期貨業首推「AI生成美女桌曆」 攜手客戶展望2024

勇於創新是群益期貨的DNA，公司每年推出的企業形象桌曆，總是結合年度時事及跨界合作，廣受市場好評與青睞。2024 年群益期貨桌曆以「智能未來」為主題，將金融交易旅程與太空探索進行結合，是金融業第一本透過AI 圖像生成技術所完成的形象桌曆，實現迄今仍難以拍攝的「超現實外太空」，為投資人帶來一場科技結合藝術的視覺盛宴。

每頁畫面都是歷經數千次的模型學習與細節調整

今年以「智能未來」主題，以實景拍攝搭配AI圖像生成技術，邀請公司內部14位兼具專業及美麗的同仁共同參與，化身為科技交易員引領客戶進到極富想像力的科幻未來。然而這一張張精美製作的圖像，並非一鍵生成，首先為求真實須先進攝影棚內拍攝大量的人像樣本，再從中挑選合適的素材進行建模與構造身形，中間歷經來回數千次的模型學習與細節調整，包括妝髮造型與表情姿態，為的就是要讓畫面達到既真實又美觀。另外針對主題外太空的背景更是獨立於人像先單獨生成，再與人像合併校對，這需要多達近千次的指令與調整，整體工程浩大且繁瑣，所花費時間長達數個月，為的就是要完美呈現2024年最驚豔奪目的「智能未來」桌曆。

Photo Credit : 群益期貨 人像與畫面背景皆是透過AI技術獨立生成後，再進行合併

AI生成桌曆製作過程影片： https://maac.io/2inDS

人像與畫面背景皆是透過AI技術獨立生成後，再進行合併

此外，除了令人驚豔的實體桌曆外，群益還創新推出「數位財經行事曆」，更開放給所有投資人，非群益客戶也能夠免費一鍵訂閱〈14家海外交易所行事曆〉、〈全球各國休假日〉、〈各國央行開會〉與〈期貨&選擇權商品結算日〉等實用資訊。投資人訂閱後就能透過手機APP匯入所有財經日曆，更有提醒功能讓你不錯過任何重要財經日期。

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2024年群益期貨「智能未來」主題桌曆，數量有限，若想獲得此本桌曆，現在就加入群益期貨官方LINE好友或是關注官方粉絲專頁，就有機會獲得！

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