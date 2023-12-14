《中國憑什麼》：三百年來，全球人群面對資本主義和近代歐美西方霸權，只有毛澤東走對了路
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由於現代網路發達，作者得以用當下日益增長的「大數據」科學地重新認識、講述正在發生的故事，因此也是自我探索的簡明報告。透過宏觀的史觀剖析當代，不只是談論眼前的單一事件，而是立足大數據、抓住「人」這個因素，重新認識大歷史、東西方的文化差異，以及「西方憑什麼」、「中華憑什麼」等思考，並還原「人」與「大自然」的聯結。
文：李乃義
西方憑什麼
當下存在的每個族群，各自都有憑什麼存續至今的歷史和本事，不獨西方環地中海文明圈的族群為然，也不獨東方中華文明圈的華人族群為然。各有時、空、人群、路徑的因緣，使得存在有理，實際上，當下的歐人、華人，或什麼地方人，都很難追溯族源到西元三世紀之前，但這都無礙於族群憑什麼存續或自吹的「偉大」。
西方對現代華人而言，比較專指歐美。西方宰治全球三百年了，憑新功夫：科學、工業、資本主義，都是文化軟體的進化。
現代人對科學、工業都很熟悉，只舉二例說明：（1）華人對瓷器技術自豪了千年，傳承的是經驗、不是數據，所以技術難以擴散或改進，但19世紀的法國化學家找到了釉料瓷化的溫度點，約1300℃，此後歐洲瓷開始返銷中國。（2）淬鐵成鋼，使鍛造的鐵器更耐用，這是二千多年前的華人經驗，也是漢代推廣鐵鏵犁使得小農經濟相對高產的原因：鍛造出鋼成分。但也要到19世紀的歐洲化學家找到了鋼化的滲碳量數據，並量產各種鋼材，才全面武裝了歐洲，這就是所謂的科技know-how。這裡要講講人們比較沒那麼熟悉的、西方資本主義體制的方方面面。
18世紀以來的近代史，是以英國與歐洲的崛起為主軸的。歐洲率先進入了「科學」的量子飛躍，此後不斷重塑人類許多認知與文化。這個先發優勢迅速改變了歐洲各國的政經社結構、乃至個人的意識和思維，但受益最大的卻是既有權、利的階級，尤其是最富的頂層資產階級。
首先，合法化掠奪所得的財產，是入侵歐洲的各個蠻族的原有文化，不容侵犯的私有資產權益的「習慣法」，大致形成於11世紀之後的西歐。其次，13世紀的威尼斯富商對城邦政治的操作更近於重商主義，而「資本主義」是在16世紀之後隨著歐洲各國競爭對外的殖民、交易／掠奪，才逐漸演化成形。
當時荷蘭為了海外貿易的競爭而開發了銀行信用、 可交易證券、股份制有限責任公司股票等金融流轉的機制與工具，並在法律上以法人的形式、最大化地降低投資者風險，資金與資產這才具備當下資本主義的資本屬性。
人類的「文明」，包括了分工、分配、貨幣、商貿、財富、私有資產等經濟「金權」相關的文化習性的演化，資產階級只不過要到牛頓標誌性的論文發表的次年（1688）才找到機會取得主導政權的切入點（光榮革命），從而加速了「資本主義」的進程。前提當然是私有財產的神聖化、不容任何其他權力侵犯，這在18世紀才漸次完整。同樣地，人類的文明演化裡頭，當然也包括「理性」的進化，「科學」在牛頓之前早已不斷演化。
重點是：資產階級透過資本主義遊戲規則來收割社會財富的方式，在牛頓時就已經相當完備了。資本主義是資本博弈的遊戲規則所形成的文化習慣，銀行講利息、公司講股息、任何東西都可低買高賣或買空賣空……，諸多逐利方式，利潤掛帥，唯利是圖；把「貪慾」合理化為「人性」之最，以至於人人無所不用其極。
資產階級很容易藉由政權而壟斷一國之利並跟同夥分贓，「同夥」包括願意合作的王族、貴族、大官僚、大和尚等等既有權利或資金的人。18世紀之後，歐洲傳統的王權階級與神權階級，大量被最富有的資產階級買斷、成為這些資產階級的同夥。
最有名的案例就是資產階級借款給戰爭對打的雙方政府（押寶），各國都以國家稅收為還債的擔保，也就是私人借錢給國家去打仗，而無論打贏打輸，各國都需要大量資金購買軍火、撫恤傷亡、戰後重建。怪不得資產階級「聞戰則喜」，這已是現代資本主義最大的不言之祕。也怪不得一戰、二戰、各種戰事接連發生，而權利菁英的共犯們視若無睹：科技與工業進化的果實，都被資產階級收割了去，只留下：戰爭國債，要好幾代老百姓的納稅錢來還。
這不過是西方憑什麼的門道之一，還有對外的殖民、交易／掠奪。關鍵在於資本主義體制使得資本逐利成為理所當然，科技適逢其盛地成為資產階級的利器。事實上，智人從未間斷過技藝方面的努力，人史上的權利階級也從未間斷過享受技藝的成果，只不過權利（王權、神權、金權）的排序古今不同而已。近代歐美的資產階級非常幸運，能夠編排、教化出資本主義體制的統治方式，又能享受科學這個量子飛躍的果實。但是，天下沒有白吃的午餐。
美國艾森豪總統的1961告別演說中，首創「軍工複合體」這詞，含蓄地提醒美國人要小心這個官商勾結的怪獸。他已經看到苗頭：資本操作以軍事工業為平臺，透過遊說公司「旋轉門」，以及「選舉捐款」等機制，隱誨、合法地分贓：要嘛退休後高薪聘入遊說公司，要嘛不斷資助其競選連任。把管理軍、政的官員與立法的議員等官僚納為資產階級利益的代理人，藉國安等理由向「主流媒體」鼓動造勢，以合法化各項大小戰爭、擢取重大利益。
這樣的複合體利益共犯結構，使得美國成為有史以來最好戰的「民主」國家，建國以來九成以上年份都在打仗（並且，面對增加的槍支暴力傷亡案件，永遠通不過管控槍支的立法）！唯一任上不打仗的總統是卡特，他是美國史上僅有的還有點良心的、還說點實話的總統。
現代資本主義透過各種「灰色」分贓機制，形成處處都是資產階級的同夥或代理人，共犯結構使得人口占比10%以內的最富有的資產階級成為人類最極權的統治集團！其極權專利的對象早已不止軍工產業，目前還包括保險－製藥－醫療複合體、金融－能源複合體、資本－互聯網複合體等等，旱澇通吃，社會貧富越來越懸殊。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
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長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。