《發現峇峇娘惹》：李顯龍承認自己是「峇峇娘惹」，但這不是他父親李光耀所封存的家族祕密嗎？
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本書是快速了解峇峇娘惹族群以及東南亞移民文化的絕佳人文作品。從十五世紀鄭和下西洋時代的篳路藍縷，到十九世紀殖民時期的商業貴族，作者深入歷史脈絡，一一解答許多不為人知的歷史真相。本書挖掘峇峇娘惹許多不為人知的故事，包括最具代表性的李光耀家族史。本書從作者多次採訪李光耀及李顯龍的經驗，揭露善於經商的峇峇娘惹，對近代東南亞發展的重要影響。
文：太田泰彥
李顯龍總理的自白
解開封存
「我是峇峇（I am a Baba）。」
這是李光耀的長子，也是現任新加坡總理李顯龍突然說出口的「自白」。
現場的賓客，是來自新加坡、馬來西亞、印尼等東南亞國家的峇峇娘惹人。他們的臉色瞬間僵硬。不過，眾多來賓並沒有意識到總理這份「自白」的沉重，儀式依然保持和諧的氣氛。在新加坡當地的峇峇娘惹群體中，屬於長老級人物，當時七十歲的黃萬慶，作為其中的嘉賓坐在會場第一排。他記得自己聽到李總理這句話，便不由自主的低聲說：「糟了」。
天啊，這麼重要的事情可以輕易在這種場合坦白嗎？據說這是黃萬慶當下的心情。這是在二○○八年四月二十五日，位於新加坡市中心的「峇峇娘惹博物館」開幕式時上演的事件。
這裡要稍微說明一下，李顯龍總理所說的「峇峇」，就是Peranakan話裡面「男性的Peranakan」之意。也就是說，總理自己承認了他是峇峇娘惹。但這應該是他父親李光耀所封存的家族祕密，不是嗎？
「峇峇」與「娘惹」
「峇峇」有個含義，是指有錢的「紳士」，硬要翻成日文的話，大概是口語上的「老闆」的意思。峇峇是馬來話的詞彙，但據說也是源自波斯語的外來語，有可能是來自中東貿易的波斯商人傳到東南亞。而在現代波斯語中，則是對祖父母的尊稱。最早是在馬來半島上從事貿易的印度商人，開始稱海峽華人的男性為峇峇，之後逐漸成為當地統稱男性Peranakan的用語。
另一方面，Peranakan的女性叫做「娘惹」，也有另一個含義，是指「貴婦」。峇峇娘惹的傳統菜就叫做「娘惹菜」，這是因為娘惹菜就是由母親口耳相傳給女兒的。娘惹菜的特色是會使用很多的辛香料。
「娘惹」源自爪哇語，最初是對「已婚外國女性」的敬稱。若回溯到更早以前，也有這個詞起源於葡萄牙語的「Dona」（婦女）的說法。考慮到葡萄牙是十五世紀開始的大航海時代中，第一個進入東南亞的國家，那就說得通了。另外在現代爪哇語中，也有「Nona」這個詞，意思是「成年女性」。
一旦嚐過以「娘惹」為名的正宗娘惹菜，便會令人感到沒齒難忘。娘惹菜的外觀很奇特，既不是中國菜，也不是馬來西亞菜，反而比較類似以咖哩為主的印度料理，但沒有那麼辣，口感溫順，甜味和酸味巧妙地融合在一起。有關峇峇娘惹豐富的味覺文化，將在後面的章節詳細解說，敬請期待。
沒有紀錄的「宣言」
回到先前的故事，李顯龍總理在開始演講前的自我介紹中，說出了代稱Peranakan男性的「峇峇」一詞。
這是新加坡開國元勳的李光耀家族，正式承認了其出身的歷史性時刻。儘管在此之前這已經是公開的祕密，但這是在新加坡建國約半世紀後，李光耀終生閉口不談的峇峇娘惹身分，首次公諸於世。
但是，有關李顯龍總理的「峇峇宣言」，並沒有記載在新加坡政府的官方記錄中。我找遍了國家圖書館等地，到處都沒有關於這個發言的證據。
我不曉得為什麼會被刪掉，但我推測，新加坡政府仍然設法避免提及李氏家族是峇峇娘惹的事實。這是因為只要總理一句話，就會引起各種風波。這個國家一絲不苟的官僚們，非常敏感地對應峇峇娘惹身分問題。
的確，「峇峇娘惹」一詞，會讓人聯想到隱藏在新加坡古老歷史中的敏感族群問題。至今在公開場合，帶著政治意圖地提及這個名字仍是禁忌。我想，李顯龍總理試圖以「峇峇宣言」，解除父親封印的峇峇娘惹身分，但未能完全如願。
席捲整個東南亞的風波
李顯龍總理的「峇峇宣言」雖然沒有留下文件或錄音檔案，但很快就從參加開幕式的人們口中，傳到了東南亞各地的峇峇娘惹耳裡，至今仍被傳頌。
我拜訪了幾位當時的與會者，詢問他們有關二○○八年那場開幕式的狀況。據說李顯龍總理並非像是早就做好準備，才說出「我是峇峇」的發言。或許，他只是想對現場的來賓說些應酬話，因此隨意地說：「我和各位一樣都是峇峇娘惹」。
即便如此，他的「自白」對東南亞這個多元族群社會的民眾，還是產生了不小的影響。
「對我們峇峇娘惹來說，代表新加坡的總理本人承認自己是峇峇娘惹，具有很重大的意義。」
一位同樣出席開幕式，六十多歲的馬來西亞峇峇娘惹女士，感慨地說這麼說。
馬來西亞有一項有利於馬來西亞土著（Bumiputera，原意為「土地之子」）的特權政策。由於存在這種公開的種族歧視政策，許多馬來西亞華人很難抬頭挺胸生活著；況且峇峇娘惹還是華人族群中的少數者。這位女性可能覺得，鄰國新加坡最偉大的李顯龍總理承認他是峇峇娘惹，這件事似乎同時照亮了自身的存在。
「沒有人料到他會這麼說，因此我當下也不是很在意。不過開幕式結束後，我回到家靜靜地想一想，心中更是感慨萬千。我感到如此一來，這個時代終於告一段落了。」
一位七十多歲，來自馬來西亞，但現在具新加坡國籍的峇峇娘惹男性，也對李顯龍的這番話記憶猶新。現代馬來半島上的峇峇娘惹人們似乎覺得，他們雖不算是邊緣的一群，但也不算是一直走在光明的道路上。
峇峇娘惹博物館背後的動機
這真的是一個時代的終結嗎？先不論李顯龍總理內心的想法，這一天同時是新加坡政府開設了峇峇娘惹博物館的日子，因此背後絕對有著明確的國家戰略。首先，讓我們來看看新加坡國內的狀況。
新加坡內部存在各種族群，大致可分為華人、馬來人、印度人三種，而且還可以根據出身地細分出子群。全部共有多少類別，無法一一細數。
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