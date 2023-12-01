日越首相會晤：除了建立「全面戰略夥伴關係」，兩國領袖還談了什麼？

文：林柏宏

越南國家主席武文賞11月27日開啟對日本為期4天的正式訪問，兩國同意建立「全面戰略夥伴關係」。 分析家指出，這將讓兩國進一步擴大經濟、安全合作，劍指中國威脅的意味濃厚。

「這一重要事件開啟了越日關係的新篇章」，週一（11月27日），在日本東京進行正式訪問的越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong），在越南國家電視台播出的一場演講中做出上述表示。

武文賞口中所說的「重要事件」，是指他於11月27日與日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）舉行會談後，兩國正式同意建立「全面戰略夥伴關係」，象徵兩國在慶祝建交 50週年的同時，也將關係提升至最高層級。

根據兩國元首發布的聯合聲明，岸田文雄重申日本的承諾，將支持「強大、獨立、自主、工業化、現代化的越南」；武文賞則感謝日本對越南的積極貢獻，包含政府開發援助（ODA） 和日本企業對越南的投資，並重申日本將繼續成為越南的主要經濟夥伴。

這是武文賞首次以越南國家主席身分赴日，這場訪問將於11月30日結束。

對此，越南富布賴特大學（FUV）國際關係講師阮成忠（Nguyen Thanh Trung）分析，這顯示日本正持續擴大在東南亞的影響力，特別是在與越南的合作上，兩國將透過新建立的關係，進一步強化經濟與安全聯繫，甚至是科學與文化之間的交流。

「全面策略夥伴關係」的經濟含義

阮成忠告訴《美國之音》：「當日本能鞏固與越南的關係時，就可以證明它並不想放棄自己在該地區的地位。日本在東南亞仍然是一個非常有影響力的大國，在過去幾年中， 越南和日本證明了兩國關係的持久性和韌性，現在他們將兩國關係推向新的高度，這對雙邊未來幾年的發展都具有重要意義，包含在貿易關係、經濟合作、安全關係、 科學技術，以及文化策略方面。」

就如阮成忠所言，兩國元首發表的聯合聲明也預告了日越未來的經貿合作。 舉例來說，聲明寫到，日本要幫助越南完成至2045年成為開發國家的目標，兩國也將共同加強供應鏈韌性。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）區域戰略與政治研究項目資深副研究員哈晃合（Ha Hoang Hop，音譯）也與阮成忠看法一致，認為越南和日本在建立全面戰略夥伴關係之後，將聚焦擴大經濟連結。

哈晃合說：「現在日本已經是越南第一大『政府開發援助』供應國，還是越南第四大貿易夥伴，許多日本人與越南（廠商）在許多領域中合作，像是電力生產、半導體 製造，以及開始進行稀土的開採和加工等，未來兩國的貿易只會有增無減。」

不過，新加坡南洋理工大學教授古賀慶（Kei Koga）則認為，「全面戰略夥伴關係」象徵意義可能大於實質，他告訴《美國之音》：「這項關係並不會具體說明兩國將進行什麼樣的合作，但這實際上更多的是為日本和越南，在可以加強合作的領域上創造引力。」

Photo Credit：VOA 2023年10月10日日本外務大臣上川洋子（左）在河內總統府會見越南國家主席武文賞

避引中國不滿 日越料低調加強海上安全

除了談經濟合作，武文賞與岸田文雄的會談也觸及海事議題。

根據兩國元首的聯合聲明，日本和越南均對南海局勢表示關切，「並重申避免單方面行動以武力或脅迫改變現狀、及加劇緊張局勢的重要性」。

聯合聲明進一步指出，武文賞和岸田文雄也重申在南海維護和平、安全、航行與飛越自由，和保持暢通無阻的合法經濟活動的重要性，並應「根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS ）保持自我克制，和平解決爭端」，同時重申《聯合國海洋法公約》是最全面的國際法律依據。

儘管這份聲明通篇未提及中國，但由於中國一直以來無視海牙國際法庭在2016年根據《聯合國海洋法公約》，做出對其不利的南中國海仲裁，近年來並持續在這片具有主權爭議的海域進行軍事擴張，數次與包含越南、菲律賓等東協國家發生海上衝突，分析家認為，河內和東京藉此劍指北京的意味濃厚。

不過，除了中越在南中國海出現分歧，中國和日本也在位於東中國海、目前由日本控制的尖閣諸島（中國稱釣魚島）存在主權爭議。

有鑑於越南和日本均面對來自中國的海上威脅，富布賴特大學的阮成忠說，兩國在建立「全面戰略夥伴關係」後，必定會擴大海防合作。

阮成忠說：「日本和越南將加強分享情報資訊和南中國海衛星圖像、以及海岸防衛隊的海上訓練等，預計未來將看到更多類似的合作。」

然而，阮成忠強調，即便兩國將共同強化海域安全，但河內每一個舉動「都會經過精心計算，以避免引起中國反感，因為他們不希望與日本關係的升級，會損害越南和中國的關係」 。 也因此，阮成忠說，如果中國的海上灰色行動暫時有所克制，越南不會在短期內立即加強與東京的國防合作關係。

南洋理工大學的古賀慶也對《美國之音》表示，日本和越南不會宣佈建立防衛結盟，以避免激怒中國，但會透過日本的「政府安全保障能力強化支持」（Official Security Assistance），也就是其提供防衛裝備給理念相同國家軍隊的新制度，加強雙邊安全聯繫。

古賀慶說：「透過『政府安全保障能力強化支持』，日本可以增強越南的（海上防衛）能力，也可以藉此反擊中國的擴張行徑。」

根據武文賞和岸田文雄會後發表的聯合聲明，日越領導人已同意指派相關機構，商討「政府安全保障能力強化支持」的框架內容。

Photo Credit: GettyImages 2023年11月27日，越南國家主席​​武文賞（左）和日本首相岸田文雄（右）在東京首相官邸舉行的聯合新聞記者會結束時握手。

東京和河內擴大印太戰略佈局