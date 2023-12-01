《華盛頓郵報》：季辛吉一生毀譽參半，對外重利益輕人權、對內手段種「水門案」禍根
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季辛吉許多最重大工作都是秘密完成，經常在不知會駐地的美國大使下出訪當地，他也像操縱其他人般操縱記者，使他成為媒體寵兒；在季辛吉處於權力顛峰時，美國主流媒體對他已近乎諂媚。
（中央社）美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）11月29日辭世，享嵩壽100歲。季辛吉在當代美國外交影響力超過所有歷任國務卿及白宮國安顧問，卻也毀譽參半。
從對共產中國敞開大門、策劃越戰終局到為國家利益支持許多獨裁者而無愧色，季辛吉堪稱美國外交教父。他所著《大外交》（Diplomacy）更是研究國際關係者入門時必讀書目之一。
逃出納粹德國的猶太移民，搖身成在美呼風喚雨
《華盛頓郵報》指出，作為一介從納粹德國外逃的猶太移民，當時還只是青少年的季辛吉1938年抵達美國之初幾不會講英語，但他憑藉敏銳才智、對歷史的專精和作家的技藝，迅速從哈佛本科生再成為哈佛教職一員，然後在華府站穩腳跟。
作為唯一曾同時身兼白宮國家安全顧問和國務卿的人，季辛吉對美國外交政策的把控，除當過總統者外，鮮少人能和他比擬。
季辛吉曾和前越共高層黎德壽密談達成1973年的《巴黎和平協定》、促成美軍自越戰抽身而共同獲得諾貝爾和平獎；1973年中東戰爭後，他著名的「穿梭外交」幫助穩定以色列與阿拉伯鄰國關係。
身為一手推動尼克森（Richard Nixon）歷史性與北京接觸及與蘇聯緩和關係的理論家，季辛吉因多項改變世界格局的震撼性政策而積累聲譽，卻也成為攻擊者的箭靶，挨批沒有原則、不道德；由於怕遭抗議，當年季辛吉沒赴奧斯陸領受諾貝爾獎。
當時美國總統雷根（Ronald Reagan）和其他保守派人士，抨擊季辛吉尋求與莫斯科和解是出賣美國價值；左翼人士不滿他冷血般的實用主義，將戰略利益置於人權之上。然小布希（George W. Bush）總統任內卻盛讚季辛吉是「我國最具成就和受崇敬的公僕之一」。
惟國家利益至上，評價兩極
美國資深調查記者赫希（Seymour M. Hersh）稱季辛吉與尼克森都是同一類人，「對因他們的決策與行動而犧牲的人視而不見。」
季辛吉曾講得直白「秘密任務不應與傳教使命混為一談」。著有季辛吉傳記的記者艾薩克森（Walter Isaacson）指季氏「對權力和幫美國應對越戰後遺症而創建新全球平衡具有天賦，卻與美國民主的開放性和道德價值格格不入。」
范德比大學（Vanderbilt University）學者史瓦茲（Thomas A. Schwartz）為寫2020年另一本傳記而於晚年訪問季辛吉。他發現即便挨批幾十年，季辛吉仍堅持自己的國際關係哲學，認為政治家只能在不同程度的惡之間做選擇，而非善惡之間。
季辛吉當年博士論文完成於美國擺脫韓戰、與蘇聯冷戰為政策主導的年代。為尋找適用的例證，他分析奧地利首相梅特涅（Metternich）當年是如何在拿破崙戰敗後的維也納會議重建歐洲秩序，權力平衡因而成為季辛吉信奉的圭臬。
按季辛吉的說法，他是在1968年尼克森當選總統後接到一名幕僚來電，開啟仕途。當時尼、季彼此都不認識，是由尼克森之前的參選搭檔、共和黨聯邦參議員洛奇（Henry Cabot Lodge）牽線，引薦季氏出任國家安全顧問。
季辛吉許多最重大工作都是秘密完成，經常在不知會駐地的美國大使下出訪當地，他也像操縱其他人般操縱記者，使他成為媒體寵兒；在季辛吉處於權力顛峰時，美國主流媒體對他已近乎諂媚。
當年尼克森厭惡記者，尤其對媒體刊出顯出自政府內部爆料的報導，為阻止「洩密」，尼克森遂下令聯邦調查局（FBI）監聽記者與可能洩密者的電話。當《紐約時報》1971年披露美國政府越戰期間連串欺瞞秘辛後，季辛吉卻比尼克森更憤怒，竟也加入下令監聽媒體、文膽乃至國務院或國防部官員之舉，種下水門案禍根。
促成尼克森訪中，開啟美國對華政策轉向
華郵認為季辛吉最重要外交成就應屬促成尼克森1972年2月訪問中國，開啟美國對華政策轉向並重塑全球權力平衡。當時季辛吉在一次出訪巴基斯坦期間裝病避開隨行的媒體採訪團，秘密飛往北京為之後震撼世界的尼克森訪中鋪路。
季辛吉第二項重大成就是1972年與蘇聯簽訂《第一階段限制戰略武器》（SALT I）條約，這在美蘇兩大核武強權於全球對抗的冷戰期間實屬難得。條約對反彈道飛彈防禦系統和進攻飛彈的部署予以限制，有效促進美蘇緩和。
季辛吉第三項成就是1973年中東戰爭後的「穿梭外交」。他為確保以阿間脆弱的停火、穩定區域情勢，1974年1月他11次赴中東推動脫離軍事接觸的相關協議，更在1974年春天展開為期34天的馬拉松出訪，期間16次造訪耶路撒冷、15次到大馬士革，穿梭6國。
季辛吉手段嫻熟巧妙又冷酷無情，他在尼克森第一任期間將當時的國務卿羅傑斯（William P. Rogers）架空，他與國務院與五角大廈內的次長層級建立私下管道，將羅傑斯摒除於一些最關鍵的決策之外。
傳統學院派外交官出身的羅傑斯，是到最後一刻才獲知尼克森對華政策將轉向，還被季辛吉排除於尼克森與毛澤東的歷史性會晤，堪稱對羅傑斯國務卿生涯最嚴重羞辱，尼克森1972年連任後索性用季辛吉接替羅傑斯的國務卿一職。
現實主義大師，晚年捍衛自己歷史定位
在季辛吉之前，美國國務卿一直都是基督徒白人男性。離開政府公職後，季辛吉從事著述並在哈佛、哥倫比亞大學任教，也為一些大企業提供國際政策諮詢。靠著季辛吉這張招牌與人脈，為各地銀行、保險、製藥業間解決問題和建立聯繫。
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
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全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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