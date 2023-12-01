醫院內設藥局有什麼問題？逐步推動「藥費獨立總額」，為台灣健保的永續發展鋪路

文：藥師公會全國聯合會

在當今台灣社會，健保的財務壓力是常被提及的議題。作為一項關乎每個人健康和福祉的重要議題，健保的永續發展無疑是我們共同的目標。在這樣的背景下，「藥費獨立總額」的提議不僅是一項政策變革，更是對台灣健保未來的一份承諾。

綜觀台灣的醫藥分業制度，目前仍屬於一種特殊型態的雙軌制，這與歐美國家的單軌制有著本質的不同。在單軌制中，醫院不設藥局，所有處方皆需至外部藥局調劑，而台灣的雙軌制則允許醫院內設藥局，診所可聘請藥師或設立門前藥局。這樣的制度設計，雖然在某種程度上提供了便利，但也帶來了不少問題。

首先，當醫師與藥師同屬一個醫療機構時，醫師對於藥品有處方權，這不僅可能影響處方的獨立性，也使得藥師難以對處方提出客觀的建議或質疑。此外，由於醫院能夠從藥品的銷售中獲得額外利潤，這種「以藥養醫」的模式，無疑增加了醫院對於高利潤藥品的偏好，進而可能導致藥品選擇上的不合理。

藥價差問題與建議

台灣的藥價差問題在近年來已成為健保財務壓力的一大來源。目前，台灣的藥價差遠超過了合理設定的範圍，根據數據顯示，合理的藥價差應為15%，但實際上卻高達27%至42%。這一比例相較於日本合理藥價差的2%，實際為6-9%，顯得尤為突出。這不僅對健保的財務狀況造成了重大負擔，也可能對民眾的用藥安全和健康造成潛在風險。

藥價差的存在本應激勵醫療院所進行合理的藥品採購和使用，但過高的藥價差卻可能導致醫療機構過度追求利潤，而非病患的最佳治療效果。這種情況下，醫療機構可能傾向於選擇高利潤的藥品，而非基於病患的實際需求或藥品的療效來進行處方。

為了解決這一問題，我們提出了參考日本藥價差回收制度的建議。在這一制度下，健保署可以對藥價差進行回收，並將回收的利潤重新分配，用於改善醫療服務品質或支持醫療資源的合理化配置。這樣的措施不僅可以緩解健保資源的壓力，還能夠促進藥品市場的公平競爭，確保藥品選擇更加透明和以病患為中心。

政府對健康投資的提升

更進一步，我們建議提高政府對健康的投資，以期改善醫療服務品質，同時承擔對民眾健康的更大責任。

政府對健康的投資是民眾福祉的基石。2021年統計顯示，台灣的經常性醫療保健支出（CHE）在GDP中的比例僅為6.1%，相對於日本的11.3%、韓國的9.3%以及加拿大的12.3%，可說是相當低。台灣的健康投資占GDP的比例尚未達到8%，這與許多OECD國家相比仍有差距。

提高政府對健康的投資，不僅能夠改善醫療服務的品質，也是對民眾健康責任的體現。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

藥品實支實付與管理費用的合理化

在台灣的健保體系中，藥品的支付機制一直是一個複雜的議題。

目前，健保對藥師的給付主要集中在調劑費上，這種做法忽略了藥品除了作為治療媒介外，在供應鏈中的商品價值，以及藥師在管理藥品方面的專業貢獻。隨著成本的不斷上升，藥局在經營上面臨著巨大的壓力，尤其是在薪資、租金、物資成本上升的同時，藥品給付卻持續下降的矛盾現象。

藥師在提供專業服務，尤其是在解釋新藥時需要投入大量的時間和精力。這些努力和專業指導對於確保患者能夠正確使用藥品至關重要，但目前的給付制度並未充分反映藥師的這部分工作。

因此，我們提出一項改革建議，即健保應該給予藥師一定比例的藥品管理費，以合理地補償他們在藥品管理和患者教育方面的專業服務。這不僅是對藥師工作的認可，也是為了保障民眾健康和確保藥品使用安全的必要投資。

逐步推動「藥費獨立總額」

我們了解，藥費獨立總額的推行，不能一蹴而就，但它的實施將是一個逐步推進的過程，分總額部門、分層級推動，每一步都牽動著整個醫療體系的平衡。

從「醫院慢箋」試辦開始，我們可以收集實際運作的數據，分析藥費獨立後對於醫療品質、藥品成本控制的影響，並及時調整管理策略。這一階段的成功將為後續的全面推廣奠定堅實的基礎。隨著試辦的深入，我們將逐步擴大至其他醫院層級，並對一般處方箋進行管理，這樣的漸進式推進，能夠確保每一步的變革都是經過深思熟慮，並得到醫界同仁的理解與支持。

Photo Credit: 中央社

最終，我們期望「藥費獨立總額」將可以實現三個重大目標。

第一，縮小不合理的藥價差，這將直接影響到健保的用藥成本，使得用藥更加公平合理。第二，增加醫療專業給付，這將鼓勵醫療人員提供更高品質的醫療服務，而不是依賴藥品銷售獲取利潤。第三，健全藥價調整制度，保證新藥的研發與引進不會因為經濟因素而受阻，從而保障民眾能夠及時獲得最新、最有效的治療。

當藥品成本更加透明，醫療服務品質得到提升，新藥引進更加順暢時，我們將會看到一個更加健康、且公平的社會。這不僅僅是藥師公會聯合會的願景，也應該是全台灣每一位公民的共同期待。

我們呼籲政府、醫療機構、藥師、醫師以及所有醫事人員，以及廣大民眾，共同支持「藥費獨立總額」的實施。讓我們攜手合作，為了我們自己，為了我們後代的健康，為了台灣醫療體系的可持續發展，共同邁向一個更加公正、更加健康的未來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航