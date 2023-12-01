中國發表立場文件，主張以巴停火，回歸1967年巴勒斯坦建國的「兩國方案」
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中國認為，解決巴勒斯坦問題的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。聯合國安理會要推動重啟這一方案。
中國發表立場文件，主張以巴停火、巴勒斯坦建國
（中央社）中國外交部30日針對解決以巴衝突發表立場文件，提出5項建議，內容包括雙方全面停火止戰；反對強行遷移巴勒斯坦平民；確保人道救援；聯合國安理會應要求雙方保持克制；並回歸1967年的巴勒斯坦建國「兩國方案」。
《新華社》報導，這項名為「中國關於解決巴以衝突的立場文件」的內容指出，本輪以巴衝突造成大量平民傷亡，導致嚴重人道主義災難，國際社會高度關注。
文件提到，中國國家主席習近平多次就當前以巴局勢闡明中國原則立場，強調應立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通。防止衝突擴大。根本出路是落實「兩國方案」，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。
這項文件說，根據《聯合國憲章》，聯合國安理會承擔維護國際和平與安全的首要責任，應當在以巴問題上發揮積極和建設性作用。中方因此提出全面停火止戰、確實保護平民、確保人道主義救援、加大外交斡旋及尋求政治解決等5項建議。
文件主張，當事各方要確實落實聯合國大會和安理會有關決議，立即實行「持久和持續的人道主義休戰」。聯合國安理會要在第2712號決議基礎上，回應國際社會普遍呼聲，進一步明確要求全面停火止戰，推動衝突降級，實現局勢盡快降溫。
這項文件說，要停止一切針對平民的暴力襲擊和違反國際人道法的行為，避免襲擊民用設施。聯合國安理會應進一步發出明確訊號，反對強行遷移巴勒斯坦平民，避免巴勒斯坦平民流離失所，呼籲盡快釋放所有被扣押的平民和人質。
文件提到，有關各方要避免剝奪加薩（Gaza）地區平民生存不可或缺的物資和服務，建立人道主義救援通道並提供快速、安全、無障礙、可持續的人道主義准入，防止出現更嚴重的人道主義災難。
這項文件指出，聯合國安理會要發揮《聯合國憲章》賦予的斡旋調解作用，要求當事方保持克制，防止衝突擴大，維護中東地區和平穩定。要重視地區國家和區域組織作用，支持聯合國秘書長和秘書處斡旋努力，鼓勵「對當事方有影響的國家」秉持客觀公正立場，為推動危機降溫共同發揮建設性作用。
文件強調，解決巴勒斯坦問題的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。聯合國安理會要推動重啟這一方案。
這項文件最後說，要在聯合國主導和組織下，盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。同時，關於加薩未來的任何安排，都必須尊重巴勒斯坦人民的意願和自主選擇，不能強加於人。
中國外長王毅：盼以巴實現全面持久停火
中國外交部長王毅當地時間29日主持聯合國安理會以巴問題高級別會議時表示，「中方強烈希望暫時停火不是新一輪攻勢前的間歇，而是進一步實現全面持久停火的開端。」
據中國外交部網站30日發出的通稿，王毅表示，中國作為安理會本月輪值主席國，一直將巴以衝突作為最緊迫議題。安理會本月通過2712號決議，開啟了推動停火的初始步驟；近日又實現了部分被扣押人員的釋放和停火，說明對話談判是化解矛盾的根本之道。
王毅表示，「中方強烈希望暫時停火不是新一輪攻勢前的間歇，而是進一步實現全面持久停火的開端。」
他表示，中方重申反對針對加薩民眾的集體懲罰，反對針對巴勒斯坦平民的強制遷移，所有被扣押人員都應得到釋放。中國政府將再向加薩地帶提供新一批緊急人道主義物資援助。
他表示，巴勒斯坦問題的公平正義就是「兩國方案」，不可替代，中方倡議召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。
王毅會議後向媒體發表談話時再次表示，歡迎達成臨時人道主義停火協議，「但和平不能受限制，停火不能有期限。機會之窗一旦打開就不應關閉，戰火一旦停熄就不能再重燃。」
王毅表示，中方敦促釋放所有被扣押人員，呼籲解除對加薩的全面封鎖，還應防止衝突向整個中東地區外溢。
他又提到，中方提交了「中國關於解決巴以衝突的立場文件」，提出國際社會在推動全面停火止戰、切實保護平民、確保人道救援、加大外交斡旋、透過落實「兩國方案」尋求政治解決等五方面工作原則和重點。
中國外交部表示，王毅出席會議期間，分別會見了聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及集體會見沙烏地阿拉伯、埃及等阿拉伯、伊斯蘭國家外長。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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綠領人才3：綠電調度員
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適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
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