要的人生目標。

納坦雅胡為什麼能靠「安全先生」形象，成為在位最久總理？

納坦雅胡決定開啟從政之路後，他一方面用哥哥為國捐軀的光環加持，作為進入政壇的踏板，一方面在因緣際會下，他成為以色列駐美大使的副手，並趁機累積人脈、培養政治實力，往總理寶座的目標邁進。

1996年，他首度坐上總理寶座，開啟「納坦雅胡時代」。之所以說是納坦雅胡時代，是因為從1996年開始，雖然他曾選舉失利，而且大小爭議不斷，但他靠著成功向支持者塑造「安全先生」的形象，以及遊走在國內不同聲音的「喬王」本色，成為了以色列史上在位最長的總理。

為什麼「安全先生」的人設，能讓不少以色列選民買單呢？這裡先簡單科普一下以色列的歷史。

在納坦雅胡崛起的1990年代，以色列當時的左派政府，和代表巴勒斯坦的「巴勒斯坦解放組織」，簽署「奧斯陸協議」，達成歷史性的和解，雙方承認彼此的正當性，並承諾往巴勒斯坦建國的方向前進。

Photo Credit: GettyImages 以色列總理拉賓，和巴勒斯坦解放組織領袖阿拉法特，簽署《奧斯陸協議》

不過有些人其實不贊成協定內容，像是反對這項協議的巴勒斯坦恐怖組織，就開始對以色列平民發動自殺攻擊。衝突還不只這樣，加薩的武裝份子從2001年開始，就不時向以色列發射火箭炮。

對以色列人來說，和平進程沒下文，現在還得擔心炮火攻擊，這就讓越來越多人對以巴前景感到絕望。在這種氛圍下，國家安全議題對許多以色列人來說，比什麼都重要。