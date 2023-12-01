「大糧倉計畫」7週年：花東屏有機大豆美食大串連，青農規模化生產轉型農企成功

大糧倉計畫7週年 造就花東屏有機大豆美食大串連

（中央社）「大糧倉計畫」7週年已在花東的「東豐拾穗」體現大規模的有機大豆、循環農業生產模式，「池上豆之間」並與屏東產區合作全年推出多元美食；估計10週年產量可達全國年需求的1成。

由於國產水稻產量超過全國年需求量，為確保稻農收入、糧食安全，因應近年極端氣候加劇乾旱頻頻發生等問題，農業部農糧署自2016年啟動「大糧倉計畫」，鼓勵轉作旱作雜糧，並朝向六級化發展；執行7年來，已逐步構築國產雜糧中的大豆產區，從產地到餐桌呈現一番新面貌。

農糧署署長胡忠一說明，105年水稻栽種面積約27萬公頃，現降為23萬公頃左右，減少的面積轉作雜糧，包含大豆、蕎麥等好處多，可降低進口依賴、節水，且國產大豆為非基改，地產地銷還可減少食物里程，有利淨零排放目標達成；截至2022年，大豆栽種面積4102公頃、產量約5619公噸。

他說，今年國產大豆栽種面積可達5300公頃，3年後「大糧倉計畫」滿10週年將達1萬公頃，產量2.5萬公噸，可滿足國內年需求25萬公噸的1成，提升糧食安全。

目前可見全國首個有機專區、位在花東占地180幾公頃的產區，在2017年獲頒第30屆全國十大神農的曾國旗返鄉推動有機耕作28年下，以花蓮縣花東有機農產加工生產合作社推出「東豐拾穗」此一品牌，不僅展現有機水稻的市場知名度，轉作的有機大豆也成果豐碩。

回顧這20幾年，曾國旗說，1995年開始轉型有機，1998年成立合作社，2003年取得有機驗證，期間不僅要克服技術問題，資金壓力非常大。話說至此，站他一旁的妻子跟著回憶起當年，不禁眼眶泛淚。

曾國旗接著說，為了建廠、購置機具，曾斥資新台幣6000多萬元在硬體投資上，幸而獲政策補助減輕負擔，得以花10多年後攤提完成。

接著轉作大豆、研發循環再利用技術、開發加工品。曾國旗說，現在以東豐為核心的產區，以1年2期作作爲計算基礎，有機專區轉作大豆、蕎麥等旱作面積已占三分之一；除推動機械化倉儲以節省人力，並將粗糠、米糠等做成有機植堆肥燃料棒，重回農田循環利用，讓土壤不酸化；從有機質肥料，到有機農產、加工品，皆已投入。

Photo Credit: 中央社 獲頒第30屆全國十大神農的曾國旗（右）返鄉推動有機耕作28年，推出的「東豐拾穗」品牌，開發多元有機大豆、蕎麥產品，並將粗糠、米糠等做成有機植堆肥燃料棒，重回農田循環利用。前左為農糧署長胡忠一。中央社記者楊淑閔攝 112年11月30日

「東豐拾穗」的農產，從有機米、大豆、蕎麥到柚子等都有，研製出的產品與大豆有關的包含豆奶凍、有機豆奶、黑豆汁、黃豆粉等，另外有蕎麥麵，乃至穗威士忌、柚子口味的啤酒、糖果等。

往南可走訪台東縣池上農會響應「大糧倉計畫」，所打造的觀光特色餐飲門市。池上鄉農會總幹事游玉櫻說，約莫20公頃契作農田水資源較不足，轉作黃豆，農會並攜手將穀倉改建為「池上豆之間」主題餐廳，以地產有機非基改黃豆開發出多種西式、中式料理與甜點、飲品供應，還可觀看豆製品製作過程，一旁的農會超市搭配販售產品，整體新穎的建築設計，已成遊客打卡景點。

池上鄉農會強調，其實特色餐廳開幕時遭遇疫情，立即轉換思維，齊心變通做外帶美食，一舉締造佳績、打響名號；而且為了全年能供應大豆多元美食，進一步與國內大豆最大產區屏東合作，確保原料供應源源不絕。

除了大豆，當地集結300名農民、栽種面積達1300公頃的水稻契作專區，池上米全國赫赫有名，農會當然也開設「池上米之間」主題餐廳，讓遊客有雙重體驗。

農糧署統計，截至2022年，國產大豆栽種面積4102公頃，產區排序為屏東縣占24%、台南市占22%、嘉義縣占13%、桃園市占12%、雲林縣占6%，以及花蓮縣占4%，產值約2.5億元。

大糧倉計畫轉作蕎麥 青農謝銘鍵喜獲轉型農企契機

（中央社）蕎麥是「大糧倉計畫」啟動以來，水稻轉作雜糧的選項之一，花東知名青農「小劍劍」謝銘鍵說，粗放、機械化播種、產銷已建置並規模化生產，所得達水稻數倍，是翻轉成為農企的契機。

因應國產水稻生產過剩，農業部農糧署於2016年啟動「大糧倉計畫」，鼓勵轉作旱作雜糧，加上近年極端氣候加劇乾旱惡化，此計畫的推動產生多元好處，包含確保水稻產銷平衡讓稻農收益增，節水，降低對進口雜糧的依賴而提高糧食安全，地產地銷確保食安並減少食物里程等。

除了大豆、小麥等，可做麵、餅乾、飲品的蕎麥，也是轉作雜糧的新秀。返鄉務農18年的青農謝銘鍵正是見證者。他說，今年9月風災，他所剩的15公頃水稻田受災，營收少了新台幣107萬元；反之，這6年來，他從20公頃逐步擴大到目前總計耕作480公頃（代耕320公頃、自種160公頃）的蕎麥田，為他的生計翻轉數倍。

除了請員工現場示範無人機播種，他說，機械播種效率高、省人力，且操作精準，加上蕎麥播種後粗放即可，就算需要施肥，種子拌有機肥播種即可完成，3個月後就能收成，1年可做2期作（主收穫來自2期）；且採收、去雜質、封裝已機械化，搭配近年農機補助政策，大幅減少購機成本，讓他提早透過營收完成攤提。

他笑著說，機械化好做事，連雇工的上班態度都明顯轉變，過去拖延上工時間，現在購置大型機具，座位寬敞並提供三餐，可以邊約會、聊天邊工作，員工不僅提早上工，還自動延長工時、自願擴耕農務面積，效率提高。

Photo Credit: 中央社 配合試驗用無人機播種蕎麥的青農謝銘鍵（左2） 說，機械播種效率高、省人力，且操作精準，加上蕎 麥播種後粗放即可，就算需要施肥，種子拌有機肥播 種即可完成，3個月後就能收成，1年可做2期作。中央社記者楊淑閔攝 112年11月30日

謝銘鍵告訴《中央社》記者，他希望專心生產，不要煩惱銷售，因此為了布建後端的銷售，6年前，當他著手搭配「大糧倉計畫」轉作蕎麥時，他跟妻子曾名祺曾下了苦功，到賣場抄下所有有含蕎麥產品的業者資料，一一接洽業者採購，因此與台南市玉井區的「有限責任台灣黃金蕎麥生產合作社」奠定良好的產銷關係。