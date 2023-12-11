流行音樂如何實踐社會正義？從田馥甄、周杰倫、張惠妹，看見永續文化與倡議

文：DL

「永續」和「流行音樂」，兩者看起來好像沒什麼直接關係，但實際上存在著相當密切的聯繫。鑑於此，筆者決定撰寫一篇文章，說明流行音樂如何實踐永續倡議、永續行動如何回應甚至支持流行音樂的文章。 。

遙想當年在做助教，每學期要引導五六組小朋友做出文化研究相關的小論文期末報告時，除了鼓勵大家選擇自己有興趣的當代文化現象，引導議題分析時，就會提到有點偷吃步但也算是實用的一個小方法。

當代文化研究或社會學研究，其實還是有些主流分析切入點，最常見的幾項大概是，性別、國族／種族、階級、人與自然，學術上我們接著常會用「權力」來討論這些切入點如何在某些文化現象上作用。

但在這裡，我們就用比較通俗的語言，從「社會正義」（某種意義上也預設了權力強弱是兩造）的角度來聊聊。綜觀現在主流的永續議題，大部分是環繞在「人與自然的關係」以及社會面的「性別平權」，就從這裡開始好了。

流行音樂與環保

談到自然保育，可能最直覺能想到的畫面就是冰山、北極熊、森林大火等等。這種帶強烈感染力的意象，自然也不乏被使用在流行音樂的MV。要舉個例的話，大家可以來聽聽田馥甄的〈渺小〉。

除了MV影像，歌詞也是流行音樂傳遞訊息的重要媒介。在歌曲裡面傳達環保意識，藉由音樂的傳遞把自身肯認的理念擴散出去，也是一直以來許多音樂人們製作音樂的目的之一。

這裡想推薦影響筆者很深的兩首歌，周杰倫〈梯田〉和盧凱彤的〈荒蕪中起舞〉。

「是不是只能用相機紀錄自然／拿相片給下一代給下一代回味／可憐可悲／森林綠地都已成紀錄片／聞不到綠意盎然」——周杰倫〈梯田〉

「想怎樣就怎樣／砍掉一棵樹／又另一棵樹／荒蕪中起舞」——盧凱彤〈荒蕪中起舞〉

流行音樂與流浪動物

不過「人與自然關係」的尺度也未必都要談到那麼遼闊，最常見的、最接近我們生命經驗的或許是流浪動物議題。

從人道關懷的角度，棄養及寵物育種都有偌多道德問題值得討論；從環境生態的角度，流浪動物也攸關原生態系的破壞、外來種入侵等議題。無論如何，這都值得更多人關注和資源挹注。

相關歌曲最想推薦的是陳零九的〈流浪〉，以及高度切題的黃明志feat.蕭敬騰的〈流浪狗〉。

「風雨很大／雨落傘下／我獨自躲在一台車的底下」——陳零九〈流浪〉

「每天徘徊在街頭／燈火闌珊的角落／每個悲歌的背後／充滿人類的藉口」——黃明志feat.蕭敬騰〈流浪狗〉

流行音樂與性別倡議

代入性別的分析視角也可以套用相似的邏輯。

當今談到性別倡議通常包括「女力崛起」與「同志平權」，相關倡議歌曲近幾年也越來越多，這裡就列舉幾首，之後有機會會再深入談更多，包括「女歌手的身體展演」、「流行音樂如何在當代台灣的性別倡議現場發揮作用」、「男同志與Diva的身分認同建構及連結」、「音樂意義的閱聽眾挪用」等等。

代表性歌曲像是S.H.E的〈SHERO〉、張惠妹的〈彩虹〉、蔡依林的〈不一樣又怎樣〉，以及一首筆者非常喜歡的蔡旻佑〈最爛的我們〉。

「在我的編年史中／寫下了一個傳說／要把History改寫成Herstory」——S.H.E〈SHERO〉

「我們的愛很像／都因男人而受傷／卻又繼續碰撞」——張惠妹〈彩虹〉

「庸俗的海枯石爛／世俗又憑什麼為難」——蔡依林〈不一樣又怎樣〉

「全世界都懷疑了／沒想過我／可以讓你快樂／叫世界來看清楚／與他們／沒有偏差的人生」——蔡旻佑〈最爛的我們〉

流行音樂與國族／階級

回到前面提到的分析視角，國族／種族最著名的應該就是滅火器的〈島嶼天光〉。而目前筆者想到最愛的歌，大概是草東沒有派對的〈大風吹〉。用兩首「搖滾」做例子，或許也更可以補充說明流行音樂如何充滿力量。

「現在是彼一工／勇敢的台灣人」——滅火器〈島嶼天光〉

「哎呀呀／你看你手上拿的是什麼啊／那東西我們早就不屑啦／哈哈哈／哈」——草東沒有派對〈大風吹〉

回扣「永續與音樂」的主題，環保和性別相對直覺，但其實近年來「社會風險」也已經是企業永續界必須關注的議題，其中最常被提到的就是「地緣政治風險」。身處在台灣的我們，所面對的兩岸國族議題，正是我國企業談永續、談地緣政治風險時，最直覺需要正視及回應的。

流行音樂與原住民文化

說到近年來企業永續被要求的項目，「文化」方面的支持與投資也成為企業開始被檢視的項目之一。

當然「文化」這兩個字包山包海，很多文藝活動都被納入其中，這邊想舉例的是，結合研究領域提到「推廣台灣文化」時最常被扣連的，「原住民文化」。

一直以來台灣流行樂壇都有好多好多優秀的原住民歌手，張惠妹在2009年也用族名「阿密特」發行了個人專輯，並融入母語及古調等音樂元素。

再近一點也有阿爆（阿仍仍），用高規格的製作結合母語與流行音樂元素，有效藉由流行音樂提升原住民文化保存及傳承議題的關注度。

其中，筆者最喜歡的是這首輕鬆又日常的〈izuwa 有〉。

同時也想分享呂薔Amuyi去年發行的母語專輯《探索kssa'》，原住民文化結合電音舞曲的形式，筆者喜歡到從去年一直聽到現在還是愛到不行。

做個小結論，永續議題和（部分）流行音樂作品，其實都帶有「倡議社會正義」、「消弭社會不平權」的性質。

筆者覺得很幸運，自己傾心投入的兩個大領域能這樣契合地接壤。流行音樂的傳唱拓展了相關議題的受眾和關注度，企業永續對文化議題的關懷也有助於流行音樂產業的成長及多樣性。

藉由不同領域的切入點，能讓相關議題的討論更豐富、被更多人所關注，而這也正是社會正義倡議過程中，不可或缺的一環。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：永續、社會正義、與流行音樂

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九