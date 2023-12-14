《寬恕：是終點，還是起點？》：創傷療癒地圖的「邁向寬恕七步驟」讓我大開眼界，因為它極具說服力
我們想讓你知道的是
英國獨立出版商圖書獎（IPPY）時事類金獎記者、非營利組織「寬恕計畫」創辦人瑪琳娜．肯塔庫奇諾，深入調查、探索了複雜難解又扣人心絃的「寬恕」主題長達二十年，範圍涵蓋個人、團體、宗教、組織、社會，乃至國家；採訪了上百位需要「自我寬恕」以及「寬恕他人」的人們，並蒐羅他們的故事。
文：瑪琳娜．肯塔庫奇諾（Marina Cantacuzino）
「我猜人之所以緊捉著仇恨不放，是因為他們擔心若是沒了仇恨，他們就不得不正視傷痛。」
——詹姆斯．鮑德溫（James Baldwin）
多年來，我孜孜不倦地挖掘寬恕的意義，試著從這種錯綜複雜的心理概念中挑出核心骨架，總是盼望有天發現寬恕的真諦，並濃縮概念，得出實際有形的事物，好比一個簡單易懂的決定性解釋。結果想當然，我愈是調查搜尋實際案例，真相就愈混濁不清。
寬恕是一種令人丈二金剛摸不著頭腦、難以掌控的題材，理由很簡單，因為寬恕對每個人的意義都不盡相同：隨你怎麼歸類寬恕都好，總之沒人能為這項技能、恩典、特質、行為、心態得出一個意義。
正因如此，我的動機向來是引述真實故事，把這些故事當作寬恕的來源和指標，也一直不願意給予關於寬恕的指導教學，傾向拿他人的寬恕經驗為借鏡。不過我也很好奇，原諒的先決條件有哪些，以及為何有些人選擇原諒，有些人卻始終不能原諒；為何有的人想都不想就能夠原諒，有的人則只把寬恕當作生存的一根救命稻草。
為了找出解答，我和心理學家馬西．諾爾博士攜手打造一個寬恕工具箱，由馬西分析故事，我們兩人合力得出幾項寬恕的關鍵要素，接下來再進一步簡化初始分析。我發現培養寬恕心態需要五種或六種主要成分。
好奇心
探尋真相的好奇心態似乎是必備的先決條件。擁有好奇心代表你認知自己尚未釐清所有事情，尚未全盤了解一件事，而好奇又比感興趣更深入。有時這意味著搜尋隱藏不明的事物、沒有說出口的話語，以及錯過的重點。
對於威斯康辛州橡樹溪的錫克教寺廟槍擊案，帕迪普．凱雷卡的反應也是認同好奇心的力量。他說：「我們已經清楚事發經過，卻不明瞭原因，然而除非真正理解原因，否則你得不出整起事件的意義。又除非你從中得出意義，否則療傷免談。」
觀感改變
好奇心之後就是寬恕的第二原料：改變觀感的能力。
若說非黑即白的推論只會強化不包容，又或者義憤讓我們停滯在「我才正確，你是錯的」的立場，裹足不前，那麼採取寬恕姿態的人通常都是可以接受開放思想、彈性觀點又影響深遠的思想家。因為友人尼克「不顧後果的危險駕車」，瑪麗亞．吉米內茲在一場交通事故中身亡，她的母親得知消息的第一個反應，就是馬上展現原諒立場。
當然，伊莉莎白．吉米內茲感到天崩地裂，可是急欲尋找答案的她卻能跳脫下意識的思考模式：「我記得起初我這麼想：要是握著方向盤的是我兒子或丈夫，甚至我自己，我會希望世界做出什麼反應？這就是我當下第一個想法，而這個想法救了我。」
好奇心傾向和透過寬廣視角觀看世界的兩大特質，在在為凱瑟琳．羅勒——勞博士的研究提供佐證。羅勒——勞博士的研究揭露寬宏大量的人具有遼闊世界觀，對於人生或他人也較無既定期望。同樣地，心理治療師羅賓．薛荷也認為，觀感主要元素，因為觀感改變能讓局勢明朗開闊。
我在一場會議中聽見他這麼形容：「寬恕難以預料，你要不是走不出報復心理，就是一百八十度大轉彎。經過一段顛覆混亂或危機期、傷痛或失敗，我們才得以覺醒，澈底改變觀感。真正的寬恕並不是顯示一個人道德高尚，而是從不同角度觀看世界。」
薛荷很喜歡向大家傳授一個超強寬恕絕招，他自己也是運用這招，原諒積怨多年的繼子。他說：「我們看不慣彼此，分別對我妻子抱怨對方幹了什麼好事。」後來薛荷下定決心要好好處理這段棘手關係，而他的做法是套用夏威夷古老的荷歐波諾波諾（ho'oponopono）傳統做法。夏威夷是世上最離群索居的地方之一，夏威夷原住民心知肚明躲不了對方，便藉由禱告、討論、自白、懺悔、互相補償、寬恕，發展出學習修復關係的豐富歷史。
過程分成四個簡單步驟，你可以和某人進行，也能以團體形式提倡療癒式正義，或者像是唸經般在內心默唸，反覆說出以下四個肯定句：「對不起」、「請原諒我」、「謝謝你」、「我愛你」。
「我在街上走路時就這麼默唸數週（過程中會有些許抗拒）。」薛荷說：「然後有天我遊船後回來，突然發現我自言自語，說：『都結束了。』意思是我的觀感剎那間出現劇烈轉變，我對繼子的怨念也船過水無痕。我並沒有原諒他，也沒有不原諒他，只是瞬間了解我們之間發生的事，並無法真實定義我們兩人的關係。
過去我太執著證明自己是對的，而這就是整體問題所在，不是他。外界並沒有出現任何改變，從那一刻起，由於我看待整體局勢的心態轉換，於是心境也跟著澈底改變。」
發現同理心
寬恕的第三個原料是培養出憐憫和同理心，意思是無論情況多惡劣，都能設身處地為對方著想。同理心還有一個意思，那就是以某種固有層面來看，人人都有共通的人性，而這一點讓我們與其他人類同胞密不可分、產生互相連結，即使是敵人也一樣。所以說原諒就等於拒絕妖魔化或去除他人的人性，通常就是意想不到降臨的同理心澈底改變人際關係、終結仇恨。
巴桑．阿拉敏（Bassam Aramin）的故事闡釋了同理心在原諒上所扮演的不可或缺的角色。巴桑是喪失親屬的以色列和巴勒斯坦家庭組成的「父母之家」巴勒斯坦籍成員，也是在約旦河西岸長大的前任戰士，年輕時曾蹲過七年苦牢。他常常分享自己坐牢期間看了一部關於大屠殺電影，而看這部電影的動機是因為他想看見猶太人遭到屠殺的畫面，他本來以為自己會很享受，怎料看見許多手無寸鐵的人遭到納粹殘忍殺害時，他卻瞬間出乎意料地掉淚。他說這就是他第一次為敵人感到同理心的時刻。「我試著不讓其他獄友看見我的眼淚，因為他們不會明白為何我會為了自己仇敵承受的傷痛落淚。」
放下怨恨
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。