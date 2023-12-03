【韓劇】《無人島的DIVA》九、十集評析：峰迴路轉的狗血劇情，都是故事線的「揭示」！

文：抱成

在《無人島的DIVA》第八集尾聲，姜保傑找到了風暴中心的鄭鋒頑，尹蘭珠正式與木河決裂，明明夢想成真，卻一路急轉直下。保傑、遇學、姜爸、姜媽、木河、蘭珠，為了夢想也為了守護，面對或有聲或無聲的求救SOS。

每個人，都下定各自的決心，且奮不顧身。眾多先前的情節在本週一一出現對照，或雷同，或對比，造就情節的熟悉感與意外感。

峰迴路轉的情節起伏，轉折偏狗血。但情節、分鏡的雷同或對比，變成其他故事線的「提示」，線索若有似無的，充分釣住觀眾的胃口，讓筆者感受到與編劇鬥智的「微推理」遊戲，十分有趣。

以下本週兩集分析，內容涉及劇情，請斟酌閱讀。

對比與映照

夜雨

下雨的夜晚，在這部劇中，變成恐懼、悲傷情緒的情景展現，與角色生命之無奈有關，或與鄭鋒頑（基浩爸）相關，或與徐木河的歌手夢有關。

第一集的雨夜，是少女徐木河遭受家暴，因此半夜找基浩求救，兩人連夜逃亡。

第四集的雨夜，則是徐木河收到神秘花束後，到約定地點後，卻被鄭鋒頑追趕，而化名姜保傑的鄭基浩拉起跌倒的木河，轉身就逃。在第一集跟第四集中，兩人都是「逃亡」，逃離家暴的陰影。

第十集中，同是雨天，卻是不同情境。

對比前兩集的明確「暴力危機」，第十集面對的危機，卻是一個可能造成的「公關危機」，因此需要預先處理。對比前面兩人共同逃亡，在第十集卻是兩人共乘卻是面臨分別。

「死水」的過往

此週終於揭密經紀組長「朴永關」原來也曾是追夢者，但半途而廢。

跟木河的遭遇相同，他一樣「太老」才來拚搏歌手夢，同樣曾經才華洋溢，但面對挫折與打擊，他認為「放棄」亦是一種勇氣，這或許也是他看到努力追求的木河如此不順眼。或許，他從其中看到當初那種愚蠢的自己。

但木河努力且拚搏，不顧一切，為夢想而燃燒，演唱的精神跟當初朴永關身為作曲人「死水」所創作的歌曲精神。

歌詞中，關於「愛、勇氣、希望」的精神，在恩斌的美聲與進擊的態度下，被詮釋出新的生命，這也才感動了這個選擇「勇敢放棄」的現職經紀人。

水仙花

尹蘭珠在木河身上看到了朴永關的影子，也看到了自己的影子。

木河同樣善良到為了他人不顧自我（雖然木河後來被說服要成名才能真正幫到基浩，但尹蘭珠不知道），而木河同樣被投注了他人全心全意的心力。尹蘭珠當初離開春森島，就是被黃老師跟其母親奮不顧身的全力襄助才成功的。

因此，彷彿看見自我的尹蘭珠，約木河、基浩到了名為「수선화」（水仙花」）的酒吧。

水仙花，讓人聯想古希臘神話的納西瑟斯（Narcissus）。但在這部韓劇，或許是取「顧影自憐」的象徵。蘭珠見木河，宛若見到自己，而現在的蘭珠，就如同當時的母親，豪擲一堵。所以蘭珠就化身成木河的「母親」一般的角色，阻攔基浩跟木河的聯繫。

木河果真跟姜家斷聯，然而姜保傑主動的態度卻讓她深感愧疚，這種愧疚感就雷同當初遇學想阻攔木河歌手夢的情境相同。後來蘭珠再遭逢危機，亦想切割自己。溫柔的人們，體諒彼此，在對方的身上看見自己，所以選擇自己先走一步，讓對方狠下心來。

但一如前兩集的教訓，選擇「逃避」並沒有面對問題。而不斷割捨，最後亦只能一無所有。所以，木河溫柔且堅定，決不切割蘭珠，選擇繼續跟蘭珠共同努力。後續，木河會如何直面姜家冒名頂替的問題呢？

斷緣

看這齣劇時，彷彿在劇情中看見了一元數學方程式，在種種「算式結果」（情節）揭露後，「Ｘ」的面貌，就越來越清晰。

保傑因聽到木河的前程可能因自己而受阻，因此站在廊上，並決然跟木河約定不再往來，更偽裝成自己的意願。

而曾與蘭珠有過一段情的李偦俊，一樣在蘭珠落淚時站在走廊，且餘情未了。加上尹蘭珠罹患失智症的母親，講出了「演唱會是否順利」。種種對比，讓人不禁有了一些想像。

李偦俊和尹蘭珠的決裂，似乎關鍵在於朴永關的身分轉換，但似乎也有可能關鍵點是在蘭珠母親提到「不能讓李代表知道的事」？

守護

曾經的鄭基浩，如今的姜保傑，因看著木河就像看著另個自己，因此帶著木河雨夜逃亡。

徐木河受基浩許多恩惠，因此在第七集聽聞恐怖的鄭鋒頑（基浩爸）仍追捕姜家人，甘願犧牲自己夢想，守護基浩的和平。更在恐怖的鄭鋒頑（基浩爸）出現時，挺身報警，更試圖保護理髮店媽媽。木河曾經被守護，所以，現在，換她守護基浩。

在徐木河再度守護保傑（基浩）後，保傑（基浩）遂向蘭珠坦承身分，讓蘭珠重新接納木河。只是保傑的犯罪歷史終究會造成可能的公關危機，因此被蘭珠邀來聽這些逆耳的忠言。為了木河好，保傑更是主動找了新房子，並主動切割木河。

明明，自我犧牲是不對的。溫柔的兩人，一樣為別人而失去自我，想太多的自以為，在沒有商量之前都決心自我犧牲，都犯下讓所愛之人傷心的錯誤。

歌曲與情境

至目前已經十集，主角徐木河也累積了多首歌曲，且歌詞與曲調，與當集的故事內容相當契合，好聽又好看。

基本上一集就有一首歌，目前〈Dream Us〉（夢見我們）跟〈Night and Day〉（那天晚上）都有出現過兩次，同首歌曲但風格有微妙的差異，創造劇情與情感的累積。

以下，放上各集的歌曲與劇情關聯性的分析：

第一集：〈Dream Us〉（夢見我們）｜李蕊版本（少女徐木河）

前面故事先稍微講述了鄭基浩的悲慘，對比出徐木河的「陽光」，感覺有把「青春無敵」的感覺抓出來，相當有活力。配合拍攝試鏡影片的花海、海邊、路上的影像，風光明媚的和煦海風與暖陽，正面感展現出徐木河表面的無憂無慮。