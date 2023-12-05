如何協助移工在台生產？懷孕移工受歧視，反映部分台灣人看待移工仍帶有工具的視角

文：陳翰堂、官安妮



2022年底，本單位（社團法人壹零玖伍移民工文化協會）接到台中市家庭暴力及性侵害防治中心的社工來電，想了解越南女性移工在台生產後，子女托育是否單位可以協助，以及想詢問越南旅行文件辦理的相關規定。過往，我們鮮少接到社政單位聯繫移工事務處理的經驗，畢竟依照法規，合法移工的主管機關為勞動部，失聯移工則歸由移民署專勤隊、警察等移民、司法單位的業務。社政單位的主管業務則是擁有國民、準國民身份的群體。當接到社工詢問移工懷孕生產的諮詢，這引起我們的好奇，是否因為移工人數持續增加，社政單位也開始面臨移工權益保障有限下，需要思索這在台超過80萬人的東南亞移工們在工作之外的生活、日常需求，如何獲得資源或資訊支持。

因此我們決定開始策劃工作坊，邀請曾協助過移工的醫療、社福工作者，分享彼此個案協助方法和困難。在民主基金會的補助支持下，2023年10月3日本單位與「聽你說法律公共衛生諮詢平台」（下文簡稱為「聽你說」）共同合辦「移工服務工作者交流工作坊：移工醫療健康權」，以審議民主形式邀請台灣北中南各地區的移工服務工作者們參與討論，就在台移工孕產權益和育兒資源，及重大疾病醫療等健康權益交換彼此的觀察和挑戰。

工作坊主題一為「移工家庭孕產權益與育兒資源」，共有14位報名者參與，主題二為「移工重大疾病醫療權益」，共有12位報名者參與，兩場主題場次的參與者皆主要以承接公部門社福業務的協會為主，同時有幾位醫院單位的社工、家醫科醫師與行政人員，除報名者外，另有工作坊工作夥伴單位社團法人台灣熱吵民主協會、勵馨基金會移住者服務中心、桃園市群眾服務協會、Transvoice Project派員參加擔任主持人、講者、審議民主桌長等角色。

對我們而言，這是少數時刻，能有那麼多不同縣市相關領域工作者一同討論移工權益，討論的議題不再只是討論移工文化展演活動進行、失聯與社會治安等較為常見的議題，而有更深一層的討論，討論深度涉及這些移工群體身為台灣居民的醫療資源使用現況及未來服務方案。工作坊後有醫院社工回饋「終於不再是自己面對了，一群人一起討論特殊個案的感覺很好」。

Photo Credit：1095提供 「移工服務工作者交流工作坊：移工醫療健康權」

移工歧視：勞動力之前，他們也是人

2019年10月，勞動部函釋禁止雇主單方因移工懷孕、分娩，解僱移工。上午場與談的勵馨基金會移住者服務中心主任凱莉分享，之前承接的懷孕移工安置案。一位印尼女性廠工在台四年多，配偶同樣在台擔任廠工，在懷孕5個月後感到工作無法勝任與雇主合意解約轉出，但仍遇到仲介企圖強迫移工返國不歸還行政文件，試圖製造移工轉換期期滿離境的事實。依法令，移工懷孕待產期間合意轉出後，可申請暫停轉換期到妊娠結束後的60日內。縱使有勞動部函釋，工作坊現場仍不乏有社工表示協助移工過程中，聽到醫生、雇主或仲介方歧視的話語，認為她們是來台灣工作，不是生小孩。

懷孕移工遭到歧視的言論，反映了台灣社會長期和移工隔離的結果，部分台灣人看待移工的方式仍帶有工具的視角，視移工為解決台灣問題的工具選項。移工作為個人的生活需求、情緒/情感需求或社群連結的需求，種種作為「人」的不同面向，往往作為異議看待，遣返移工成為雇主、仲介常見解決移工需求的選項，也是政府機關默許的做法。而政府現行法規的確排除從事基礎產業、家庭照護的移工可以攜眷居留之可能，區隔與其他產業的外籍人士同等的居留歸化權益。長期下來，台灣社會無需與移工群體對話，也缺乏動機了解移工的需求。若彼此不曾坦誠對話，台灣如何期待移工們將台灣面臨的問題視為需要一同解決問題，而不是當作權力關係中的壓迫與抵抗。

通譯人力侷限於勞動、移民管理的挑戰

此次諸多參與工作坊參與的社工、醫療相關從業人員皆反應面對移工個案，需要有相關專業的通譯協助，不只是找一位懂移工母語的人士即可，醫療、社政專業名詞需要轉譯，這關係著雙方面對後續的診療、照護與安置等流程中，工作者們能否有效評估可採取的協助措施，降低原先就極為有限的移工資源有錯誤配置之情形。

然而，2016年新南向政策後，衛福部直至2019年10月後才表示將開設醫療翻譯培訓。勞政、移民機關，及各縣市地方警政各自有建置通譯人才資料庫，或固定的合作通譯。但這些機關合作的通譯老師卻未必嫻熟醫療、社會福利專業用語，且資料庫未有固定更新，相關主管機關無穩定提供通譯培訓、證照更新課程。醫療、社福、通譯工作者三方合作下，移工個案面臨種種抉擇時，仍有許多須自行判斷與抉擇的時刻，如前言談到的越南女性移工產子後，旅行文件的取得。越南政府不承認非婚生子女的國籍，該名女性移工需要與越南的丈夫溝通取得婚生子女證明，或返回越南與丈夫在法院辦理離婚訴訟後，持單身證明返台幫子女辦理旅行文件。無論是社工或是在旁協助的通譯，都無法替這位移工判斷哪種做法適切，她必須自己判斷，但如果這個過程中有適切的母語關懷及足夠正確的母語資訊，即有助於移工個案做出判斷。

誠如以上狀況，工作坊參與社工們中，另有一位的工作地點位於靠台中山區的社區資源中心，他們分享了服務個案中有失聯移工家庭子女的早療問題。社工表示她與服務的移工家庭建立LINE的聯繫管道，移工父母中，中文較佳的媽媽，每次下山前聯繫社工，讓社工安排治療師一同參與子女早療，中文能力不足的父親，仰賴媽媽居間翻譯和社工、治療師的三方對話。但關於專業詞彙，缺乏有相關專業背景訓練的通譯在場，離父母能充分溝通有效參與的距離仍相當遙遠。