《日經亞洲》：中國若侵台恐演變為持久戰，對美國較有利
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退休美國情報官員、喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）則表示，2024年美國大選的共和黨可能總統候選人、前總統川普提出的「美國優先」（America First）可能對台灣構成一大風險。他在一場研討會上表示，「他們不喜歡有人搭便車，而台灣過去被很多人認為是搭便車的。」如果美國在2024年選出一個喊著「美國優先」的總統，將使台灣面臨風險。
（中央社）《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，專家分析，有愈來愈多的美國政治決策者意識到，中國如果侵犯台灣，美國與中國的對抗可能曠日費時，而這種情況對美國有利。
政治學者雷曼（Iskander Rehman）在剛發布的新書《替持久戰準備》（Planning for Protraction，暫譯）中預測美中衝突時間將會拉長。他的研究部分由五角大廈淨評估辦公室（Office of Net Assessment）資助。
他在書中寫道，「儘管冷戰後的軍力規劃和防衛理論更傾向於時間較短、更強烈，且更局部的戰爭，但有愈來愈多觀察家警告，面對中國這樣一個如此龐大、富有且軍力強悍的歐亞巨人，武裝衝突可能會演變成持久戰，也會是一場艱苦的消耗戰。」
雷曼告訴《日經亞洲》，這種持久戰的結果將取決於3個核心要素：軍隊的戰鬥力與適應力；國家的社會經濟實力與彈性；以及這個國家的盟友經營和大戰略。他表示，「基於這3個核心要素，針對華府和北京詳細比較分析下來，美國似乎處於比較利於最終獲勝的地位。」
《日經亞洲》指出，由於五角大廈資助雷曼的研究，顯示美國也在考慮出現持久戰的可能性。
保守派智庫美國哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）表示，美國政府內部針對與中國的持久戰有愈來愈多討論，以及相比於北京，持久戰在多大程度上會對美國有利。
克拉克說，「這大概會對美國比較有利。」他補充道，「最近數十年來，持久戰已經變成美國軍隊的常態。一但我們開始戰鬥，往往會一直持續下去，直到20年後有一方放棄為止。」
他表示，中國沒有辦法維持正在烏克蘭進行的那種戰爭。
克拉克表示，「中國的工業或許可以，但政治和經濟體系行嗎？雖然這和遠在1萬英里之外打仗相比是另一回事，但對中國來說，這會影響他們貿易所需要的海上運輸，他們能夠忍受外海如此混亂多長時間？」
他也表示，如果這是預期的路線，那麼美國應該打造機制來支持長期行動，削弱北京擊出的第一拳最為關鍵。「我們必須有能力立刻阻止他們發動侵略。」
諷刺的是，「持久戰」或者稱「人民戰爭」是中國共產黨開創元老毛澤東當年在抗日戰爭與國共內戰時的標誌性戰略。不過，雷曼表示，現在的中國面臨嚴峻的經濟逆風，包括人口等結構性挑戰，使得中國難以維持對政權合法性極為重要的經濟成長水準。
他表示，與此同時，美國從「有利的地理位置、豐富的自然資源、相對健全的人口結構、在全球難以與其相比的盟友和基地網絡，加上最新出現的能源出口者地位」，都證明了美國的實力。
但雷曼表示，在中美競賽當中，有2個面向需要華府給予極大且立即的關注，首先是中國原始的工業實力，以及龐大的軍事建設規模；其二是不斷進展的中俄協約關係。
另一個外卡則是美國的國內政治。美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）今年一份台海戰爭兵推顯示，共軍如果2026年犯台，美國在3週作戰裡會陣亡約3200人，相當於在伊拉克與阿富汗作戰20年的一半人數。
CSIS表示，「這種突然且龐大的損失，將會使不習慣有重大軍事損失的美國民眾感到震驚。」
退休美國情報官員、喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）則表示，2024年美國大選的共和黨可能總統候選人、前總統川普提出的「美國優先」（America First）可能對台灣構成一大風險。
他在一場研討會上表示，「他們不喜歡有人搭便車，而台灣過去被很多人認為是搭便車的。」如果美國在2024年選出一個喊著「美國優先」的總統，將使台灣面臨風險。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）