安麗以行動支持暖心電影816《BIG》 持續關注青年兒少議題 期許成為台灣社會的共好力量
我們想讓你知道的是
安麗是一家總公司位於美國密西根州亞達城、以創業家為核心的健康保健公司，致力於協助全球超過 100 個市場的消費者邁向更健康、更美好的生活。根據《富比士》調查，安麗為美國私營家族企業前 50 名的企業之一，旗下最暢銷的品牌包括紐崔萊（Nutrilite™）、雅芝（Artistry™）及 XS™，並由安麗直銷商獨家銷售。根據美國權威雜誌《直銷新聞》（Direct Selling News），安麗也是 2022 全球百大直銷企業之首。 安麗台灣成立於 1982 年，至今已耕耘台灣市場逾 40 年，長年來與直銷商建立緊密的夥伴關係讓安麗事業規模持續成長茁壯，不但在台灣成為直銷公司領導品牌，也是全球安麗第六大市場。安麗台灣於 2012 年成立「安麗希望工場慈善基金會」，積極投入公益事業，目前於全台推動「愛陪伴課輔計畫」、「追夢計畫」、「愛培育潛能開發計畫」三大計畫，結合企業、直銷商以及社會大眾的力量，一起為台灣社會創造正向的動力。
安麗希望工場慈善基金會長期以來投入弱勢孩童關懷，日前特別結合魏德聖導演最新電影作品816《BIG》的上映，舉辦北中南三場的安麗希望工場慈善基金會816《BIG》包場觀影會，以實際行動支持魏導對於癌症病童的關懷與善念。透過電影觀賞，除了鼓勵並感謝安麗直銷商們積極參與公益活動的努力外，更希望透過這部關於癌症病童的電影，從孩子們的視角，感受愛和生命的正向能量。
長期關注兒童與教育 相信行動能帶來改變
安麗希望工場慈善基金會自 2012年成立，11年來，透過「愛陪伴課輔計畫」、「小夢想 ‧ 大志氣」追夢計畫、「愛培育潛能開發計畫」，持續關注台灣徧鄕和資源缺乏的青年兒少；集結8,400位安麗志工的熱心服務，累積志工時數達到3萬3千小時以上，慈善捐款2.3億元，幫助超過3萬6千名缺乏資源的孩童及青少年，持續照亮台灣每個需要的角落。正因爲對兒少關懷與弱勢照護的共同信念，促成了這次與魏德聖導演的合作。
魏德聖導演的作品，經常投入對弱勢與少數族群的關懷。新作816《BIG》正是一部關於癌症病童與弱勢關懷的電影。也因為在兒少關懷目標的契合，讓安麗希望工場慈善基金會有機會以具體的行動支持魏導的善念。正如同安麗希望工場慈善基金會對於弱勢孩子們的支持，以陪伴和資助計畫，讓他們有更多的資源，建立自信，面對未來的挑戰。當中，已連續舉辦11年的追夢計畫，長期以來，幫助67件案件，超過8,600位來自全台各地的青年兒少完成夢想，而今年的追夢提案數也達到307件，較去年增長了23%，創下新高，可見各界對於追夢計畫的積極參與。目前追夢計畫已經進入前10名決選的網路投票階段，歡迎大眾透過影片感受每個追夢團體的生命力，一同參與投票，您的每一票都有機會幫助追夢團體築夢踏實。
2023 「小夢想 ‧ 大志氣 追夢計劃」公開徵選讓孩子相信自己能改變未來
2023「小夢想．大志氣 追夢計畫」持續展開，號召全民參與，讓你的一票成為追夢團隊的底氣，共同成就社會的美好故事。
投票時間：即日起至12月12日（週二）15:00止
投票方式：每人每天十票，每一票都須投給不同團體
投票連結：https://reurl.cc/A0eQbQ
【入選團體簡介】
- Life爵士樂團/中華小兔子新生命協會 - 由三位視障樂手、一位眼科醫生和兩位明眼團員所組成的Life爵士樂團，夢想將爵士音符飛到偏鄉校園巡演，讓更多的孩子真實聽見我們的音樂和故事。
- 社團法人台灣三星製造未來假日學校促進會 - 陪伴宜蘭少年長大的協會，主要針對弱勢和中輟的孩子提供課後陪伴、職場體驗，協助學生找到人生志向。
- 社團法人雲林縣在地人關懷協會 – 「小小廚師大餐車」計畫在雲林地區致力於從生活中學習永續的食農教育，在非山非市的農村，帶著孩子從日常飲食中學習環境永續的教育。
- 南投縣信義鄉希娜巴嵐國民小學 - 希娜巴嵐國小位處南投縣信義鄉的極度偏遠學校。藉由音樂教育，讓孩子找到其終身的興趣，並在練表演的過程中，增加成就感與榮譽感，進而幫助課業學習的正向努力。
- 花蓮縣私立海星高級中學 – 海星高中的卡巴迪的運動選手們透過亞運奪牌的氣勢，在花蓮引爆一股卡巴迪的學習浪潮，並鼓勵卡巴迪勇士能返鄉擔任種子教練。
- 社團法人中華愛悅公益慈善發展協會 - 莿桐部落位於臺東縣海岸線上，部落中許多孩子有著不同的天賦，卻因為世代「斷層」、缺乏師資而失去了學習的機會，我們夢想結合了多元文化課程融入了阿美族的生活與音樂文化，由部落長輩提供特色教學，讓部落學童能扎實的學習部落文化
- 社團法人臺灣木想傢人才培育協會 - 一群縱谷青年，一位用木藝陪伴學童25年的老師，透過木作家具工藝，圓一個在偏鄉成家，改變下一代命運的夢。
- 第八屆清華大學 iGEM 團隊 – 期望透過NanoCircDx奈米微圈檢測用一管血檢測早期大腸癌，能在未來更普及化，幫助有大腸癌家族病史及曾罹患大腸癌的人能方便且舒適地追蹤大腸癌。