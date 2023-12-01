【關鍵眼中盯】號稱黨員數萬人的「麻將最大黨」，為何最後立委只提名兩人？
我們想讓你知道的是
麻將最大黨風光創立之初，黨主席郭璽號稱有1萬人排隊入黨、自己已是台灣第三大黨，這個數字最近又變成3萬，今年10月更宣布要提名13席立委，但最後卻連最早公布的不分區都沒有提名，究竟原因何在？
在11月24日總統和立委完成登記後，許多人發現這次選舉有許多名稱有趣的政黨參與，從「人民最大黨」到「雙語無法黨」，各個成為人們在網路上的談資。
其中，「麻將最大黨」的衝突和逗趣，是人們注目的一大焦點，在留言區常能看到不分繁體簡體字的留言——麻將最大黨是什麼？是要打麻將的嗎？很多網友這樣問，但身為早在創黨之初就關注麻將最大黨至今的筆者來說，上面的問題我能夠回答，但看這個政黨一年來的改變，卻在我心中製造了更多謎團。
麻將最大黨到底是什麼？
根據官方資料，麻將最大黨的宗旨是「積極推動麻將文化資產、維護、發揚純正麻將活動」，為此黨主席郭璽也曾在2023年5月提出「65歲以上住民，在公開合法場所打麻將輸贏新台幣一千元以內，不能以『賭博罪』處罰」的公投提案，但在同年10月底被駁回。
說到郭璽你是不是想到了些什麼？沒錯，他就是幾個月前鬧得沸沸揚揚的國艦國造事件中核心角色，當時他一面狂打馬文君，另一面又得應付徐巧芯公布的電話錄音，最後郭璽也開直播號稱自己告了14個藍營的政治人物。
那是10月初的事，至今馬文君事件仍餘波盪漾，那段時間郭璽一舉一動都被親綠媒體大幅報導，直到後來互咬一嘴毛之後才漸漸被藍白合新聞蓋過。
有趣的是，在2022年10月麻將最大黨成立時，《中央社》對郭璽的介紹是「1993年因軍購弊案遭捲入海軍上校尹清楓命案；近年又因潛艦國造被傳出軍火商利益糾紛。這兩年COVID-19疫情期間，透過籌設休閒麻將館，開創新事業，希望外界洗刷外界對他的軍火商誤解。」真的是時空背景不同。
回到主軸，也是在吵得最熱烈的10月，郭璽的麻將最大黨也提出了參選立委的名單，其中包括台北市三席、其他七縣市各1席，同時推出以高雄長庚名醫盧建璋為首的三席不分區名單。
我印象很深刻的原因，是因為麻將最大黨是這屆選舉全台灣最早推出不分區名單的政黨之一，另個就是公民黨與台灣工黨的聯盟，在選戰早期的不分區報導上，都會一直看到這兩個政黨的名字和名單。
而這兩個政黨也有另個共通點，就是11月25日中選會公布的最終不分區名單，都沒有他們。
特別是麻將最大黨，相較於10月發下提名13人的豪語，最後不但不分區沒有登記，地區立委也只有高雄第三選區（郭璽本人）和台北市第五選區（中華麻將競技總會會長張華特）兩人登記。
號稱上萬黨員提名13人，最後為何只剩兩人？
雷聲大雨點小，甚至過去郭璽常上政論節目的三立，在11月25日的報導都還留著麻將最大黨的不分區名單，可見或許有些記者都沒發現麻將最大黨突然不提人了，究竟原因何在？
筆者找遍新聞報導和社群貼文，都沒有人提到這件事——麻將最大黨的粉專最後一次更新只到9月11日，郭璽本人的專頁也只有跑選區，沒提到不分區的事。
有趣的是，就像當時國艦國造案許多人提醒的一樣：「要記得，郭璽並不是民進黨的。」事實上，這次郭璽參選的高雄楠梓左營選區，藍綠已分別推派了李眉蓁和李柏毅，而當郭璽打藍的聲量越來越大，再加上「麻將黨」這個迷因般的招牌，吸引綠營和年輕人票的結果，無非是讓李眉蓁得利。
再陰謀論一點說，同選區的綠營候選人李柏毅過去是陳菊的助理，而至今還在讓三立大力放送的郭璽，背後會不會是湧言會與菊系爭奪高雄的一部分？不分區不提人，是不是避免侵蝕民進黨年輕選票，向黨中央釋出的善意？
如果這樣想的話，李眉蓁對郭璽「民進黨打手」的批評，或許還真存在部分誤解，畢竟至少在高雄市第三選區，郭璽若好好選努力選，反而更像是李眉蓁的助手。
當然更有可能的是，從郭璽最近開始主打一系列國防為主軸的論述後，已經和當時「拒絕和賭博劃上等號」的麻將最大黨宗旨有了出入，或許就是因為這樣的改變，讓那些因麻將而來的人為潛艦而走，放棄在海底撈月的機會——更別說黨內同樣競選立委的張華特，連粉專都搜尋不到。
回顧麻將最大黨創立之初，郭璽號稱有一萬人排隊入黨、自己已是台灣第三大黨，這個數字最近又變成三萬，風光萬分，但歷經全台灣媒體狂追數週的潛艦國造案後，今天網路上竟然還有那麼多人在問「麻將最大黨」是哪來的，這應該是這波操作最失算的地方。
最後郭璽打的到底是誰的手，明年1月13日我們就知道了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）