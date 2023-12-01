季辛吉100歲辭世：到訪中國100次的「老朋友」，影響半個世紀全球事務的爭議外交家
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作為尼克森政府時期以及之後福特總統任期內的國務卿，季辛吉領導了對中國的外交努力，助力談判結束了1973年以色列與諸鄰國的贖罪日戰爭（Yom Kippur War，即第四次中東戰爭），在後來結束越南戰爭的《巴黎和平協約》（Paris Peace Accords）中，他也發揮了關鍵作用。
美國前國務卿、著名外交家亨利・季辛吉（Henry Kissinger）逝世，終年100歲。
他曾在尼克森（Richard Nixon）和福特政府擔任美國最高外交官及國家安全顧問。他創辦的政治諮詢公司季辛吉事務所（ Kissinger Associates）發佈聲明稱，這位出生於德國的前外交官在康乃狄克州的家中去世。
在數十年的政治生涯中，季辛吉在美國外交政策上扮演了關鍵、有時是具有爭議性的角色。季辛吉協會的聲明未有說明他去世的原因。
1923年出生於德國的季辛吉，在1938年來到美國，當時他舉家逃離納粹德國。他於1943年成為美國公民，並在美國陸軍服役三年，及後又反情報兵團（Counter Intelligence Corps）服役。他在哈佛大學獲得學士、碩士及博士學位，之後在該校教授國際關係。
1969年，時任總統尼克森任命他為國家安全顧問，這一職位賦予了他在美國外交政策上的巨大影響力。
作為尼克森政府時期以及之後福特（Gerald Ford）總統任期內的國務卿，季辛吉領導了對中國的外交努力，助力談判結束了1973年以色列與諸鄰國的贖罪日戰爭（Yom Kippur War，即第四次中東戰爭），在後來結束越南戰爭的《巴黎和平協約》（Paris Peace Accords）中，他也發揮了關鍵作用。
在美中關係正常化的歷史性進程中，他的角色也至關重要。
爭議外交家
對於季辛吉的政治生涯，人們的評價褒貶不一。
作為外交關係中「現實主義」的忠實踐行者，他一方面被授予諾貝爾和平獎，另一方面又被直斥為戰爭罪犯。
作為美國國家安全顧問和國務卿，他積極推行了緩和政策，從而改善了與蘇聯及中國的關係。
他的穿梭外交幫助結束1973年阿拉伯和以色列的衝突；《巴黎和平協約》的談判也使美國得以擺脫越戰的長久夢魘。
但是他的路線在支持者口中是「實用政治」，在批評者口中卻被斥責為不道德。
多年來也不乏對季辛吉的激烈批評。
有人指責他將美蘇競爭置於人權之上，並且在世界多地支援高壓政權，包括智利的皮諾契特（Augusto Pinochet）政權。
有人指責他至少是默許了智利推翻左派政府的血腥政變，對於阿根廷軍隊對人民發動的「骯髒戰爭」也視而不見。
1973年，他與北越的黎德壽（Le Duc Tho）一同獲授諾貝爾和平獎，但後者拒絕接受。在聽說季辛吉獲得諾貝爾獎後，喜劇演員湯姆・萊勒（Tom Lehrer）就曾有過著名的宣言：「政治諷刺已經過時了。」該次爭議性的獎項導致諾貝爾獎委員會的兩名成員辭職。
季辛吉在1977年離開政府服務，但繼續充當一位活躍的公共事務評論員。美國總統和議員常常會徵求他的意見。
他還服務於多家公司的董事會，也是外交政策和安全事務論壇的常客，此外還撰寫了21部著作。
季辛吉於今年5月年屆100歲，而且即使在晚年仍保持活躍。今年七月，他出人意料地前往北京與中國國家主席習近平進行了一次會面。
如今，他留下相伴將近50年的妻子，以及兩個來自前一段婚姻的子女和五個孫輩。
早年：逃離納粹德國
海因茨・阿爾弗雷德・季辛吉（Heinz Alfred Kissinger）於1923年5月27日出生於巴伐利亞的一個猶太中產階級家庭。
他們一家等到很晚的一刻才逃離納粹的迫害，但還是在1938年來到了紐約的德裔猶太社區。
少年時代的「亨利」天性害羞，從沒有改掉他的口音，而且終生保持著對足球的熱愛。
他在夜校讀高中，白天則在一家刮鬍刷工廠工作；原本打算學會計，卻被徵召進入了軍隊。
在那裡，他被編入步兵連，才智和語言能力得以在軍事情報上發揮作用。季辛吉親歷了二戰期間的重大戰役突出部之役（Battle of the Bulge，又稱「阿登戰役」），然後還順理成章地掌管一座被攻佔的德國小鎮——當時他的軍階僅為二等兵。
戰爭接近尾聲時，他加入了反情報部門。這位23歲的年輕人被委派率領一個小組，追捕前蓋世太保官員，擁有拘留和逮捕嫌疑犯的絕對權力。
「小型核戰爭」理論
回到美國後，季辛吉在哈佛大學學習政治學，在學術階梯上逐步攀升。
1957年，他出版了一本書《核戰爭與外交政策》（Nuclear War and Foreign Policy）——當中認為有限度的核戰爭是可贏的。借助反懷疑主義的語調，他聲稱「戰術性」和「戰略性」地使用新系列小型導彈，或許是合理的。
這本書使他受到了關注。季辛吉由此走上了功成名就之路；而他的「小型核戰爭」理論至今仍然有影響力。
他成了紐約州州長及總統候選人納爾遜・洛克菲勒（Nelson Rockefeller）的助手。當尼克森在1968年入主白宮時，季辛吉被提名要職：國家安全顧問。
那是一種複雜的關係。總統感覺在國際關係上要依賴季辛吉的建議，但同時又傾向於不時發表反猶太言論，對美國猶太人也抱有懷疑。
此時的冷戰正值高潮：幾乎造成末日的古巴危機剛剛得到解決，美軍仍深陷越戰泥潭，俄羅斯也剛剛入侵過布拉格。
但是，尼克森和季辛吉有意緩解與蘇聯之間的緊張關係：重新啟動了縮減兩國各自核武器規模的談判。
中國的「老朋友」
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關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
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尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
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從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
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