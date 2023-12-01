兩大電信合併案12月生效，台灣之星、亞太電信用戶權益10大QA一次看
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台灣之星先前在雙11舉辦優惠活動，旗下有許多4G 188終身吃到飽用戶。為保障消費者權益，公平會要求台灣大，台灣之星4G終身方案用戶可持續依約使用服務到4G服務終止。由於4G頻譜執照將在2033年底到期，這些用戶至少還有10年的使用期限；通訊達人更建議，用戶若收到任何行銷方案簡訊都務必要看清楚，以免洗掉終身合約。
（中央社）台灣大哥大跟台灣之星今（12/1）日正式合併，遠傳與亞太電信的合併基準日在12月15日，究竟被合併一方的用戶權益可能有哪些影響、需不需要另外換SIM卡等，《中央社》整理以下10大關鍵問答。
兩大電信合併案接連通過國家通訊傳播委員會（NCC）與公平會審核，電信業將迎來「新三國時代」。
- 問：如果是台灣之星或亞太電信的用戶，合併基準日後需要另外換SIM卡嗎？
台灣之星用戶不需另外換SIM卡、亞太電信用戶不用立即換SIM卡，仍可繼續用，但後續需更換。
NCC指出，台灣之星用戶不需另外換SIM卡，因為與台灣大哥大的電信設備相同，僅須網路架構及技術調整即可。依業者目前規劃，若台灣之星用戶要訂閱台灣大哥大One Number服務等加值服務，才需要換SIM卡。
而遠傳電信與亞太電信因電信設備廠牌不同，因此亞太電信用戶須更換SIM卡。業者說明，原亞太電信用戶即使暫時不換卡、手機仍可正常使用，收訊（涵蓋率）會提高，但要體驗遠傳網路，建議去實體或網路門市換SIM卡，確保用戶可正常使用。
NCC成立電信合併案觀測小組，會密切留意業者合併時程、資費變化、SIM卡更換等規劃。
- 問：原台灣之星、亞太電信用戶的手機螢幕，何時會顯示新業者字樣？
NCC表示，合併生效後3個月，台灣之星用戶就會陸續收到簡訊，待重新開機後，手機螢幕就會顯示為「台灣大哥大」字樣；亞太電信用戶如果沒有更換SIM卡，通訊識別還是顯示「亞太」，但更換後會顯示「遠傳」。
- 問：用戶何時可感受到網路涵蓋有所提升？
NCC表示，希望明（2024）年1月底前，新台灣大、新遠傳就要有感提升網路涵蓋跟速度。
遠傳指出，「遠亞併」第一階段的基站整併預估在明年1月底前分區陸續完成，原有的亞太行動網路覆蓋會由原來的6000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，不論室內及戶外體驗都會讓許多亞太用戶「相當有感」，更換SIM卡和「新遠傳」資費方案，則可進一步享受遠傳網路；第二階段會針對核心網路進行整合，預計會花費6到9個月，最快在明年底前完成。
「台台併」網路整合上，台灣大哥大表示，新台灣大合計5G基站共超過1萬多站，估5G涵蓋率超過95%。台灣大會以不同階段進行網路整合，逐一評估雙方基地台站點，選擇最佳涵蓋的基站，重新配置基地台，以提升涵蓋；容量部分，逐站整合雙方目前的頻寬，預計整體網路合併將於2024年底前完成。
- 問：被合併方的用戶合約、優惠、權益在合併後是否會受到影響？
公平會通過遠亞併、台台併案，分別針對兩大業者提出附加負擔，必須概括承受台灣之星跟亞太電信既有用戶契約，確保用戶可以依契約約定的資費、內容與條件使用到2025年12月31日；如合約期限超過2025年12月31日，則可使用至合約到期日。
值得注意的是，台灣之星和亞太電信在合併基準日後，網內互打的用戶規模都將一口氣擴大到近千萬戶。
- 問：台灣之星4G終身吃到飽可使用到何時？
台灣之星先前在雙11舉辦優惠活動，旗下有許多4G 188終身吃到飽用戶。為保障消費者權益，公平會要求台灣大，台灣之星4G終身方案用戶可持續依約使用服務到4G服務終止。由於4G頻譜執照將在2033年底到期，這些用戶至少還有10年的使用期限；通訊達人更建議，用戶若收到任何行銷方案簡訊都務必要看清楚，以免洗掉終身合約。
- 問：合併雙方的官網和APP會如何？
台灣大和台灣之星合併基準日是12月1日，台灣之星官網與APP將暫停服務，影響時間預計從11月30日晚間10時到12月1日上午10時30分，隨後台灣之星官網將直接轉引到台灣大哥大官網；台灣之星APP仍可原帳號密碼繼續使用，但完成續換約或已申請變更資費及SIM卡，則要下載使用台灣大客服APP。
台灣大也公告APP預計在12月1日零時起至上午10時30分暫停服務，期間將無法登入查詢或異動；若有繳費、儲值、漫遊等需求，建議提早操作。
亞太電信和遠傳合併基準日為12月15日，網站和APP關閉時間另行公告，並新增「智能客服愛瑪」可24小時提供服務。
- 問：台灣之星和亞太電信既有預付卡還能使用嗎？
台灣之星預付卡權益將由台灣大哥大依法完全承接，預付卡效期同原規定，到期未再儲值或逾期未啟用，預付卡本卡失效，恕不回收及補發。
遠傳指出，合併基準日後，遠傳門市不提供原亞太預付卡儲值方案，原亞太預付卡請至遠傳門市辦理預付卡移轉至遠傳方案，移轉至遠傳後，門號效期重新計算半年。
- 問：需要重新申請自動扣款繳費或帳單代收等服務嗎？
不需要。台灣之星用戶自合併日起，可到台灣大哥大門市繳費，其餘繳費管道詳見帳單繳款聯及帳單背面資訊，但原台灣Pay、中國信託行動銀行、國泰世華行動銀行的繳費合作將會終止。已申辦並啟用的轉帳代繳，台灣大哥大會依法承接，不用再重新申請轉帳代繳，代收代付服務也不因合併案而受影響。
遠傳門市現在即可代收亞太帳單，合併基準日後一樣可以在遠傳門市繳原亞太門號帳單，包含繳交原亞太小額代收帳單、部分帳款、補單繳費等，原先綁定的電信帳單代收服務皆可繼續使用不受任何影響，自動扣繳無需重新申辦，維持繼續扣款。
- 問：台灣之星與亞太電信用戶原先付費的加值服務，可否持續使用？
自合併日起，原於台灣之星的MyVideo、KKBOX及Disney+不受影響可持續使用，其他部分加值服務將與服務商終止合作並停止代收業務，原申請的加值服務如需使用，可洽原服務商訂購方案就可持續使用服務。
亞太電用戶如申請GT TV、GT電子書、GT鈴聲+、560來電答鈴、時間管理小保姆等服務，自產品下架日起服務就會終止，遠傳將另外公告及通知各產品下架時間。其他加值服務，如KKBOX、CATCHPLAY+、愛料理、EDMusic、McAfee等，合併基準日起由遠傳電信承接原亞太加值服務提供商合約。
- 問：台灣之星和亞太電信未來實體門市何去何從？
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韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
我們想讓你知道的是
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!
你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。
用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。
眾所皆知韓國全民皆對外貌有極致高標，日常保養也有極致追求，因此對保養第一步:洗顏，更是 有嚴苛標準，專業如皮膚科與整形醫院都採用韓國newco 100%純棉洗臉巾，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。難怪使用洗臉巾洗臉的風潮從韓國漸漸吹進台灣，但你知道嗎，其實市面上許多洗臉巾因成本考量，採用對環境不友善的低成本材質，對擁有Q彈水嫩的肌膚成為隱患，因劣質洗臉巾易導致肌 膚摩擦與過敏問題。過去知名YouTuber韓國歐巴太囧與大量關注韓國美容新訊的美妝控，赴韓旅遊時便會特別掃貨韓國newco 100%純棉洗臉巾，如今韓國newco 100%純棉洗臉巾原廠正式獨家在台首度上市，從蝦皮下單就能安心入手，搶先體驗全材質原裝正品。
比較市面上一般洗臉巾與韓國newco 100%純棉洗臉巾，市面上一般洗臉巾以嫘縈/植物纖維與聚 脂纖維為兩大主流材質，前者可生物降解，後者則不行，且除生產製程中對環境產生污染，也易殘留異味，對敏感性肌膚的人不適合，其中聚脂纖維更是吸水性差的材質，以使用面來說也並非絕佳體驗。與使用需種植幾十年後的木材，才能被加工處理製成嫘縈/植物纖維材質相比，韓國newco 100%純棉洗臉巾採用年年可採摘的棉花材質，從源頭就更環保。
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品。
洗臉前，抽取一張韓國newco 100%純棉洗臉巾就能體驗溫柔呵護，200*180MM的大小，0.85MM的厚度，除了能以一張洗臉巾洗卸全臉外，更富含強大吸水力，為你的保養做完美後盾。為讓全民感受極致貼心的保養體驗，韓國newco 100%純棉洗臉巾正反兩面採用不同材質，以柔軟面與珍珠紋面構成，前者親膚能減少肌膚刺激，後者能輕鬆卸除濃妝，亦能作為溫和去角質產品。
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