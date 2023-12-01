「大糧倉計畫」7週年：花東屏有機大豆美食大串連，青農規模化生產轉型農企成功
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除了請員工現場示範無人機播種，花東知名青農「小劍劍」謝銘鍵說，機械播種效率高、省人力，且操作精準，加上蕎麥播種後粗放即可，就算需要施肥，種子拌有機肥播種即可完成，3個月後就能收成，1年可做2期作（主收穫來自2期）；且採收、去雜質、封裝已機械化，搭配近年農機補助政策，大幅減少購機成本，讓他提早透過營收完成攤提。
大糧倉計畫7週年 造就花東屏有機大豆美食大串連
（中央社）「大糧倉計畫」7週年已在花東的「東豐拾穗」體現大規模的有機大豆、循環農業生產模式，「池上豆之間」並與屏東產區合作全年推出多元美食；估計10週年產量可達全國年需求的1成。
由於國產水稻產量超過全國年需求量，為確保稻農收入、糧食安全，因應近年極端氣候加劇乾旱頻頻發生等問題，農業部農糧署自2016年啟動「大糧倉計畫」，鼓勵轉作旱作雜糧，並朝向六級化發展；執行7年來，已逐步構築國產雜糧中的大豆產區，從產地到餐桌呈現一番新面貌。
農糧署署長胡忠一說明，105年水稻栽種面積約27萬公頃，現降為23萬公頃左右，減少的面積轉作雜糧，包含大豆、蕎麥等好處多，可降低進口依賴、節水，且國產大豆為非基改，地產地銷還可減少食物里程，有利淨零排放目標達成；截至2022年，大豆栽種面積4102公頃、產量約5619公噸。
他說，今年國產大豆栽種面積可達5300公頃，3年後「大糧倉計畫」滿10週年將達1萬公頃，產量2.5萬公噸，可滿足國內年需求25萬公噸的1成，提升糧食安全。
目前可見全國首個有機專區、位在花東占地180幾公頃的產區，在2017年獲頒第30屆全國十大神農的曾國旗返鄉推動有機耕作28年下，以花蓮縣花東有機農產加工生產合作社推出「東豐拾穗」此一品牌，不僅展現有機水稻的市場知名度，轉作的有機大豆也成果豐碩。
回顧這20幾年，曾國旗說，1995年開始轉型有機，1998年成立合作社，2003年取得有機驗證，期間不僅要克服技術問題，資金壓力非常大。話說至此，站他一旁的妻子跟著回憶起當年，不禁眼眶泛淚。
曾國旗接著說，為了建廠、購置機具，曾斥資新台幣6000多萬元在硬體投資上，幸而獲政策補助減輕負擔，得以花10多年後攤提完成。
接著轉作大豆、研發循環再利用技術、開發加工品。曾國旗說，現在以東豐為核心的產區，以1年2期作作爲計算基礎，有機專區轉作大豆、蕎麥等旱作面積已占三分之一；除推動機械化倉儲以節省人力，並將粗糠、米糠等做成有機植堆肥燃料棒，重回農田循環利用，讓土壤不酸化；從有機質肥料，到有機農產、加工品，皆已投入。
「東豐拾穗」的農產，從有機米、大豆、蕎麥到柚子等都有，研製出的產品與大豆有關的包含豆奶凍、有機豆奶、黑豆汁、黃豆粉等，另外有蕎麥麵，乃至穗威士忌、柚子口味的啤酒、糖果等。
往南可走訪台東縣池上農會響應「大糧倉計畫」，所打造的觀光特色餐飲門市。池上鄉農會總幹事游玉櫻說，約莫20公頃契作農田水資源較不足，轉作黃豆，農會並攜手將穀倉改建為「池上豆之間」主題餐廳，以地產有機非基改黃豆開發出多種西式、中式料理與甜點、飲品供應，還可觀看豆製品製作過程，一旁的農會超市搭配販售產品，整體新穎的建築設計，已成遊客打卡景點。
池上鄉農會強調，其實特色餐廳開幕時遭遇疫情，立即轉換思維，齊心變通做外帶美食，一舉締造佳績、打響名號；而且為了全年能供應大豆多元美食，進一步與國內大豆最大產區屏東合作，確保原料供應源源不絕。
除了大豆，當地集結300名農民、栽種面積達1300公頃的水稻契作專區，池上米全國赫赫有名，農會當然也開設「池上米之間」主題餐廳，讓遊客有雙重體驗。
農糧署統計，截至2022年，國產大豆栽種面積4102公頃，產區排序為屏東縣占24%、台南市占22%、嘉義縣占13%、桃園市占12%、雲林縣占6%，以及花蓮縣占4%，產值約2.5億元。
大糧倉計畫轉作蕎麥 青農謝銘鍵喜獲轉型農企契機
（中央社）蕎麥是「大糧倉計畫」啟動以來，水稻轉作雜糧的選項之一，花東知名青農「小劍劍」謝銘鍵說，粗放、機械化播種、產銷已建置並規模化生產，所得達水稻數倍，是翻轉成為農企的契機。
因應國產水稻生產過剩，農業部農糧署於2016年啟動「大糧倉計畫」，鼓勵轉作旱作雜糧，加上近年極端氣候加劇乾旱惡化，此計畫的推動產生多元好處，包含確保水稻產銷平衡讓稻農收益增，節水，降低對進口雜糧的依賴而提高糧食安全，地產地銷確保食安並減少食物里程等。
除了大豆、小麥等，可做麵、餅乾、飲品的蕎麥，也是轉作雜糧的新秀。返鄉務農18年的青農謝銘鍵正是見證者。他說，今年9月風災，他所剩的15公頃水稻田受災，營收少了新台幣107萬元；反之，這6年來，他從20公頃逐步擴大到目前總計耕作480公頃（代耕320公頃、自種160公頃）的蕎麥田，為他的生計翻轉數倍。
除了請員工現場示範無人機播種，他說，機械播種效率高、省人力，且操作精準，加上蕎麥播種後粗放即可，就算需要施肥，種子拌有機肥播種即可完成，3個月後就能收成，1年可做2期作（主收穫來自2期）；且採收、去雜質、封裝已機械化，搭配近年農機補助政策，大幅減少購機成本，讓他提早透過營收完成攤提。
他笑著說，機械化好做事，連雇工的上班態度都明顯轉變，過去拖延上工時間，現在購置大型機具，座位寬敞並提供三餐，可以邊約會、聊天邊工作，員工不僅提早上工，還自動延長工時、自願擴耕農務面積，效率提高。
謝銘鍵告訴《中央社》記者，他希望專心生產，不要煩惱銷售，因此為了布建後端的銷售，6年前，當他著手搭配「大糧倉計畫」轉作蕎麥時，他跟妻子曾名祺曾下了苦功，到賣場抄下所有有含蕎麥產品的業者資料，一一接洽業者採購，因此與台南市玉井區的「有限責任台灣黃金蕎麥生產合作社」奠定良好的產銷關係。
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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