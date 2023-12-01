醫院內設藥局有什麼問題？逐步推動「藥費獨立總額」，為台灣健保的永續發展鋪路
我們想讓你知道的是
台灣的藥價差遠超過了合理設定的範圍，根據數據顯示，合理的藥價差應為15%，但實際上卻高達27%至42%。過高的藥價差可能導致醫療機構傾向於選擇高利潤的藥品，而非病患的最佳治療效果，為了解決這一問題，我們提出了參考日本藥價差回收制度的建議......
文：藥師公會全國聯合會
在當今台灣社會，健保的財務壓力是常被提及的議題。作為一項關乎每個人健康和福祉的重要議題，健保的永續發展無疑是我們共同的目標。在這樣的背景下，「藥費獨立總額」的提議不僅是一項政策變革，更是對台灣健保未來的一份承諾。
綜觀台灣的醫藥分業制度，目前仍屬於一種特殊型態的雙軌制，這與歐美國家的單軌制有著本質的不同。在單軌制中，醫院不設藥局，所有處方皆需至外部藥局調劑，而台灣的雙軌制則允許醫院內設藥局，診所可聘請藥師或設立門前藥局。這樣的制度設計，雖然在某種程度上提供了便利，但也帶來了不少問題。
首先，當醫師與藥師同屬一個醫療機構時，醫師對於藥品有處方權，這不僅可能影響處方的獨立性，也使得藥師難以對處方提出客觀的建議或質疑。此外，由於醫院能夠從藥品的銷售中獲得額外利潤，這種「以藥養醫」的模式，無疑增加了醫院對於高利潤藥品的偏好，進而可能導致藥品選擇上的不合理。
藥價差問題與建議
台灣的藥價差問題在近年來已成為健保財務壓力的一大來源。目前，台灣的藥價差遠超過了合理設定的範圍，根據數據顯示，合理的藥價差應為15%，但實際上卻高達27%至42%。這一比例相較於日本合理藥價差的2%，實際為6-9%，顯得尤為突出。這不僅對健保的財務狀況造成了重大負擔，也可能對民眾的用藥安全和健康造成潛在風險。
藥價差的存在本應激勵醫療院所進行合理的藥品採購和使用，但過高的藥價差卻可能導致醫療機構過度追求利潤，而非病患的最佳治療效果。這種情況下，醫療機構可能傾向於選擇高利潤的藥品，而非基於病患的實際需求或藥品的療效來進行處方。
為了解決這一問題，我們提出了參考日本藥價差回收制度的建議。在這一制度下，健保署可以對藥價差進行回收，並將回收的利潤重新分配，用於改善醫療服務品質或支持醫療資源的合理化配置。這樣的措施不僅可以緩解健保資源的壓力，還能夠促進藥品市場的公平競爭，確保藥品選擇更加透明和以病患為中心。
政府對健康投資的提升
更進一步，我們建議提高政府對健康的投資，以期改善醫療服務品質，同時承擔對民眾健康的更大責任。
政府對健康的投資是民眾福祉的基石。2021年統計顯示，台灣的經常性醫療保健支出（CHE）在GDP中的比例僅為6.1%，相對於日本的11.3%、韓國的9.3%以及加拿大的12.3%，可說是相當低。台灣的健康投資占GDP的比例尚未達到8%，這與許多OECD國家相比仍有差距。
提高政府對健康的投資，不僅能夠改善醫療服務的品質，也是對民眾健康責任的體現。
藥品實支實付與管理費用的合理化
在台灣的健保體系中，藥品的支付機制一直是一個複雜的議題。
目前，健保對藥師的給付主要集中在調劑費上，這種做法忽略了藥品除了作為治療媒介外，在供應鏈中的商品價值，以及藥師在管理藥品方面的專業貢獻。隨著成本的不斷上升，藥局在經營上面臨著巨大的壓力，尤其是在薪資、租金、物資成本上升的同時，藥品給付卻持續下降的矛盾現象。
藥師在提供專業服務，尤其是在解釋新藥時需要投入大量的時間和精力。這些努力和專業指導對於確保患者能夠正確使用藥品至關重要，但目前的給付制度並未充分反映藥師的這部分工作。
因此，我們提出一項改革建議，即健保應該給予藥師一定比例的藥品管理費，以合理地補償他們在藥品管理和患者教育方面的專業服務。這不僅是對藥師工作的認可，也是為了保障民眾健康和確保藥品使用安全的必要投資。
逐步推動「藥費獨立總額」
我們了解，藥費獨立總額的推行，不能一蹴而就，但它的實施將是一個逐步推進的過程，分總額部門、分層級推動，每一步都牽動著整個醫療體系的平衡。
從「醫院慢箋」試辦開始，我們可以收集實際運作的數據，分析藥費獨立後對於醫療品質、藥品成本控制的影響，並及時調整管理策略。這一階段的成功將為後續的全面推廣奠定堅實的基礎。隨著試辦的深入，我們將逐步擴大至其他醫院層級，並對一般處方箋進行管理，這樣的漸進式推進，能夠確保每一步的變革都是經過深思熟慮，並得到醫界同仁的理解與支持。
最終，我們期望「藥費獨立總額」將可以實現三個重大目標。
第一，縮小不合理的藥價差，這將直接影響到健保的用藥成本，使得用藥更加公平合理。第二，增加醫療專業給付，這將鼓勵醫療人員提供更高品質的醫療服務，而不是依賴藥品銷售獲取利潤。第三，健全藥價調整制度，保證新藥的研發與引進不會因為經濟因素而受阻，從而保障民眾能夠及時獲得最新、最有效的治療。
當藥品成本更加透明，醫療服務品質得到提升，新藥引進更加順暢時，我們將會看到一個更加健康、且公平的社會。這不僅僅是藥師公會聯合會的願景，也應該是全台灣每一位公民的共同期待。
我們呼籲政府、醫療機構、藥師、醫師以及所有醫事人員，以及廣大民眾，共同支持「藥費獨立總額」的實施。讓我們攜手合作，為了我們自己，為了我們後代的健康，為了台灣醫療體系的可持續發展，共同邁向一個更加公正、更加健康的未來。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
我們想讓你知道的是
近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
想擁有最佳效能的華碩筆電，現在就加入華碩教育商店會員，學生/教職員登錄享專屬優惠價，首次登錄再送500元購物金！立即登錄：華碩教育商店