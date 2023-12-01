羅一鈞：台灣黴漿菌疫情處低點，藥物無短缺疑慮；疑陸配台商搶黴漿菌用藥，藥師公會：已接獲10多起
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台灣疫情現況，羅一鈞出席院會後記者會時說明，門診與急診類流感就診人次連7週下降，醫院檢出黴漿菌肺炎的比例也小於1%，黴漿菌肺炎疫情處於低點、低度流行的情形，且黴漿菌肺炎藥物除透過原廠輸入外，國內學名藥廠也已增加生產補足缺口，無短缺疑慮。
羅一鈞：台灣黴漿菌疫情處低點 藥物無短缺疑慮
（中央社）中國近期呼吸道感染疾病爆發引起關注，衛福部疾管署副署長羅一鈞昨（11/30）日表示，台灣的黴漿菌肺炎處低度流行情形，且成人及兒童藥物皆無短缺疑慮。
衛福部昨日在行政院會報告「中國呼吸道疾病疫情現況及應處作為」，行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁在會中指出，中國近期呼吸道感染疾病爆發，目前以流感病毒為主，另有黴漿菌、腺病毒、新冠病毒等病原，依據現有資料，疫情已知病原於社區高度流行，但未檢出新型病原體，也沒有已知病原體變異情形。
陳建仁提到，兩岸往來頻繁，加以考量氣溫下降，中國此波疫情預期仍將呈上升趨勢，因此台灣已加強監測中國呼吸道疾病的流行病源，並要求機場、港埠等檢疫站全面提高警覺，衛福部也應持續密切監控國內外疫情流行狀況，視疫情發展調整防疫措施、強化衛教宣導，提升往返中港澳旅客的防疫知能，加強整備防疫物資與量能。
至於台灣疫情現況，羅一鈞出席院會後記者會時說明，門診與急診類流感就診人次連7週下降，醫院檢出黴漿菌肺炎的比例也小於1%，黴漿菌肺炎疫情處於低點、低度流行的情形，且黴漿菌肺炎藥物除透過原廠輸入外，國內學名藥廠也已增加生產補足缺口，無短缺疑慮。
羅一鈞建議，免疫力較弱族群非必要應暫緩前往中港澳，或先行接種流感及新冠XBB疫苗，在當地應注意勤洗手、戴口罩等個人衛生防護，另外也會鼓勵自中港澳入境有類流感症狀旅客在現場或後送就醫接受採檢。
羅一鈞呼籲，入境後出現症狀民眾應盡速就醫，並告知旅遊史，一般民眾則建議盡早接種流感及新冠XBB疫苗。
因應農曆春節連假，羅一鈞強調，衛福部已訂定類流感疫情準備計畫，加強台灣疫情監測、完善物資和公費抗病毒藥品整備、鼓勵基層醫療機構假日開診、落實急診分流機制及持續分眾衛教溝通。
疑陸配台商搶黴漿菌用藥 藥師公會：已接獲10多起
（中央社）中國爆發黴漿菌等呼吸道疾病流行，藥師公會昨日說，近2週接獲10多起通報，疑似陸配、台商等民眾到藥局指定購買治療黴漿菌用抗生素「日舒」，因沒有處方箋屢碰壁而誤傳缺藥。
秋冬本就是呼吸道疾病好發時節，加上最近中國大陸肺炎黴漿菌等疫情嚴峻，由於兩岸往來頻繁，外界關注台灣相關情況與用藥儲備。衛福部疾管署副署長羅一鈞昨日表示，台灣的黴漿菌肺炎處低度流行情形，且成人及兒童藥物皆無短缺疑慮。
台灣用藥無虞，搶藥潮疑似悄悄從中國蔓延而來。中華民國藥師公會全國聯合會傍晚發出新聞稿呼籲，黴漿菌治療用藥Azithromycin（日舒）為處方藥，民眾應於看診後取得處方箋方可領藥，切勿自行至社區藥局購藥，且因民眾大多在醫療機構內領取抗生素，故部分藥局也未備藥。
藥師公會全聯會理事長黃金舜晚間接受媒體電訪表示，近2週接獲10多起通報，有疑似陸配、台商等民眾到藥局指名要買日舒，稱要寄給在中國的親友，但因沒有處方箋，跑遍大大小小各個藥局都買不到，因此傳出有缺藥的消息。
黃金舜表示，藥師公會向藥廠確認過庫存，以日舒成人口服錠劑為例，台灣正常使用下，每個月用量僅20到30萬顆，現在庫存還有100萬顆；小兒使用懸浮劑型庫存15萬瓶，平常月用量1.5萬瓶到3萬瓶，安全庫存沒有問題。
他直言，日舒雖作為治療黴漿菌的首選用藥，但在中國已產生嚴重抗藥性問題，在台灣抗藥性也達6成；近10年內，抗藥性細菌比例已攀升超過3倍，抗藥性細菌感染者較一般感染者致死率上升6成，不當使用抗生素將產生更多的「超級細菌」，引爆下一波公衛危機，不可不慎。
另一方面，食藥署正與國內大型中盤藥商合作。食藥署副署長陳惠芳稍早表示，預計最快今年底、明（2024）年初藥品市場監測系統就會上線，有利於藥局及醫療機構查詢中盤藥商的藥品庫存情形，也可提早預警，協調藥品於藥局端的供應，以利病人就近領藥。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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