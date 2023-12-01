COP28台灣科技業參與度歷年最高，彭啟明：懂晶片戰也要懂能源戰
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彭啟明解釋，出口導向的台灣產業，特別是科技業，受氣候變遷衝擊最大，主要是未來對供應鏈二氧化碳淨零排放的要求。「例如蘋果現在一支手機約70公斤排碳量，將來要到零的話，壓力就在台廠身上」。
（中央社）台灣科技業今年參與聯合國氣候峰會COP28盛況空前，涵蓋逾百家企業的台灣氣候聯盟更在主場區域內設館辦講座。聯盟秘書長彭啟明說，台灣已很懂晶片戰爭，如今需更關注國際氣候賽局的影響。
聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在阿拉伯聯合大公國（UAE）第一大城杜拜舉行。台灣氣候聯盟與聚焦東協的「國際氣候對話」（International Climate Dialogue）等團體合作，在會議主場的「藍區」內設館，於1至9日密集舉辦多場講座。
該聯盟秘書長彭啟明在館內印滿台灣企業標誌的牆面前，告訴《中央社》記者，這次COP28台灣科技業參與程度是歷年來最高，包括友達董事長彭双浪，以及台達電、宏碁、華碩的永續長都將在論壇發言。
彭啟明解釋，出口導向的台灣產業，特別是科技業，受氣候變遷衝擊最大，主要是未來對供應鏈二氧化碳淨零排放的要求。「例如蘋果現在一支手機約70公斤排碳量，將來要到零的話，壓力就在台廠身上」。
他說，過去3、4年台灣企業發現不能單打獨鬥，要合在一起，台灣氣候聯盟應運而生，參與企業從8家到如今超過100家。
「供應鏈減碳是最難的事，而一家企業若數位轉型做不好，淨零就是空談，所以我們這個館取名叫Digital X Green。」彭啟明說。
《中央社》記者問他，COP28談論議題對台灣產業影響最大的有哪些？他指出，第一是碳市場機制，訂在「巴黎氣候協定」第6條中，這次COP應該會談出更明確的進行方法。
第二是各國會討論到的話題，例如歐盟「碳邊境安排機制」（CBAM）的架構，雖然這種碳關稅目前對台灣科技業影響不大，主要衝擊傳統產業，但將來若擴及整個供應鏈減碳，對科技業的影響就大。
第三是「損失與損害」基金，亦即補償受氣候變遷損害的開發中國家。「這件事本來大家覺得離台灣很遠」，因為並非聯合國會員，出錢或拿錢都不會輪到台灣，但這次COP有心處理此事，不排除未來的碳定價會有部分費用投入「損失與損害」基金，對企業就有影響。
彭啟明並提醒COP28的重頭戲，即加碼建置再生能源，「台灣要關心的是，當國際用更大力道支持再生能源的時候，我們若不夠快，就會變成企業的壓力」。
他解釋，例如歐洲聯盟（EU）對再生能源的政策鼓勵力道超過台灣，未來台灣發展再生能源恐會受排擠效應，「歐洲的再生能源企業就會跑回歐洲」。
雖然台灣的推動程度本來在亞洲數一數二，「但當國際都在加碼，在賽局裡面若沒跟緊國際腳步，未來再生能源的布局上可能會輸掉」。他強調不是說政府砸錢就好，而是要建立市場機制。
同時，歐美都推出扶植本國再生能源產業的法案，降低對中國的依賴，「國際能源賽局所帶來的轉變，在台灣值得更多關注，我們都知道晶片戰爭會如何，但對已經開打的能源戰爭（可能瞭解還不夠）」。
至於台灣能怎麼做，彭啟明說第一步是能源安全，比如發展更多再生能源，這是在地能源，減少進口化石燃料，對台灣是種保護；第二是COP28若對化石燃料有更明確的退場決議，台灣就必須更加速轉型，「壓力會很大」。
台達電前進COP28，分享碳定價與淨零建築經驗
（中央社）台達電長期關注氣候變遷，30日宣布將參與第28屆「聯合國氣候變化綱要公約」締約國大會（COP28），攜手國際工商組織、氣候意見領袖，在官方談判區（Blue Zone）舉辦周邊會議，分享碳定價與淨零建築經驗。
COP28今年在阿拉伯聯合大公國杜拜召開，「氣候投資」是聚焦重點之一，為響應大會主題，台達電將以「創新金融與氣候解方投資策略」為題，分享內部碳定價的推動經驗。
台達電品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊30日在行前記者會上表示，面對氣候危機，全球亟欲降低碳排，但長期存在脫碳成本高、轉型困難等挑戰，尋求氣候投資解方是COP28探討主軸之一。
郭珊珊指出，台達電長期在COP大會中分享應對氣候變遷的科技解方，今年在這個基礎上將提出達成淨零目標時不能或缺的碳定價管理工具，並分享台達如何透過長期節能減碳，將「碳排有價」觀念在內部札根，並逐步發展為具體行動。
她說，身為聯合國氣候變化綱要公約正式觀察員的台達基金會，今年再度取得在藍區舉辦周邊會議的資格，與擁有25萬企業會員的印度工商聯合會（FICCI）和德國碳交易協會（German Carbon Trading Association）合作，以「創新金融與氣候解方投資策略」為題，分享台達內部碳定價的推動經驗，透過優化碳管理機制，持續朝淨零邁步。同時，台達也將和國際產官單位共同探討如何利用創新金融方法，驅動低碳能源與技術發展。
此外，台達基金會執行長張楊乾表示，除了周邊會議，今年也首度與聯合國底下的倡議團體全球建築與營建聯盟合作，在「建築館」主辦會議場次，以「打造韌性建築與培力綠領建築人才」為題分享全球促進建築減量與韌性的行動。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）