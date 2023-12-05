如何協助移工在台生產？懷孕移工受歧視，反映部分台灣人看待移工仍帶有工具的視角
我們想讓你知道的是
一位印尼女性廠工在台四年多，配偶同樣在台擔任廠工，在懷孕5個月後感到工作無法勝任與雇主合意解約轉出，但仍遇到仲介企圖強迫移工返國不歸還行政文件，試圖製造移工轉換期期滿離境的事實。依法令移工懷孕待產期間合意轉出後，可申請暫停轉換期到妊娠結束後的60日內，但仍不乏有社工表示，曾聽到醫生、雇主或仲介方歧視的話語，認為她們是來台灣工作，不是生小孩。
文：陳翰堂、官安妮
2022年底，本單位（社團法人壹零玖伍移民工文化協會）接到台中市家庭暴力及性侵害防治中心的社工來電，想了解越南女性移工在台生產後，子女托育是否單位可以協助，以及想詢問越南旅行文件辦理的相關規定。過往，我們鮮少接到社政單位聯繫移工事務處理的經驗，畢竟依照法規，合法移工的主管機關為勞動部，失聯移工則歸由移民署專勤隊、警察等移民、司法單位的業務。社政單位的主管業務則是擁有國民、準國民身份的群體。當接到社工詢問移工懷孕生產的諮詢，這引起我們的好奇，是否因為移工人數持續增加，社政單位也開始面臨移工權益保障有限下，需要思索這在台超過80萬人的東南亞移工們在工作之外的生活、日常需求，如何獲得資源或資訊支持。
因此我們決定開始策劃工作坊，邀請曾協助過移工的醫療、社福工作者，分享彼此個案協助方法和困難。在民主基金會的補助支持下，2023年10月3日本單位與「聽你說法律公共衛生諮詢平台」（下文簡稱為「聽你說」）共同合辦「移工服務工作者交流工作坊：移工醫療健康權」，以審議民主形式邀請台灣北中南各地區的移工服務工作者們參與討論，就在台移工孕產權益和育兒資源，及重大疾病醫療等健康權益交換彼此的觀察和挑戰。
工作坊主題一為「移工家庭孕產權益與育兒資源」，共有14位報名者參與，主題二為「移工重大疾病醫療權益」，共有12位報名者參與，兩場主題場次的參與者皆主要以承接公部門社福業務的協會為主，同時有幾位醫院單位的社工、家醫科醫師與行政人員，除報名者外，另有工作坊工作夥伴單位社團法人台灣熱吵民主協會、勵馨基金會移住者服務中心、桃園市群眾服務協會、Transvoice Project派員參加擔任主持人、講者、審議民主桌長等角色。
對我們而言，這是少數時刻，能有那麼多不同縣市相關領域工作者一同討論移工權益，討論的議題不再只是討論移工文化展演活動進行、失聯與社會治安等較為常見的議題，而有更深一層的討論，討論深度涉及這些移工群體身為台灣居民的醫療資源使用現況及未來服務方案。工作坊後有醫院社工回饋「終於不再是自己面對了，一群人一起討論特殊個案的感覺很好」。
移工歧視：勞動力之前，他們也是人
2019年10月，勞動部函釋禁止雇主單方因移工懷孕、分娩，解僱移工。上午場與談的勵馨基金會移住者服務中心主任凱莉分享，之前承接的懷孕移工安置案。一位印尼女性廠工在台四年多，配偶同樣在台擔任廠工，在懷孕5個月後感到工作無法勝任與雇主合意解約轉出，但仍遇到仲介企圖強迫移工返國不歸還行政文件，試圖製造移工轉換期期滿離境的事實。依法令，移工懷孕待產期間合意轉出後，可申請暫停轉換期到妊娠結束後的60日內。縱使有勞動部函釋，工作坊現場仍不乏有社工表示協助移工過程中，聽到醫生、雇主或仲介方歧視的話語，認為她們是來台灣工作，不是生小孩。
懷孕移工遭到歧視的言論，反映了台灣社會長期和移工隔離的結果，部分台灣人看待移工的方式仍帶有工具的視角，視移工為解決台灣問題的工具選項。移工作為個人的生活需求、情緒/情感需求或社群連結的需求，種種作為「人」的不同面向，往往作為異議看待，遣返移工成為雇主、仲介常見解決移工需求的選項，也是政府機關默許的做法。而政府現行法規的確排除從事基礎產業、家庭照護的移工可以攜眷居留之可能，區隔與其他產業的外籍人士同等的居留歸化權益。長期下來，台灣社會無需與移工群體對話，也缺乏動機了解移工的需求。若彼此不曾坦誠對話，台灣如何期待移工們將台灣面臨的問題視為需要一同解決問題，而不是當作權力關係中的壓迫與抵抗。
通譯人力侷限於勞動、移民管理的挑戰
此次諸多參與工作坊參與的社工、醫療相關從業人員皆反應面對移工個案，需要有相關專業的通譯協助，不只是找一位懂移工母語的人士即可，醫療、社政專業名詞需要轉譯，這關係著雙方面對後續的診療、照護與安置等流程中，工作者們能否有效評估可採取的協助措施，降低原先就極為有限的移工資源有錯誤配置之情形。
然而，2016年新南向政策後，衛福部直至2019年10月後才表示將開設醫療翻譯培訓。勞政、移民機關，及各縣市地方警政各自有建置通譯人才資料庫，或固定的合作通譯。但這些機關合作的通譯老師卻未必嫻熟醫療、社會福利專業用語，且資料庫未有固定更新，相關主管機關無穩定提供通譯培訓、證照更新課程。醫療、社福、通譯工作者三方合作下，移工個案面臨種種抉擇時，仍有許多須自行判斷與抉擇的時刻，如前言談到的越南女性移工產子後，旅行文件的取得。越南政府不承認非婚生子女的國籍，該名女性移工需要與越南的丈夫溝通取得婚生子女證明，或返回越南與丈夫在法院辦理離婚訴訟後，持單身證明返台幫子女辦理旅行文件。無論是社工或是在旁協助的通譯，都無法替這位移工判斷哪種做法適切，她必須自己判斷，但如果這個過程中有適切的母語關懷及足夠正確的母語資訊，即有助於移工個案做出判斷。
誠如以上狀況，工作坊參與社工們中，另有一位的工作地點位於靠台中山區的社區資源中心，他們分享了服務個案中有失聯移工家庭子女的早療問題。社工表示她與服務的移工家庭建立LINE的聯繫管道，移工父母中，中文較佳的媽媽，每次下山前聯繫社工，讓社工安排治療師一同參與子女早療，中文能力不足的父親，仰賴媽媽居間翻譯和社工、治療師的三方對話。但關於專業詞彙，缺乏有相關專業背景訓練的通譯在場，離父母能充分溝通有效參與的距離仍相當遙遠。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。