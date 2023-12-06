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TNL+ 2023/12/06,
歐洲

【2023荷蘭大選】專家談極右派若掌權，是否會改變ASML「友台抗中」的晶片政策？

【2023荷蘭大選】專家談極右派若掌權，是否會改變ASML「友台抗中」的晶片政策？
荷蘭葛洛寧恩大學（University of Groningen）國際關係教授圖伊勒奧盧（Yavuz Tuyloglu）｜Photo Credit: 張博丞

我們想讓你知道的是

保守派的威爾德斯是『自由市場經濟』的信奉者，限制企業出口違反了他的教條，他對此管制嗤之以鼻，這也為荷蘭目前的政策添加了變數。專家圖伊勒奧盧表示：「沒有政府會希望自己的企業受到其他國家指手畫腳，不過舊政府在權衡利弊後，得出的結論是他們必須做出這個決策，因為得罪美國、歐盟的代價，遠遠大於限制對中出口所帶來的經濟損失。」

今（2023）年1月，荷蘭艾司摩爾（ASML）宣布限制出口半導體製造設備至中國，正式加入「晶片戰爭」。目前，荷蘭已禁止向中國輸出極紫外（EUV）以及部分深紫外（DUV）設備。

在荷蘭極右派的自由黨（PVV）黨魁，被外界稱為「荷蘭川普」的威爾德斯（Geert Wilders）贏得國會大選，有望成為下一任首相後，荷蘭會不會改變晶片政策，選舉結果又將如何影響荷蘭與中國、美國以及台灣的關係？

荷蘭葛洛寧恩大學（University of Groningen）國際關係教授圖伊勒奧盧（Yavuz Tuyloglu），在接受筆者採訪時表示，想要回答這些問題，必須先瞭解荷蘭政府與艾司摩爾，在晶片戰爭中各自扮演什麼角色。

艾司摩爾對台灣、中國到底多重要？荷蘭是「被迫」加入晶片戰？

綜合《紐約時報》《日經中文網》的報導，目前全球在晶片製程上仰賴曝光機技術，無論是美國、中國、台積電或是韓國三星等半導體製造商，都需要曝光機才能生產各種低階或高階的晶片。

而艾司摩爾就是高階曝光機的生產霸主，在高階晶片市場中，市占率高達95％。其中拿來製作iPhone高階晶片的EUV機台，全球更是只有艾司摩爾有能力製造。

同時，能利用這種EUV設備，以較高成品率穩定生產尖端半導體的企業，世界上也幾乎只有台積電這一家。因此，艾司摩爾與台積電可說是共同壟斷了晶片上游市場，艾司摩爾也是台積電重要的盟友之一，其生產的EUV機台，大多數都賣給了台積電。

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ASML、台積電合作示意圖｜作者自製，資料來源：日經中文網

與台積電競爭EUV曝光機的最大廠商，是韓國三星（Samsung）。現任三星集團會長李在鎔，甚至在2022年親自飛去荷蘭，拜訪艾司摩爾執行長溫尼克（Peter Wennink），希望透過會談讓ASML賣一些EUV給三星。

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各企業曝光設備數量｜作者自製，資料來源：日經中文網
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