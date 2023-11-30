安麗以行動支持暖心電影816《BIG》 持續關注青年兒少議題 期許成為台灣社會的共好力量

安麗希望工場慈善基金會長期以來投入弱勢孩童關懷，日前特別結合魏德聖導演最新電影作品816《BIG》的上映，舉辦北中南三場的安麗希望工場慈善基金會816《BIG》包場觀影會，以實際行動支持魏導對於癌症病童的關懷與善念。透過電影觀賞，除了鼓勵並感謝安麗直銷商們積極參與公益活動的努力外，更希望透過這部關於癌症病童的電影，從孩子們的視角，感受愛和生命的正向能量。

長期關注兒童與教育 相信行動能帶來改變

安麗希望工場慈善基金會自 2012年成立，11年來，透過「愛陪伴課輔計畫」、「小夢想 ‧ 大志氣」追夢計畫、「愛培育潛能開發計畫」，持續關注台灣徧鄕和資源缺乏的青年兒少；集結8,400位安麗志工的熱心服務，累積志工時數達到3萬3千小時以上，慈善捐款2.3億元，幫助超過3萬6千名缺乏資源的孩童及青少年，持續照亮台灣每個需要的角落。正因爲對兒少關懷與弱勢照護的共同信念，促成了這次與魏德聖導演的合作。

魏德聖導演的作品，經常投入對弱勢與少數族群的關懷。新作816《BIG》正是一部關於癌症病童與弱勢關懷的電影。也因為在兒少關懷目標的契合，讓安麗希望工場慈善基金會有機會以具體的行動支持魏導的善念。正如同安麗希望工場慈善基金會對於弱勢孩子們的支持，以陪伴和資助計畫，讓他們有更多的資源，建立自信，面對未來的挑戰。當中，已連續舉辦11年的追夢計畫，長期以來，幫助67件案件，超過8,600位來自全台各地的青年兒少完成夢想，而今年的追夢提案數也達到307件，較去年增長了23%，創下新高，可見各界對於追夢計畫的積極參與。目前追夢計畫已經進入前10名決選的網路投票階段，歡迎大眾透過影片感受每個追夢團體的生命力，一同參與投票，您的每一票都有機會幫助追夢團體築夢踏實。

2023 「小夢想 ‧ 大志氣 追夢計劃」公開徵選讓孩子相信自己能改變未來

2023「小夢想．大志氣 追夢計畫」持續展開，號召全民參與，讓你的一票成為追夢團隊的底氣，共同成就社會的美好故事。

投票時間：即日起至12月12日（週二）15:00止

投票方式：每人每天十票，每一票都須投給不同團體

投票連結：https://reurl.cc/A0eQbQ

【入選團體簡介】