【關鍵眼中盯】號稱黨員數萬人的「麻將最大黨」，為何最後立委只提名兩人？

在11月24日總統和立委完成登記後，許多人發現這次選舉有許多名稱有趣的政黨參與，從「人民最大黨」到「雙語無法黨」，各個成為人們在網路上的談資。

其中，「麻將最大黨」的衝突和逗趣，是人們注目的一大焦點，在留言區常能看到不分繁體簡體字的留言——麻將最大黨是什麼？是要打麻將的嗎？很多網友這樣問，但身為早在創黨之初就關注麻將最大黨至今的筆者來說，上面的問題我能夠回答，但看這個政黨一年來的改變，卻在我心中製造了更多謎團。

麻將最大黨到底是什麼？

根據官方資料，麻將最大黨的宗旨是「積極推動麻將文化資產、維護、發揚純正麻將活動」，為此黨主席郭璽也曾在2023年5月提出「65歲以上住民，在公開合法場所打麻將輸贏新台幣一千元以內，不能以『賭博罪』處罰」的公投提案，但在同年10月底被駁回。

說到郭璽你是不是想到了些什麼？沒錯，他就是幾個月前鬧得沸沸揚揚的國艦國造事件中核心角色，當時他一面狂打馬文君，另一面又得應付徐巧芯公布的電話錄音，最後郭璽也開直播號稱自己告了14個藍營的政治人物。

那是10月初的事，至今馬文君事件仍餘波盪漾，那段時間郭璽一舉一動都被親綠媒體大幅報導，直到後來互咬一嘴毛之後才漸漸被藍白合新聞蓋過。

有趣的是，在2022年10月麻將最大黨成立時，《中央社》對郭璽的介紹是「1993年因軍購弊案遭捲入海軍上校尹清楓命案；近年又因潛艦國造被傳出軍火商利益糾紛。這兩年COVID-19疫情期間，透過籌設休閒麻將館，開創新事業，希望外界洗刷外界對他的軍火商誤解。」真的是時空背景不同。

Photo Credit: 中央社 郭璽在國艦國造洩密案指控國民黨立委馬文君

回到主軸，也是在吵得最熱烈的10月，郭璽的麻將最大黨也提出了參選立委的名單，其中包括台北市三席、其他七縣市各1席，同時推出以高雄長庚名醫盧建璋為首的三席不分區名單。

我印象很深刻的原因，是因為麻將最大黨是這屆選舉全台灣最早推出不分區名單的政黨之一，另個就是公民黨與台灣工黨的聯盟，在選戰早期的不分區報導上，都會一直看到這兩個政黨的名字和名單。

而這兩個政黨也有另個共通點，就是11月25日中選會公布的最終不分區名單，都沒有他們。

特別是麻將最大黨，相較於10月發下提名13人的豪語，最後不但不分區沒有登記，地區立委也只有高雄第三選區（郭璽本人）和台北市第五選區（中華麻將競技總會會長張華特）兩人登記。

號稱上萬黨員提名13人，最後為何只剩兩人？

雷聲大雨點小，甚至過去郭璽常上政論節目的三立，在11月25日的報導都還留著麻將最大黨的不分區名單，可見或許有些記者都沒發現麻將最大黨突然不提人了，究竟原因何在？

筆者找遍新聞報導和社群貼文，都沒有人提到這件事——麻將最大黨的粉專最後一次更新只到9月11日，郭璽本人的專頁也只有跑選區，沒提到不分區的事。

有趣的是，就像當時國艦國造案許多人提醒的一樣：「要記得，郭璽並不是民進黨的。」事實上，這次郭璽參選的高雄楠梓左營選區，藍綠已分別推派了李眉蓁和李柏毅，而當郭璽打藍的聲量越來越大，再加上「麻將黨」這個迷因般的招牌，吸引綠營和年輕人票的結果，無非是讓李眉蓁得利。

再陰謀論一點說，同選區的綠營候選人李柏毅過去是陳菊的助理，而至今還在讓三立大力放送的郭璽，背後會不會是湧言會與菊系爭奪高雄的一部分？不分區不提人，是不是避免侵蝕民進黨年輕選票，向黨中央釋出的善意？

如果這樣想的話，李眉蓁對郭璽「民進黨打手」的批評，或許還真存在部分誤解，畢竟至少在高雄市第三選區，郭璽若好好選努力選，反而更像是李眉蓁的助手。

Photo Credit: 中央社 曾參選高雄市長的李眉蓁

當然更有可能的是，從郭璽最近開始主打一系列國防為主軸的論述後，已經和當時「拒絕和賭博劃上等號」的麻將最大黨宗旨有了出入，或許就是因為這樣的改變，讓那些因麻將而來的人為潛艦而走，放棄在海底撈月的機會——更別說黨內同樣競選立委的張華特，連粉專都搜尋不到。

回顧麻將最大黨創立之初，郭璽號稱有一萬人排隊入黨、自己已是台灣第三大黨，這個數字最近又變成三萬，風光萬分，但歷經全台灣媒體狂追數週的潛艦國造案後，今天網路上竟然還有那麼多人在問「麻將最大黨」是哪來的，這應該是這波操作最失算的地方。

最後郭璽打的到底是誰的手，明年1月13日我們就知道了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航