中國中植集團爆雷，旗下兩家上市公司董事長失聯，尚不知具體原因
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29日晚間天山畜牧率先發出公告，指近日該公司通過電話、微信等方式，均無法與公司董事長馬長水取得聯繫；經與馬長水家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬長水取得聯繫的具體原因。隨後美吉姆也發出公告，稱公司無法與董事長馬紅英取得聯繫。
（中央社）陸媒報導，已爆雷的中國中植集團旗下兩家上市公司均於29日晚間發出公告，指公司董事長失聯，包括本身是現任中植集團副總裁及新疆天山畜牧生物工程公司董事長馬長水，以及美吉姆董事長馬紅英。
《北京商報》29日報導，29日晚間天山畜牧率先發出公告，指近日該公司通過電話、微信等方式，均無法與公司董事長馬長水取得聯繫；經與馬長水家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬長水取得聯繫的具體原因。
隨後美吉姆也發出公告，稱公司無法與董事長馬紅英取得聯繫，截至目前，公司尚不確定無法與馬紅英取得聯系的具體原因。
報導表示，天山畜牧、美吉姆均表示，截至公告披露日，公司董事會仍有8名董事正常履職，其中獨立董事3名，符合法定最低人數。上述事項不會對公司董事會的運作和公司的正常經營產生重大影響。
報導指出，天山畜牧、美吉姆均是中植系旗下上市公司，不過天山畜牧目前正在籌劃控制權變更，其近期披露公告顯示，公司控股股東擬轉讓作價約人民幣2.14億元（約新台幣9.4億元）的股份，外加通過表決權委托的方式，將上市公司控制權轉讓給中電投新農創科技有限公司及/或其關聯方。
若交易完成，天山控股股東將變為中電農創，實控人將由已故的中植系創辦人解直錕變為無實控人。上述交易目前尚未完成。
報導指出，據了解，馬紅英、馬長水兩人都有濃厚的中植集團背景。其中，馬紅英在解直錕時代被市場稱為中植集團8大首席之一，是中植系首席財務官，直接向解直錕匯報。
馬長水也有中植集團背景。他曾任中國工商銀行股份有限公司資產管理部副總經理；新湖財富投資有限責任公司聯席總裁；中植財富控股有限公司副董事長；中植集團董事局主席助理兼投資總監；中植集團首席風控官，同時是現任中植集團副總裁。
中國中植集團整體債務至少人民幣2200億元（約新台幣9800億元），北京市公安局朝陽分局25日通報表示，近期該局依法對中植系所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解直錕的親屬解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。
據了解，在解直錕時代，中植系曾最多控制8家A股上市公司，不過自解直錕2021年12月離世後，中植系A股版圖開始縮水。
截至目前，除了美吉姆、天山畜牧之外，中植系旗下上市公司還有凱恩股份、康盛股份、皓宸醫療，其中康盛股份今年也在籌劃控制權轉讓。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）