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2023/12/01,
中國

中國中植集團爆雷，旗下兩家上市公司董事長失聯，尚不知具體原因

中國中植集團爆雷，旗下兩家上市公司董事長失聯，尚不知具體原因
圖為中植集團位於北京總部｜Photo Credit: GettyImages

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29日晚間天山畜牧率先發出公告，指近日該公司通過電話、微信等方式，均無法與公司董事長馬長水取得聯繫；經與馬長水家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬長水取得聯繫的具體原因。隨後美吉姆也發出公告，稱公司無法與董事長馬紅英取得聯繫。

（中央社）陸媒報導，已爆雷的中國中植集團旗下兩家上市公司均於29日晚間發出公告，指公司董事長失聯，包括本身是現任中植集團副總裁及新疆天山畜牧生物工程公司董事長馬長水，以及美吉姆董事長馬紅英。

《北京商報》29日報導，29日晚間天山畜牧率先發出公告，指近日該公司通過電話、微信等方式，均無法與公司董事長馬長水取得聯繫；經與馬長水家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬長水取得聯繫的具體原因。

隨後美吉姆也發出公告，稱公司無法與董事長馬紅英取得聯繫，截至目前，公司尚不確定無法與馬紅英取得聯系的具體原因。

報導表示，天山畜牧、美吉姆均表示，截至公告披露日，公司董事會仍有8名董事正常履職，其中獨立董事3名，符合法定最低人數。上述事項不會對公司董事會的運作和公司的正常經營產生重大影響。

報導指出，天山畜牧、美吉姆均是中植系旗下上市公司，不過天山畜牧目前正在籌劃控制權變更，其近期披露公告顯示，公司控股股東擬轉讓作價約人民幣2.14億元（約新台幣9.4億元）的股份，外加通過表決權委托的方式，將上市公司控制權轉讓給中電投新農創科技有限公司及/或其關聯方。

若交易完成，天山控股股東將變為中電農創，實控人將由已故的中植系創辦人解直錕變為無實控人。上述交易目前尚未完成。

報導指出，據了解，馬紅英、馬長水兩人都有濃厚的中植集團背景。其中，馬紅英在解直錕時代被市場稱為中植集團8大首席之一，是中植系首席財務官，直接向解直錕匯報。

馬長水也有中植集團背景。他曾任中國工商銀行股份有限公司資產管理部副總經理；新湖財富投資有限責任公司聯席總裁；中植財富控股有限公司副董事長；中植集團董事局主席助理兼投資總監；中植集團首席風控官，同時是現任中植集團副總裁。

中國中植集團整體債務至少人民幣2200億元（約新台幣9800億元），北京市公安局朝陽分局25日通報表示，近期該局依法對中植系所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解直錕的親屬解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

據了解，在解直錕時代，中植系曾最多控制8家A股上市公司，不過自解直錕2021年12月離世後，中植系A股版圖開始縮水。

截至目前，除了美吉姆、天山畜牧之外，中植系旗下上市公司還有凱恩股份、康盛股份、皓宸醫療，其中康盛股份今年也在籌劃控制權轉讓。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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