服裝從設計到上架只要15天，光鮮亮麗背後消費者該知道的「快時尚」黑暗面

文：Taylor Mei

為了要跟上時裝秀、網紅及社群媒體「快、新、炫」的潮流，追求流行及時尚的買家有很高的機率，傾向尋找最容易取得且最省荷包的商品，而這也是現今快時尚品牌的最大優勢。

快時尚隨著網路電商崛起，也跟著進軍民眾的生活，從風衣到寬版法蘭絨衫，只要在網路平台上輕輕一滑，就可以便宜的價格購入。不過這類「便宜時尚」雖看似是讓人走在時代尖端的解方，但細究整個時尚產業，卻可以發現快時尚新推出的商品速度之快，即便是最懂流行的消費者，很有可能也難以跟上。

為何快時尚如此受歡迎？

紐約流行設計學院（FIT）織品發展與行銷助理教授阿雅（Preeti Arya）表示，快時尚本身的商業模式即為「大量且快速」，以因應不斷改變的時尚潮流。

根據《CNN》報導，最初快時尚一詞走紅是在1989年，一篇《紐約時報》（NYT）的文章，用該詞描述服裝零售巨頭Zara在美開設的第一家店。另據《泰唔士報》（The Times）指出，該零售品牌的目標，是希望從概念設計到消費者實際拿到商品，中間僅須花短短15天。

不過，為了符合快速、低價、流行的特色，快時尚衣料的品質普遍欠佳。據環非營利境資料平台Earth.org指出，多數快時尚品牌的衣服，最多只能經得起消費者穿7至10次左右，再繼續穿下去，衣服很可能就會出現破損。

光鮮亮麗背後的時尚陰暗面

同據《CNN》報導，快時尚的設計普遍是種「矇騙」（dupes），多半是參考或直接抄襲精品、名人穿著的服裝或從紐約至巴黎的服裝伸展台。這些快時尚品牌及製造商希望可以從中達到的目的，便是趁著這些服裝還在炙手可熱的階段，就以超低廉、超划算的價格賣給消費者。