COP28台灣科技業參與度歷年最高，彭啟明：懂晶片戰也要懂能源戰

（中央社）台灣科技業今年參與聯合國氣候峰會COP28盛況空前，涵蓋逾百家企業的台灣氣候聯盟更在主場區域內設館辦講座。聯盟秘書長彭啟明說，台灣已很懂晶片戰爭，如今需更關注國際氣候賽局的影響。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在阿拉伯聯合大公國（UAE）第一大城杜拜舉行。台灣氣候聯盟與聚焦東協的「國際氣候對話」（International Climate Dialogue）等團體合作，在會議主場的「藍區」內設館，於1至9日密集舉辦多場講座。

該聯盟秘書長彭啟明在館內印滿台灣企業標誌的牆面前，告訴《中央社》記者，這次COP28台灣科技業參與程度是歷年來最高，包括友達董事長彭双浪，以及台達電、宏碁、華碩的永續長都將在論壇發言。

彭啟明解釋，出口導向的台灣產業，特別是科技業，受氣候變遷衝擊最大，主要是未來對供應鏈二氧化碳淨零排放的要求。「例如蘋果現在一支手機約70公斤排碳量，將來要到零的話，壓力就在台廠身上」。

他說，過去3、4年台灣企業發現不能單打獨鬥，要合在一起，台灣氣候聯盟應運而生，參與企業從8家到如今超過100家。

「供應鏈減碳是最難的事，而一家企業若數位轉型做不好，淨零就是空談，所以我們這個館取名叫Digital X Green。」彭啟明說。

《中央社》記者問他，COP28談論議題對台灣產業影響最大的有哪些？他指出，第一是碳市場機制，訂在「巴黎氣候協定」第6條中，這次COP應該會談出更明確的進行方法。

第二是各國會討論到的話題，例如歐盟「碳邊境安排機制」（CBAM）的架構，雖然這種碳關稅目前對台灣科技業影響不大，主要衝擊傳統產業，但將來若擴及整個供應鏈減碳，對科技業的影響就大。

第三是「損失與損害」基金，亦即補償受氣候變遷損害的開發中國家。「這件事本來大家覺得離台灣很遠」，因為並非聯合國會員，出錢或拿錢都不會輪到台灣，但這次COP有心處理此事，不排除未來的碳定價會有部分費用投入「損失與損害」基金，對企業就有影響。

彭啟明並提醒COP28的重頭戲，即加碼建置再生能源，「台灣要關心的是，當國際用更大力道支持再生能源的時候，我們若不夠快，就會變成企業的壓力」。

他解釋，例如歐洲聯盟（EU）對再生能源的政策鼓勵力道超過台灣，未來台灣發展再生能源恐會受排擠效應，「歐洲的再生能源企業就會跑回歐洲」。

雖然台灣的推動程度本來在亞洲數一數二，「但當國際都在加碼，在賽局裡面若沒跟緊國際腳步，未來再生能源的布局上可能會輸掉」。他強調不是說政府砸錢就好，而是要建立市場機制。

同時，歐美都推出扶植本國再生能源產業的法案，降低對中國的依賴，「國際能源賽局所帶來的轉變，在台灣值得更多關注，我們都知道晶片戰爭會如何，但對已經開打的能源戰爭（可能瞭解還不夠）」。

至於台灣能怎麼做，彭啟明說第一步是能源安全，比如發展更多再生能源，這是在地能源，減少進口化石燃料，對台灣是種保護；第二是COP28若對化石燃料有更明確的退場決議，台灣就必須更加速轉型，「壓力會很大」。

台達電前進COP28，分享碳定價與淨零建築經驗

（中央社）台達電長期關注氣候變遷，30日宣布將參與第28屆「聯合國氣候變化綱要公約」締約國大會（COP28），攜手國際工商組織、氣候意見領袖，在官方談判區（Blue Zone）舉辦周邊會議，分享碳定價與淨零建築經驗。

COP28今年在阿拉伯聯合大公國杜拜召開，「氣候投資」是聚焦重點之一，為響應大會主題，台達電將以「創新金融與氣候解方投資策略」為題，分享內部碳定價的推動經驗。

台達電品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊30日在行前記者會上表示，面對氣候危機，全球亟欲降低碳排，但長期存在脫碳成本高、轉型困難等挑戰，尋求氣候投資解方是COP28探討主軸之一。

郭珊珊指出，台達電長期在COP大會中分享應對氣候變遷的科技解方，今年在這個基礎上將提出達成淨零目標時不能或缺的碳定價管理工具，並分享台達如何透過長期節能減碳，將「碳排有價」觀念在內部札根，並逐步發展為具體行動。

她說，身為聯合國氣候變化綱要公約正式觀察員的台達基金會，今年再度取得在藍區舉辦周邊會議的資格，與擁有25萬企業會員的印度工商聯合會（FICCI）和德國碳交易協會（German Carbon Trading Association）合作，以「創新金融與氣候解方投資策略」為題，分享台達內部碳定價的推動經驗，透過優化碳管理機制，持續朝淨零邁步。同時，台達也將和國際產官單位共同探討如何利用創新金融方法，驅動低碳能源與技術發展。

此外，台達基金會執行長張楊乾表示，除了周邊會議，今年也首度與聯合國底下的倡議團體全球建築與營建聯盟合作，在「建築館」主辦會議場次，以「打造韌性建築與培力綠領建築人才」為題分享全球促進建築減量與韌性的行動。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航