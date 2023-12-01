服裝從設計到上架只要15天，光鮮亮麗背後消費者該知道的「快時尚」黑暗面
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如此高速的設計及生產流程，雖然讓品牌有了推出後迅速測試市場反應的功能，但過程中所使用的廉價材料，聘請的血汗勞工等問題也逐漸浮上檯面。不少服飾製造大廠為追求降低成本，將工廠移往印度、孟加拉、巴基斯坦等地，才能以超低的價格於網路販售相關產品。
文：Taylor Mei
為了要跟上時裝秀、網紅及社群媒體「快、新、炫」的潮流，追求流行及時尚的買家有很高的機率，傾向尋找最容易取得且最省荷包的商品，而這也是現今快時尚品牌的最大優勢。
快時尚隨著網路電商崛起，也跟著進軍民眾的生活，從風衣到寬版法蘭絨衫，只要在網路平台上輕輕一滑，就可以便宜的價格購入。不過這類「便宜時尚」雖看似是讓人走在時代尖端的解方，但細究整個時尚產業，卻可以發現快時尚新推出的商品速度之快，即便是最懂流行的消費者，很有可能也難以跟上。
為何快時尚如此受歡迎？
紐約流行設計學院（FIT）織品發展與行銷助理教授阿雅（Preeti Arya）表示，快時尚本身的商業模式即為「大量且快速」，以因應不斷改變的時尚潮流。
根據《CNN》報導，最初快時尚一詞走紅是在1989年，一篇《紐約時報》（NYT）的文章，用該詞描述服裝零售巨頭Zara在美開設的第一家店。另據《泰唔士報》（The Times）指出，該零售品牌的目標，是希望從概念設計到消費者實際拿到商品，中間僅須花短短15天。
不過，為了符合快速、低價、流行的特色，快時尚衣料的品質普遍欠佳。據環非營利境資料平台Earth.org指出，多數快時尚品牌的衣服，最多只能經得起消費者穿7至10次左右，再繼續穿下去，衣服很可能就會出現破損。
光鮮亮麗背後的時尚陰暗面
同據《CNN》報導，快時尚的設計普遍是種「矇騙」（dupes），多半是參考或直接抄襲精品、名人穿著的服裝或從紐約至巴黎的服裝伸展台。這些快時尚品牌及製造商希望可以從中達到的目的，便是趁著這些服裝還在炙手可熱的階段，就以超低廉、超划算的價格賣給消費者。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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