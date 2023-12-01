《華盛頓郵報》：季辛吉一生毀譽參半，對外重利益輕人權、對內手段種「水門案」禍根

（中央社）美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）11月29日辭世，享嵩壽100歲。季辛吉在當代美國外交影響力超過所有歷任國務卿及白宮國安顧問，卻也毀譽參半。

從對共產中國敞開大門、策劃越戰終局到為國家利益支持許多獨裁者而無愧色，季辛吉堪稱美國外交教父。他所著《大外交》（Diplomacy）更是研究國際關係者入門時必讀書目之一。

逃出納粹德國的猶太移民，搖身成在美呼風喚雨

《華盛頓郵報》指出，作為一介從納粹德國外逃的猶太移民，當時還只是青少年的季辛吉1938年抵達美國之初幾不會講英語，但他憑藉敏銳才智、對歷史的專精和作家的技藝，迅速從哈佛本科生再成為哈佛教職一員，然後在華府站穩腳跟。

作為唯一曾同時身兼白宮國家安全顧問和國務卿的人，季辛吉對美國外交政策的把控，除當過總統者外，鮮少人能和他比擬。

季辛吉曾和前越共高層黎德壽密談達成1973年的《巴黎和平協定》、促成美軍自越戰抽身而共同獲得諾貝爾和平獎；1973年中東戰爭後，他著名的「穿梭外交」幫助穩定以色列與阿拉伯鄰國關係。

身為一手推動尼克森（Richard Nixon）歷史性與北京接觸及與蘇聯緩和關係的理論家，季辛吉因多項改變世界格局的震撼性政策而積累聲譽，卻也成為攻擊者的箭靶，挨批沒有原則、不道德；由於怕遭抗議，當年季辛吉沒赴奧斯陸領受諾貝爾獎。

當時美國總統雷根（Ronald Reagan）和其他保守派人士，抨擊季辛吉尋求與莫斯科和解是出賣美國價值；左翼人士不滿他冷血般的實用主義，將戰略利益置於人權之上。然小布希（George W. Bush）總統任內卻盛讚季辛吉是「我國最具成就和受崇敬的公僕之一」。

惟國家利益至上，評價兩極

美國資深調查記者赫希（Seymour M. Hersh）稱季辛吉與尼克森都是同一類人，「對因他們的決策與行動而犧牲的人視而不見。」

季辛吉曾講得直白「秘密任務不應與傳教使命混為一談」。著有季辛吉傳記的記者艾薩克森（Walter Isaacson）指季氏「對權力和幫美國應對越戰後遺症而創建新全球平衡具有天賦，卻與美國民主的開放性和道德價值格格不入。」

范德比大學（Vanderbilt University）學者史瓦茲（Thomas A. Schwartz）為寫2020年另一本傳記而於晚年訪問季辛吉。他發現即便挨批幾十年，季辛吉仍堅持自己的國際關係哲學，認為政治家只能在不同程度的惡之間做選擇，而非善惡之間。

季辛吉當年博士論文完成於美國擺脫韓戰、與蘇聯冷戰為政策主導的年代。為尋找適用的例證，他分析奧地利首相梅特涅（Metternich）當年是如何在拿破崙戰敗後的維也納會議重建歐洲秩序，權力平衡因而成為季辛吉信奉的圭臬。

按季辛吉的說法，他是在1968年尼克森當選總統後接到一名幕僚來電，開啟仕途。當時尼、季彼此都不認識，是由尼克森之前的參選搭檔、共和黨聯邦參議員洛奇（Henry Cabot Lodge）牽線，引薦季氏出任國家安全顧問。

季辛吉許多最重大工作都是秘密完成，經常在不知會駐地的美國大使下出訪當地，他也像操縱其他人般操縱記者，使他成為媒體寵兒；在季辛吉處於權力顛峰時，美國主流媒體對他已近乎諂媚。

當年尼克森厭惡記者，尤其對媒體刊出顯出自政府內部爆料的報導，為阻止「洩密」，尼克森遂下令聯邦調查局（FBI）監聽記者與可能洩密者的電話。當《紐約時報》1971年披露美國政府越戰期間連串欺瞞秘辛後，季辛吉卻比尼克森更憤怒，竟也加入下令監聽媒體、文膽乃至國務院或國防部官員之舉，種下水門案禍根。

促成尼克森訪中，開啟美國對華政策轉向

華郵認為季辛吉最重要外交成就應屬促成尼克森1972年2月訪問中國，開啟美國對華政策轉向並重塑全球權力平衡。當時季辛吉在一次出訪巴基斯坦期間裝病避開隨行的媒體採訪團，秘密飛往北京為之後震撼世界的尼克森訪中鋪路。

季辛吉第二項重大成就是1972年與蘇聯簽訂《第一階段限制戰略武器》（SALT I）條約，這在美蘇兩大核武強權於全球對抗的冷戰期間實屬難得。條約對反彈道飛彈防禦系統和進攻飛彈的部署予以限制，有效促進美蘇緩和。

季辛吉第三項成就是1973年中東戰爭後的「穿梭外交」。他為確保以阿間脆弱的停火、穩定區域情勢，1974年1月他11次赴中東推動脫離軍事接觸的相關協議，更在1974年春天展開為期34天的馬拉松出訪，期間16次造訪耶路撒冷、15次到大馬士革，穿梭6國。

季辛吉手段嫻熟巧妙又冷酷無情，他在尼克森第一任期間將當時的國務卿羅傑斯（William P. Rogers）架空，他與國務院與五角大廈內的次長層級建立私下管道，將羅傑斯摒除於一些最關鍵的決策之外。

傳統學院派外交官出身的羅傑斯，是到最後一刻才獲知尼克森對華政策將轉向，還被季辛吉排除於尼克森與毛澤東的歷史性會晤，堪稱對羅傑斯國務卿生涯最嚴重羞辱，尼克森1972年連任後索性用季辛吉接替羅傑斯的國務卿一職。

現實主義大師，晚年捍衛自己歷史定位

在季辛吉之前，美國國務卿一直都是基督徒白人男性。離開政府公職後，季辛吉從事著述並在哈佛、哥倫比亞大學任教，也為一些大企業提供國際政策諮詢。靠著季辛吉這張招牌與人脈，為各地銀行、保險、製藥業間解決問題和建立聯繫。