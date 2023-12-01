澤倫斯基坦言烏軍反攻受困，憂以哈戰爭吸走國際援助與注意力
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澤倫斯基承認，烏克蘭在軍事上正陷入困境，烏軍「仍沒有足夠的兵員和所需的武器，而俄羅斯完全掌控制空權。我們沒有足夠的防空裝備。」「少了這點，會非常困難。如果不能擺脫他們（俄軍）對空中的完全掌控，如果他們沒有眼瞎，就什麼都看得見，就不會讓你快速行動，因此我們目前前進速度非常緩慢。」
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）坦言，在對抗俄羅斯全面侵略的戰爭中，烏克蘭目前在軍事上苦苦掙扎、進展很慢。他也擔憂以色列和哈瑪斯（Hamas）戰爭吸走烏克蘭能獲得的援助。
澤倫斯基在烏克蘭首都基輔接受《日經新聞》（Nikkei）等國際媒體訪問時還表示，唯有俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭，基輔才會開始與莫斯科談判停火。「只有當俄羅斯部隊不在我們的領土上，（雙方）才能對未來的和平與安全達成共識。」
《日經新聞》報導，在俄烏戰爭顯然陷入相持不下局面之下，一些西方領袖正展現「對烏克蘭疲乏」的跡象，因為以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的衝突佔去他們的注意力。呼籲基輔與莫斯科停火的聲浪正在增強。
不過，澤倫斯基堅決拒絕在目前情況下進行和平談判。他說：「我們不能承認我們的領土是俄羅斯聯邦的領土。」
「我們對於已接獲的一切協助抱持感激，然而時間捉弄我們，在目前情況下時間也對我們不利。要奪回已築起防禦工事的領土，且是在多條防線築起防禦，是非常困難的事。」
澤倫斯基承認，烏克蘭在軍事上正陷入困境，烏軍「仍沒有足夠的兵員和所需的武器，而俄羅斯完全掌控制空權。我們沒有足夠的防空裝備。」
「少了這點，會非常困難。如果不能擺脫他們（俄軍）對空中的完全掌控，如果他們沒有眼瞎，就什麼都看得見，就不會讓你快速行動，因此我們目前前進速度非常緩慢。」
在以色列和哈瑪斯的戰爭邁入第8週之際，澤倫斯基也對主要國家可能減弱對烏克蘭的支持表達憂慮。
他說：「所有人都了解，他們已經忘了烏克蘭，（把注意力）轉移到中東情勢。我相信這正是俄羅斯聯邦嘗試達成的目的，而我遺憾地說，他們已經達到想要的結果。」
至於澤倫斯基為何還不想與俄羅斯展開停火談判，他舉2015年的《明斯克協議》（Minsk agreement）為例來說明。
這份協議是在俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島（Crimean Peninsula）後，俄方支持的烏克蘭分離主義分子奪下烏東一些地帶，引發基輔與親俄勢力爆發衝突，雙方為了停火而談判。
澤倫斯基表示：「我們有過停火。我們和俄羅斯坐下來談……但（協議）並未成功。」他指出，一旦莫斯科有機會從最近一輪戰鬥復原，「就會再度來犯」。
澤倫斯基還說，他希望中國能更大程度參與和平方案的討論。「中國對俄羅斯聯邦有很大的影響力。」
他也表示：「我們不希望中國對俄羅斯提供任何種類的軍事援助。不單是指個別武器，而是關於中國擁有的各種科技。」少了中國的支持，「俄羅斯是孤立的」。
另一方面，澤倫斯基對日本在烏克蘭發展防空能力上提供技術合作抱持高度期待。他同時對北韓加強對俄羅斯的軍事援助表達擔憂。
「我們明白北韓擁有好幾百萬枚砲彈，以及他們除了必須留給自用外還可供應多少。沒錯，這是個龐大數量。」
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- 《時代雜誌》：澤倫斯基堅信必勝，未見內部叢生弊端，烏軍缺人甚至比武器彈藥短缺更嚴重
- 澤倫斯基：以巴衝突正轉移國際對烏克蘭戰場的注意力，這是俄羅斯的目標
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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