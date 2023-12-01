BBC事實核查：哈瑪斯在10月7日突襲以色列前，用了多少時間組建武裝部隊？
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在襲擊當天分享的一段訓練影片中，可以看到槍手在一個模擬的猶太聚落降落，其位於加薩南部的拉法以北。BBC事實核查證實，該影片錄製於2022年8月25日之前的某個時間，並存儲在一個名為「神鷹突擊隊」的電腦文件中，這是哈瑪斯為其「空軍」使用的名稱。這表明，滑翔傘計劃已經醞釀了一年多。
BBC新聞分析顯示，五個巴勒斯坦武裝組織自2020年起共同參與軍事化訓練，並在10月7日與哈瑪斯一起參與了對以色列的致命襲擊。
這些組織在加薩進行了聯合演習，其與致命襲擊中所使用的戰術非常相似——包括在距以色列隔離牆不到1公里（0.6英里）的地點進行了演習——這些內容還被發布在社群媒體上。
在這些演習中，他們演練了劫持人質、襲擊營地和突破以色列防線，最後一次演習是在襲擊發生前25天舉行的。
BBC阿拉伯語和BBC事實核查（BBC Verify）整理了證據，顯示哈瑪斯如何召集加薩各派來磨練其戰法，並最終實施突襲計劃，使該地區戰火再起。
「團結的標誌」
2020年12月29日，哈瑪斯總領導人伊斯梅爾・哈尼亞（Ismail Haniyeh）宣布，代號為「堅強支柱」的四次演習中的首次演習是加薩各武裝派別之間「強有力的訊息和團結的標誌」。
作為加薩最強大的武裝組織，哈瑪斯是聯盟中的主導力量。該聯盟匯集了巴勒斯坦其他10個派別，在「聯合行動室」的監督下進行了一場戰爭遊戲式的演習。
該機構成立於2018年，旨在協調中央司令部下的加薩各武裝派別。
2018年前，哈瑪斯曾與加薩第二大武裝派別「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（傑哈德）正式協調。傑哈德與哈瑪斯一樣，是在英國和其他國家被禁止的恐怖組織。
哈瑪斯在之前的衝突中也曾與其他團體併肩作戰，但2020年的演習被宣傳為更多組織正在團結起來的證據。
哈瑪斯領導人表示，首次演習反映了各武裝派別的「永久備戰狀態」。
2020年的演習是三年間舉行的四次聯合演習中的第一次，每次演習都被精心剪輯的影片記錄，併發布在公開的社群媒體頻道上。
BBC從發布在消息應用程序Telegram上的畫面中，通過其獨特的頭帶和徽章，識別出包括傑哈德在內的10個團體，它們在「堅強支柱」演習期間與哈瑪斯一起訓練。
在10月7日襲擊事件發生後，其中五個團體發布影片展示其參與了襲擊。另外三個在Telegram上發表書面聲明，聲稱參與其中。
隨著哈瑪斯面臨越來越大的壓力，要求其尋找據信於10月7日被其他派別從以色列綁架至加薩的數十名婦女和兒童，這些組織所扮演的角色日益受到關注。
傑哈德、聖戰旅（Mujahideen Brigades）和納賽爾・薩拉丁旅（Al-Nasser Salah al-Deen Brigades）三個團體聲稱在當日劫持了以色列人質。
有消息指，哈瑪斯能否找到這些人質決定了加薩臨時休戰能否得以繼續。
雖然這些組織來自廣泛的意識型態光譜——有強硬的伊斯蘭教派，也有相對世俗化的組織——但它們都願意對以色列使用武力。
哈瑪斯一再強調加薩不同武裝組織之間是團結一致的。該組織表示，它們在聯合演習中是平等的合作伙伴，同時在襲擊以色列的計劃中繼續發揮主導作用。
首次演習的畫面顯示，蒙面的指揮官似乎在掩體中指揮演習，而演習以火箭彈齊射開始。
鏡頭切換到全副武裝的武裝人員截停了一輛標有以色列國旗的模擬坦克，拘留了一名乘員並將其作為囚犯拖走，以及對建築物發動突襲。
我們從這些影片和觸目驚心的目擊者證詞中得知，這兩種戰術都在10月7日被用來抓捕和襲擊士兵及平民，當時約有1200人被殺，估計有240名人質被劫持。
告訴世界
第二次「堅強支柱」演習在幾乎整整一年後舉行。
卡桑旅（Izzedine al-Qassam Brigades；哈瑪斯武裝派別的正式名稱）指揮官艾曼・諾法爾（Ayman Nofal）表示，2021年12月26日演習的目的是「確認抵抗派別的團結」。
他說，演習將「告訴敵人，加薩邊境的隔離牆和工事無法保護他們」。
哈瑪斯的另一份聲明稱，「聯合軍事演習」旨在「模擬解放加薩附近的定居點」。「定居點」是該組織對以色列社區的稱呼。
演習於2022年12月28日再次舉行。他們隨後發布了武裝人員在一個似乎是模擬軍事基地的地方演練清理建築物和截停坦克的宣傳畫面。
以色列國內對這些演習進行了報導，因此很難想象這些活動沒有受到該國廣泛的情報機構的密切監視。
以色列國防軍（IDF）此前曾實施空襲，以干擾哈瑪斯的訓練活動。2023年4月，他們轟炸了被用於進行第一次「堅強支柱」演習的場地。
據報導，在襲擊發生前幾周，加薩邊境附近的女偵察兵曾警告稱，無人機活動異常頻繁，而且哈瑪斯正在用模擬陣地訓練佔領觀察哨。
但根據以色列媒體的報導，這些警告據說被忽視了。
以色列國防軍前駐加薩副指揮官阿米爾・阿維維（Amir Avivi）准將對BBC說：「有很多情報表明他們正在進行訓練——畢竟，影片是公開的，而且這種訓練就發生在距離（與以色列）隔離牆數百米的地方。」
他表示，雖然軍方知道這些演習，但「沒有看到他們訓練的目的」。
以色列國防軍表示，他們於2023年10月17日「消滅」了諾法爾，他是第一位在衝突後被殺的哈瑪斯高級軍事領導人。
眾目睽睽之下
哈瑪斯不遺餘力地確保演習逼真。
2022年，武裝分子演練了攻打一個模擬的以色列軍事基地，其距以軍控制的加薩和以色列之間的埃雷茲（Erez）過境點僅2.6公里（1.6英里）。
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