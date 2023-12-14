《中國憑什麼》：三百年來，全球人群面對資本主義和近代歐美西方霸權，只有毛澤東走對了路

文：李乃義

西方憑什麼

當下存在的每個族群，各自都有憑什麼存續至今的歷史和本事，不獨西方環地中海文明圈的族群為然，也不獨東方中華文明圈的華人族群為然。各有時、空、人群、路徑的因緣，使得存在有理，實際上，當下的歐人、華人，或什麼地方人，都很難追溯族源到西元三世紀之前，但這都無礙於族群憑什麼存續或自吹的「偉大」。

西方對現代華人而言，比較專指歐美。西方宰治全球三百年了，憑新功夫：科學、工業、資本主義，都是文化軟體的進化。

現代人對科學、工業都很熟悉，只舉二例說明：（1）華人對瓷器技術自豪了千年，傳承的是經驗、不是數據，所以技術難以擴散或改進，但19世紀的法國化學家找到了釉料瓷化的溫度點，約1300℃，此後歐洲瓷開始返銷中國。（2）淬鐵成鋼，使鍛造的鐵器更耐用，這是二千多年前的華人經驗，也是漢代推廣鐵鏵犁使得小農經濟相對高產的原因：鍛造出鋼成分。但也要到19世紀的歐洲化學家找到了鋼化的滲碳量數據，並量產各種鋼材，才全面武裝了歐洲，這就是所謂的科技know-how。這裡要講講人們比較沒那麼熟悉的、西方資本主義體制的方方面面。

18世紀以來的近代史，是以英國與歐洲的崛起為主軸的。歐洲率先進入了「科學」的量子飛躍，此後不斷重塑人類許多認知與文化。這個先發優勢迅速改變了歐洲各國的政經社結構、乃至個人的意識和思維，但受益最大的卻是既有權、利的階級，尤其是最富的頂層資產階級。

首先，合法化掠奪所得的財產，是入侵歐洲的各個蠻族的原有文化，不容侵犯的私有資產權益的「習慣法」，大致形成於11世紀之後的西歐。其次，13世紀的威尼斯富商對城邦政治的操作更近於重商主義，而「資本主義」是在16世紀之後隨著歐洲各國競爭對外的殖民、交易／掠奪，才逐漸演化成形。

當時荷蘭為了海外貿易的競爭而開發了銀行信用、 可交易證券、股份制有限責任公司股票等金融流轉的機制與工具，並在法律上以法人的形式、最大化地降低投資者風險，資金與資產這才具備當下資本主義的資本屬性。

人類的「文明」，包括了分工、分配、貨幣、商貿、財富、私有資產等經濟「金權」相關的文化習性的演化，資產階級只不過要到牛頓標誌性的論文發表的次年（1688）才找到機會取得主導政權的切入點（光榮革命），從而加速了「資本主義」的進程。前提當然是私有財產的神聖化、不容任何其他權力侵犯，這在18世紀才漸次完整。同樣地，人類的文明演化裡頭，當然也包括「理性」的進化，「科學」在牛頓之前早已不斷演化。

重點是：資產階級透過資本主義遊戲規則來收割社會財富的方式，在牛頓時就已經相當完備了。資本主義是資本博弈的遊戲規則所形成的文化習慣，銀行講利息、公司講股息、任何東西都可低買高賣或買空賣空……，諸多逐利方式，利潤掛帥，唯利是圖；把「貪慾」合理化為「人性」之最，以至於人人無所不用其極。

資產階級很容易藉由政權而壟斷一國之利並跟同夥分贓，「同夥」包括願意合作的王族、貴族、大官僚、大和尚等等既有權利或資金的人。18世紀之後，歐洲傳統的王權階級與神權階級，大量被最富有的資產階級買斷、成為這些資產階級的同夥。

最有名的案例就是資產階級借款給戰爭對打的雙方政府（押寶），各國都以國家稅收為還債的擔保，也就是私人借錢給國家去打仗，而無論打贏打輸，各國都需要大量資金購買軍火、撫恤傷亡、戰後重建。怪不得資產階級「聞戰則喜」，這已是現代資本主義最大的不言之祕。也怪不得一戰、二戰、各種戰事接連發生，而權利菁英的共犯們視若無睹：科技與工業進化的果實，都被資產階級收割了去，只留下：戰爭國債，要好幾代老百姓的納稅錢來還。

這不過是西方憑什麼的門道之一，還有對外的殖民、交易／掠奪。關鍵在於資本主義體制使得資本逐利成為理所當然，科技適逢其盛地成為資產階級的利器。事實上，智人從未間斷過技藝方面的努力，人史上的權利階級也從未間斷過享受技藝的成果，只不過權利（王權、神權、金權）的排序古今不同而已。近代歐美的資產階級非常幸運，能夠編排、教化出資本主義體制的統治方式，又能享受科學這個量子飛躍的果實。但是，天下沒有白吃的午餐。

美國艾森豪總統的1961告別演說中，首創「軍工複合體」這詞，含蓄地提醒美國人要小心這個官商勾結的怪獸。他已經看到苗頭：資本操作以軍事工業為平臺，透過遊說公司「旋轉門」，以及「選舉捐款」等機制，隱誨、合法地分贓：要嘛退休後高薪聘入遊說公司，要嘛不斷資助其競選連任。把管理軍、政的官員與立法的議員等官僚納為資產階級利益的代理人，藉國安等理由向「主流媒體」鼓動造勢，以合法化各項大小戰爭、擢取重大利益。

這樣的複合體利益共犯結構，使得美國成為有史以來最好戰的「民主」國家，建國以來九成以上年份都在打仗（並且，面對增加的槍支暴力傷亡案件，永遠通不過管控槍支的立法）！唯一任上不打仗的總統是卡特，他是美國史上僅有的還有點良心的、還說點實話的總統。

現代資本主義透過各種「灰色」分贓機制，形成處處都是資產階級的同夥或代理人，共犯結構使得人口占比10%以內的最富有的資產階級成為人類最極權的統治集團！其極權專利的對象早已不止軍工產業，目前還包括保險－製藥－醫療複合體、金融－能源複合體、資本－互聯網複合體等等，旱澇通吃，社會貧富越來越懸殊。