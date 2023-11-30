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2023/11/30,
印太

馬來西亞首相安華執政一週年，展現積極外交、南海議題堅守主權

馬來西亞首相安華執政一週年，展現積極外交、南海議題堅守主權
馬來西亞首相安華。Photo Credit: GettyImages

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馬來西亞首相安華執政週年，積極出訪國際拚外交，重返伊斯蘭舞台中心，但南海議題則軟中帶硬，雖寄望「南海行為準則」談判，但對中國新版地圖涵蓋沙巴等海域，仍堅持國家主權不退讓。

（中央社）馬來西亞首相安華執政週年，積極出訪國際拚外交，重返伊斯蘭舞台中心，但南海議題則軟中帶硬，雖寄望「南海行為準則」談判，但對中國新版地圖涵蓋沙巴等海域，仍堅持國家主權不退讓。

馬來西亞去年11月19日舉行第15屆大選。安華（Anwar Ibrahim）於同年11月24日宣誓就職第10任首相，隨後在12月初宣布領軍的團結政府閣員名單。

安華就任首相後曾分別於今年3月與9月間兩度訪問中國，但他更頻走訪國際社會，尤其是東南亞鄰近國家如印尼、汶萊、新加坡、泰國與菲律賓，強化與國際社會連結並爭取話語權。

在巴勒斯坦議題方面，安華成功強化在馬來社群支持巴勒斯坦印記，也出席伊斯蘭合作組織（OIC）緊急會議，力挺受難的巴勒斯坦婦孺，呼籲以色列和巴勒斯坦停火，譴責加薩走廊醫院遇襲事件違反國際法。

值得注意的是，安華昨天在國會最新談話提及支持巴勒斯坦，並非僅有同為穆斯林的單一因素，而是基於人道主義與正義原則，巴勒斯坦的穆斯林雖占絕大多數，但仍有不少信仰基督教的非穆斯林群體。

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Photo Credit: GettyImages
2023年10月24日，馬來西亞首相安華出席在吉隆坡舉行的支持巴勒斯坦人民大集會。

大馬時事評論員馮振豪（Foong Zhen Hoe）也以以巴衝突為例，認為馬來社群對安華支持度可能有所上升，這與安華在外交上支持巴勒斯坦立場有關，安華與其團結政府不斷在中東穿梭協調，表達穆斯林立場，相對凸顯安華在馬來社群形象與聲望。

根據一位不願透露姓名的馬來西亞學者分析，這可能也是安華執政一週年在馬來社群聲望上升原因，相對彌補在內政與經濟方面稍顯不足的施政表現。

大馬媒體引述努山達拉策略研究院（NASR）資深研究員艾茲米（Azmi Hassan）觀點認為，安華在國際舞台演說等表現，恢復大馬在全球的聲譽，尤其在以巴衝突後力挺巴勒斯坦困境與人權議題，更獲得世界關注。

對於南海議題，中國今年8月公布新版地圖也擴大對南海爭議性海域紛歧，尤其，新版地圖將馬來西亞沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）附近大部分海域等標示為中國領土。

馬來亞大學亞歐學院（Asia-Europe Institute）副院長羅伊（Roy Anthony Rogers）認為，「南海行為準則」（COC）仍是解決南海局勢衝突方式，中國如有意成為負責任的大國，就要遵守國際法。

安華多次透過國際場域表達根據國際法解決立場，說明南海議題須根據1982年聯合國海洋法公約等國際法原則，透過對話與協商並以和平理性方式解決。馬來西亞外交部聲明表示，中國新版地圖對大馬沒有拘束力，外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）更向中國政府遞交抗議照會。

熟悉東協地緣政治的大馬分析人士說，大馬雖與中國保持經貿互動，南海議題仍寄望「南海行為準則」，但對中國公布新版地圖涵蓋沙巴等海域，則堅持國家主權不退讓，這也凸顯安華以「軟中帶硬」立場，應對中國在南海的逐步擴張。

社運人士、馬大新青年前主席黄彦鉻（Wong Yan Ke）認為，在中國公布新繪製新版地圖的南海議題上，馬來西亞的團結政府積極捍衛主權，拒絕認同中國這種霸道的行為。

尤其，安華多次提及東協要維護其核心地位，防止主要大國的分裂行動，避免受到無節制競爭破壞，大馬分析人士強調，團結一致的東協是大馬的最佳後盾，安華意欲透過東協匯聚各國力量進行對話與合作，以區域集體力量完成「南海行為準則」談判。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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