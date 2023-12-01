《日經亞洲》：中國若侵台恐演變為持久戰，對美國較有利

（中央社）《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，專家分析，有愈來愈多的美國政治決策者意識到，中國如果侵犯台灣，美國與中國的對抗可能曠日費時，而這種情況對美國有利。

政治學者雷曼（Iskander Rehman）在剛發布的新書《替持久戰準備》（Planning for Protraction，暫譯）中預測美中衝突時間將會拉長。他的研究部分由五角大廈淨評估辦公室（Office of Net Assessment）資助。

他在書中寫道，「儘管冷戰後的軍力規劃和防衛理論更傾向於時間較短、更強烈，且更局部的戰爭，但有愈來愈多觀察家警告，面對中國這樣一個如此龐大、富有且軍力強悍的歐亞巨人，武裝衝突可能會演變成持久戰，也會是一場艱苦的消耗戰。」

雷曼告訴《日經亞洲》，這種持久戰的結果將取決於3個核心要素：軍隊的戰鬥力與適應力；國家的社會經濟實力與彈性；以及這個國家的盟友經營和大戰略。他表示，「基於這3個核心要素，針對華府和北京詳細比較分析下來，美國似乎處於比較利於最終獲勝的地位。」

《日經亞洲》指出，由於五角大廈資助雷曼的研究，顯示美國也在考慮出現持久戰的可能性。

保守派智庫美國哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）表示，美國政府內部針對與中國的持久戰有愈來愈多討論，以及相比於北京，持久戰在多大程度上會對美國有利。

克拉克說，「這大概會對美國比較有利。」他補充道，「最近數十年來，持久戰已經變成美國軍隊的常態。一但我們開始戰鬥，往往會一直持續下去，直到20年後有一方放棄為止。」

他表示，中國沒有辦法維持正在烏克蘭進行的那種戰爭。

克拉克表示，「中國的工業或許可以，但政治和經濟體系行嗎？雖然這和遠在1萬英里之外打仗相比是另一回事，但對中國來說，這會影響他們貿易所需要的海上運輸，他們能夠忍受外海如此混亂多長時間？」

他也表示，如果這是預期的路線，那麼美國應該打造機制來支持長期行動，削弱北京擊出的第一拳最為關鍵。「我們必須有能力立刻阻止他們發動侵略。」

諷刺的是，「持久戰」或者稱「人民戰爭」是中國共產黨開創元老毛澤東當年在抗日戰爭與國共內戰時的標誌性戰略。不過，雷曼表示，現在的中國面臨嚴峻的經濟逆風，包括人口等結構性挑戰，使得中國難以維持對政權合法性極為重要的經濟成長水準。

他表示，與此同時，美國從「有利的地理位置、豐富的自然資源、相對健全的人口結構、在全球難以與其相比的盟友和基地網絡，加上最新出現的能源出口者地位」，都證明了美國的實力。

但雷曼表示，在中美競賽當中，有2個面向需要華府給予極大且立即的關注，首先是中國原始的工業實力，以及龐大的軍事建設規模；其二是不斷進展的中俄協約關係。

另一個外卡則是美國的國內政治。美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）今年一份台海戰爭兵推顯示，共軍如果2026年犯台，美國在3週作戰裡會陣亡約3200人，相當於在伊拉克與阿富汗作戰20年的一半人數。

CSIS表示，「這種突然且龐大的損失，將會使不習慣有重大軍事損失的美國民眾感到震驚。」

退休美國情報官員、喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）則表示，2024年美國大選的共和黨可能總統候選人、前總統川普提出的「美國優先」（America First）可能對台灣構成一大風險。

他在一場研討會上表示，「他們不喜歡有人搭便車，而台灣過去被很多人認為是搭便車的。」如果美國在2024年選出一個喊著「美國優先」的總統，將使台灣面臨風險。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺