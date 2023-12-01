開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/01,
醫療

政院同意動支51.33億元搶救上半年健保點值，醫師公會全聯會：振奮人心

政院同意動支51.33億元搶救上半年健保點值，醫師公會全聯會：振奮人心
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

西醫基層第1季不符合動支條件，第2季符合補貼條件，中醫與醫院第1、2季皆符合動支。醫師公會全聯會理事長周慶明說，中央即時撥補改善今年健保點值，雖然部分醫界人士期盼健保點值能拉升到1點0.95元，甚至是1點1元，這次最基本的，醫療基層的聲音被聽到，挹注健保點值可以振奮人心。

搶救上半年健保點值 政院同意動支51.33億元

（中央社）今年上半年民眾就醫量暴增，稀釋健保點值，導致醫院診所進帳縮水。行政院昨（11/30）日通過衛福部報告，同意動支約新台幣51.33億元，補貼中醫、西醫基層及醫院部門，且此補貼不會影響明年健保費率。

健保總額是前瞻性預算，前1年就訂好次年支出醫療費用總額，為因應突發事故造成非預期就醫爆量，使點值下降幅度過大、影響院所，健保署每年編列「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」，只要符合動支條件，均可循程序向全民健康保險會提案討論。

今年3月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從第5類法定傳染病改為第4類，民眾就醫爆量，使用醫療服務明顯變多，點值稀釋，1點不足1元，形同醫院診所的進帳打折，醫界更憂心點值降至0.8元，民進黨主席賴清德昨日也呼籲行政院改善此事。

行政院會昨日則通過衛福部報告的「113年健保總額成長率及點值調節情形」，根據報告，經統計今年第1、2季各總額部門診斷為COVID-19及類流感案件，相較2019年同期顯有成長，因此提案就相較2019年同期增加的費用點數，比照降級前的公務預算支應模式，以1點1元計算費用補入各該分區；補貼後如該分區平均點值未至每點0.9元者，再補至每點0.9元。

經估算，健保署補貼今年第1、2季中醫、西醫基層及醫院部門健保點值，合計共須動支約51.33億元，其中中醫4.7億元，西醫基層5.65億元，醫院40.99億元。

至於預算來源，健保署指出，將優先動支今年健保總額預算的其它預算「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」項目預算8億元，不足部分，再由行政院今年以公務預算挹注全民健康保險基金240億元支應。

健保署也說，今年底安全準備金結餘約當1.97個月保險給付支出，因此就算動用金額補貼今年1、2季健保點數，推估明（2024）年安全準備仍可維持高於1個月保險給付支出，明年健保費率將不受影響。

衛福部次長王必勝出席政院會後記者會時表示，今年第3、4季民眾就醫情形已趨緩，不會比第1、2季高，但非預期風險的補點值制度，明年還是會繼續實施，經費則依財務狀況調整。

另外，行政院今年7月核定明年度健保總額成長率範圍約2.621%至4.7%。若以上限4.7%來計算，金額為8755.33億元，較今年增加391億元，重點項目與金額包含強化全人醫療照護84.16億元、擴大新醫療科技給付70.93億元、提升護理照護量能46.59億元、擴大居家與機構照護7億元、增加兒童急重症照護4.61億元、強化醫管感染控制2.25億元，以及建立跨院區域聯防2.08億元。

逾51億元救健保點值 醫師公會全聯會：振奮人心

（中央社）疫後醫療服務爆量，今年上半年健保給付點值縮水，將挹注約新台幣51.33億元。醫師公會全聯會理事長周慶明認為，醫療基層的聲音被聽到，相信補健保點值可以振奮人心。

健保總額是事先匡住預算金額，醫療服務給付則在事後論點數計算，一旦點數爆量，「點值」就會稀釋，今年3月20日COVID-19改類之後，民眾就醫爆量，使用醫療服務明顯變多，點值稀釋，1點不足1元，形同醫院診所的進帳打折，行政院昨日同意動支51.33億元救健保。

衛生福利部中央健康保險署原本預計至少挹注40億元，署長石崇良會後接受媒體聯訪時表示，不是金額增加，上次僅部分公布，今年上半年健保點值挹注，醫院部門40.99億元、西醫基層診所5.65億元、中醫4.7億元。

挹注草案採兩階段搶救，以2019年健保卡上傳COVID-19及類流感案件就醫次數統計為基期，今年度以「1點1元」填補差異，後續各區計算平均點值，如有低於0.9元，以區為單位補齊。今年下半年將挹注比照這個原則，最快明年上旬結算。

西醫基層第1季不符合動支條件，第2季符合補貼條件，中醫與醫院第1、2季皆符合動支。周慶明說，中央即時撥補改善今年健保點值，雖然部分醫界人士期盼健保點值能拉升到1點0.95元，甚至是1點1元，這次最基本的，醫療基層的聲音被聽到，挹注健保點值可以振奮人心。

對於今年健保總額成長率核定為高推估的4.7%，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁透過文字對衛福部表達肯定；但眾多醫療服務項目隨醫療進步增加，卻長期包在健保總額內，期盼2024年起提高總額成長率至少6%，以貼近日本及韓國醫療支出占GDP比率，穩定醫療機構收入、優化環境。

對於2023年平均點值補足到0.9元，洪子仁指出，醫界更期待2024年起，能讓點值穩定在0.95元以上，不足部分由公務預算補入，以確保醫療機構營收穩定，並有餘裕進行財務資源配置，有助提升醫護薪資、維持醫療照護品質及購置新設備儀器等；並盼衞福部透過部分負擔、分級診療及遠距醫療政策，避免醫療資源浪費。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，支持政府肯定醫界付出，但維護健保總額財務穩定更重要，安全準備金是為收支連動存在，不該補貼醫療服務量提高造成虧損，健保資源已非常緊迫，應額外匡列一筆錢，非使用投入健保基金的公務預算，擔心開先例恐造成意想不到影響。

113年健保總額8755.33億 近8年首達成長率上限


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。