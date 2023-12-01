兩大電信合併案12月生效，台灣之星、亞太電信用戶權益10大QA一次看

（中央社）台灣大哥大跟台灣之星今（12/1）日正式合併，遠傳與亞太電信的合併基準日在12月15日，究竟被合併一方的用戶權益可能有哪些影響、需不需要另外換SIM卡等，《中央社》整理以下10大關鍵問答。

兩大電信合併案接連通過國家通訊傳播委員會（NCC）與公平會審核，電信業將迎來「新三國時代」。

問：如果是台灣之星或亞太電信的用戶，合併基準日後需要另外換SIM卡嗎？

台灣之星用戶不需另外換SIM卡、亞太電信用戶不用立即換SIM卡，仍可繼續用，但後續需更換。

NCC指出，台灣之星用戶不需另外換SIM卡，因為與台灣大哥大的電信設備相同，僅須網路架構及技術調整即可。依業者目前規劃，若台灣之星用戶要訂閱台灣大哥大One Number服務等加值服務，才需要換SIM卡。

而遠傳電信與亞太電信因電信設備廠牌不同，因此亞太電信用戶須更換SIM卡。業者說明，原亞太電信用戶即使暫時不換卡、手機仍可正常使用，收訊（涵蓋率）會提高，但要體驗遠傳網路，建議去實體或網路門市換SIM卡，確保用戶可正常使用。

NCC成立電信合併案觀測小組，會密切留意業者合併時程、資費變化、SIM卡更換等規劃。

問：原台灣之星、亞太電信用戶的手機螢幕，何時會顯示新業者字樣？

NCC表示，合併生效後3個月，台灣之星用戶就會陸續收到簡訊，待重新開機後，手機螢幕就會顯示為「台灣大哥大」字樣；亞太電信用戶如果沒有更換SIM卡，通訊識別還是顯示「亞太」，但更換後會顯示「遠傳」。

問：用戶何時可感受到網路涵蓋有所提升？

NCC表示，希望明（2024）年1月底前，新台灣大、新遠傳就要有感提升網路涵蓋跟速度。

遠傳指出，「遠亞併」第一階段的基站整併預估在明年1月底前分區陸續完成，原有的亞太行動網路覆蓋會由原來的6000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，不論室內及戶外體驗都會讓許多亞太用戶「相當有感」，更換SIM卡和「新遠傳」資費方案，則可進一步享受遠傳網路；第二階段會針對核心網路進行整合，預計會花費6到9個月，最快在明年底前完成。

「台台併」網路整合上，台灣大哥大表示，新台灣大合計5G基站共超過1萬多站，估5G涵蓋率超過95%。台灣大會以不同階段進行網路整合，逐一評估雙方基地台站點，選擇最佳涵蓋的基站，重新配置基地台，以提升涵蓋；容量部分，逐站整合雙方目前的頻寬，預計整體網路合併將於2024年底前完成。

問：被合併方的用戶合約、優惠、權益在合併後是否會受到影響？

公平會通過遠亞併、台台併案，分別針對兩大業者提出附加負擔，必須概括承受台灣之星跟亞太電信既有用戶契約，確保用戶可以依契約約定的資費、內容與條件使用到2025年12月31日；如合約期限超過2025年12月31日，則可使用至合約到期日。

值得注意的是，台灣之星和亞太電信在合併基準日後，網內互打的用戶規模都將一口氣擴大到近千萬戶。

問：台灣之星4G終身吃到飽可使用到何時？

台灣之星先前在雙11舉辦優惠活動，旗下有許多4G 188終身吃到飽用戶。為保障消費者權益，公平會要求台灣大，台灣之星4G終身方案用戶可持續依約使用服務到4G服務終止。由於4G頻譜執照將在2033年底到期，這些用戶至少還有10年的使用期限；通訊達人更建議，用戶若收到任何行銷方案簡訊都務必要看清楚，以免洗掉終身合約。

問：合併雙方的官網和APP會如何？

台灣大和台灣之星合併基準日是12月1日，台灣之星官網與APP將暫停服務，影響時間預計從11月30日晚間10時到12月1日上午10時30分，隨後台灣之星官網將直接轉引到台灣大哥大官網；台灣之星APP仍可原帳號密碼繼續使用，但完成續換約或已申請變更資費及SIM卡，則要下載使用台灣大客服APP。

台灣大也公告APP預計在12月1日零時起至上午10時30分暫停服務，期間將無法登入查詢或異動；若有繳費、儲值、漫遊等需求，建議提早操作。

亞太電信和遠傳合併基準日為12月15日，網站和APP關閉時間另行公告，並新增「智能客服愛瑪」可24小時提供服務。

問：台灣之星和亞太電信既有預付卡還能使用嗎？

台灣之星預付卡權益將由台灣大哥大依法完全承接，預付卡效期同原規定，到期未再儲值或逾期未啟用，預付卡本卡失效，恕不回收及補發。

遠傳指出，合併基準日後，遠傳門市不提供原亞太預付卡儲值方案，原亞太預付卡請至遠傳門市辦理預付卡移轉至遠傳方案，移轉至遠傳後，門號效期重新計算半年。

問：需要重新申請自動扣款繳費或帳單代收等服務嗎？

不需要。台灣之星用戶自合併日起，可到台灣大哥大門市繳費，其餘繳費管道詳見帳單繳款聯及帳單背面資訊，但原台灣Pay、中國信託行動銀行、國泰世華行動銀行的繳費合作將會終止。已申辦並啟用的轉帳代繳，台灣大哥大會依法承接，不用再重新申請轉帳代繳，代收代付服務也不因合併案而受影響。

遠傳門市現在即可代收亞太帳單，合併基準日後一樣可以在遠傳門市繳原亞太門號帳單，包含繳交原亞太小額代收帳單、部分帳款、補單繳費等，原先綁定的電信帳單代收服務皆可繼續使用不受任何影響，自動扣繳無需重新申辦，維持繼續扣款。

問：台灣之星與亞太電信用戶原先付費的加值服務，可否持續使用？

自合併日起，原於台灣之星的MyVideo、KKBOX及Disney+不受影響可持續使用，其他部分加值服務將與服務商終止合作並停止代收業務，原申請的加值服務如需使用，可洽原服務商訂購方案就可持續使用服務。

亞太電用戶如申請GT TV、GT電子書、GT鈴聲+、560來電答鈴、時間管理小保姆等服務，自產品下架日起服務就會終止，遠傳將另外公告及通知各產品下架時間。其他加值服務，如KKBOX、CATCHPLAY+、愛料理、EDMusic、McAfee等，合併基準日起由遠傳電信承接原亞太加值服務提供商合約。