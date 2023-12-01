COP28首日達歷史性決議：啟動基金支援遭全球暖化衝擊國家，巴西將宣告亞馬遜森林砍伐減少

COP28開幕 主席賈比爾：讓我們帶給世界好消息

（中央社）來自全球近200個國家、約7萬人參與的史上最大國際氣候會議COP28昨（11/30）日開幕，包括台灣民間參與度也創新高。主辦國主席賈比爾致詞期許本屆會議能獲致具體成果，「帶給世界真正需要的好消息」。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）昨日起至12月12日在阿拉伯聯合大公國（UAE）舉行。與去（2022）年COP27出席人數約4萬人相較，今年7萬人盛況空前。台灣非政府組織（NGO）取得聯合國正式核可出席的數目也達11家，是歷來最多。

此刻世局正逢俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治情勢緊張，COP28開幕式首先由上屆主辦國埃及主席引導全體人員起立，為加薩走廊戰爭下的亡者默哀。

本屆主席賈比爾（Sultan Al Jaber）在接下議事槌後致詞指出，昨日眾人聚集在此是為了承擔責任，希望在全球氣候危機下共同找出一條能寬廣到足以容納所有世人的新路，並強調已沒有時間可浪費，「請大家快一點」。

身兼國營石油公司執行長的賈比爾，會前身陷國際媒體揭露主辦國趁此國際會議順便洽談石油生意的風波，他28日已反駁媒體報導內容，昨日致詞時則不諱言本屆主辦國將石油和天然氣企業引進氣候峰會，容納所有利害相關者是大膽的行動。

呼籲採取大膽行動，加速追趕全球進度落後的能源轉型與減碳目標，是本屆COP主要訴求之一。這場由主要產油國主辦的氣候峰會，能否加速石化燃料退場，是一大關注焦點。

賈比爾最後期許，「讓我們帶給世界它真正需要的好消息」，並以本屆會議主要標語「團結、行動、實現」作結。

開幕式後，民間組織「青年氣候行動」 （Youth Climate Movement， 簡稱YouNGO）召開記者會提出訴求，包括要求各國遵守「巴黎氣候協定」將全球暖化升溫控制在攝氏1.5度的目標，以及將於本屆會議首次進行針對減碳進度的「全球盤點」（Global StockTake，GST）過程不應只是政府間討論，應讓所有人參與。

「青年氣候行動」代表妮安達（Shamim Nyanda）表示，「人們總說我們是救地球的最後一代」，但年輕人需要專家協助理解例如氣候金融等複雜專業的議題，確保青年能有意義地參與，而非只是不斷被提到」。

這場全球氣候盛會吸引各種人士參與，光是報到領證就要排隊近2小時，隊伍中出現各色人種，有西裝筆挺的企業遊說人士和政府代表，也有穿著傳統服飾的原住民以及兒童、老人，充份反映氣候問題與所有人相關。

Photo Credit: 中央社 「青年氣候行動」（YouNGO）代表在COP28開幕日提出主張，要求讓年輕世代能有意義地參與探討全球氣候問題解方。

COP28揭幕，聯合國：化石燃料終須淘汰

（中央社）聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）揭幕，聯合國氣候變化綱要公約執行秘書斯帝爾呼籲，必須讓化石燃料「最終衰落」（terminal decline）。

《法新社》報導，斯帝爾（Simon Stiell）告訴各國代表：「如果我們不發出化石燃料時代正在最終衰落的訊號，我們就會迎來自己的最終衰落，而且還選擇用人命作為代價。」

與此同時，COP28峰會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）強調，「化石燃料的角色」必須納入聯合國氣候談判的協議中。

身兼阿拉伯聯合大公國國營「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）執行長的賈比爾在峰會開幕式中表示：「沒有任何問題遺漏不談，這一點至關重要……我們必須尋找方法確保將化石燃料的角色納入其（協議）中。」

COP28首日達歷史性決議，將啟動基金支援遭全球暖化衝擊國家

（中央社）COP28聯合國氣候峰會昨日在阿拉伯聯合大公國登場，同日將近200個國家同意啟動一項基金，來支援遭受全球暖化衝擊的國家，共同締造「歷史性」時刻。

《法新社》報導，易受氣候變遷衝擊的國家長期以來一直追求的「損失與損害」（Loss and damage）基金，如今正式設置，給了聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）一個好的開始。

COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）說，這是「COP歷次會議首度在第一天就通過決定，而且我們完成的速度罕見、驚人且具歷史意義」。

與會代表們相互擁抱、歡呼和起立鼓掌。

Day 1: A breakthrough deal has been reached on Loss and Damage to support those most vulnerable to climate change.#UniteActDeliver pic.twitter.com/rJZu09icei — COP28 UAE (@COP28_UAE) November 30, 2023

COP28在杜拜（Dubai）登場的同時，地球正處在關鍵時刻，現在溫室氣體排放還在增加，而聯合國（UN）昨日宣布2023年即將成為人類歷史上最熱的一年。

COP28東道主宣布，未來兩週磋商的任何最終版氣候協議，都應納入化石燃料環節，但在COP28，對於逐步淘汰化石燃料的歧見顯而易見。

巴西將宣告亞馬遜森林砍伐減少

（中央社）聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）昨日起至12月12日在阿拉伯聯合大公國舉行，巴西政府將告訴世界，過去一年改變環境政策，亞馬遜森林砍伐減少。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）時隔13年後再次以總統身分重返聯合國氣候峰會。

自今年1月1日就任第3任期以來，魯拉在所有國際承諾中都重申亞馬遜地區的兩個明確目標：到2030年實現森林零砍伐，並促進該地區的可持續發展，而不是將亞馬遜地區變成一個「不可觸碰的聖殿」。

12月1日，魯拉將在COP28高層領袖會議上發言，展示魯拉政府在對抗森林砍伐方面的具體成果：根據巴西國家太空署（INPE）的數據，亞馬遜地區的森林砍伐在一年內減少了22%，主要歸功於公共政策以及環保單位加強執法和罰款。