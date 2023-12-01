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2023/12/01,
科技

AirPods Pro 2增智慧降噪，3C達人實測：「適應性音訊」和「對話感知」與外界溝通更順

AirPods Pro 2增智慧降噪，3C達人實測：「適應性音訊」和「對話感知」與外界溝通更順
蘋果第2代AirPods Pro耳機USB-C版11月初在台灣開賣，本週陸續到貨，盒內附有USB-C充電線，可讓iPhone 15系列手機與第2代AirPods Pro互連，為AirPods Pro充電。中央社記者吳家豪攝 112年11月30日

我們想讓你知道的是

Tim哥表示，第2代AirPods Pro在蘋果耳機產品線定位為中高階，是目前唯一支援無損音質的蘋果耳機，等到明（2024）年初空間運算裝置Vision Pro上市後，搭配USB-C版第2代AirPods Pro可提供超低延遲的保真壓縮音訊，擴充性相當高，有助於吸引AirPods系列用戶換機。

（中央社）蘋果第2代AirPods Pro（AirPods Pro 2）耳機USB-C版11月初在台灣開賣，本週陸續到貨。專家實測發現，新功能「適應性音訊」和「對話感知」可以在使用耳機時更方便與外界溝通，有助吸引AirPods系列用戶升級換機。

蘋果耳機依設計可分為3款，包括入耳式的AirPods、耳塞式的AirPods Pro，以及耳罩式的AirPods Max。

3C達人Tim哥接受《中央社》記者採訪指出，前陣子去日本京都旅遊，只帶一條USB-C對USB-C的充電線，就能充iPhone 15 Pro和USB-C版AirPods Pro，甚至用充電線直接把iPhone 15 Pro和AirPods Pro互連，就可以幫AirPods Pro充電，便利性提升不少。

Tim哥提到，第2代AirPods Pro新功能「適應性音訊」是很明顯的升級，可以根據所在環境條件，自動調整噪音控制程度，降噪程度介於「主動式降噪」和「通透模式」之間。

另一項讓Tim哥有感的新功能是「對話感知」，第2代AirPods Pro會自動偵測使用者開始說話，降低正在播放的音樂音量，同時加強使用者前方的人說話音量並降低背景噪音，等到使用者停止說話幾秒鐘後，音樂音量就會恢復。

此外，Tim哥發現，第2代AirPods Pro在不同設備之間切換配對的速度更快，幾乎只要打開設備就切換完成，不必手動配對，省去很多步驟。

第2代AirPods Pro耳機USB-C版配備H2晶片，結合低失真驅動器，以及針對聲學透氣孔和麥克風的優化配置，主動式降噪效果比上一代產品高出1倍，且電池續航力也比上一代更久，單次充電可使用6小時，搭配充電盒最長可使用30小時。

全新設計的充電盒具備防塵、抗汗和抗水功能，配有掛繩孔，內建揚聲器可發出更響亮的音效，透過U1晶片支援的「精確尋找」功能，就算忘記充電盒放在哪裡也能輕易找回來。

記者實測第2代AirPods Pro新增的觸控控制，在耳機柄的電容式感應層向上或向下滑動，可以流暢調整音量，也能按一下耳機柄操作各項媒體播放功能，或在通話時靜音及解除靜音。為了避免誤觸，耳機結合感測器和機器學習功能，來確定手指動作是按壓或滑動。

Tim哥表示，第2代AirPods Pro在蘋果耳機產品線定位為中高階，是目前唯一支援無損音質的蘋果耳機，等到明（2024）年初空間運算裝置Vision Pro上市後，搭配USB-C版第2代AirPods Pro可提供超低延遲的保真壓縮音訊，擴充性相當高，有助於吸引AirPods系列用戶換機。

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Photo Credit: 中央社
蘋果第2代AirPods Pro耳機USB-C版11月初在台灣開賣，本週陸續到貨，內建適應性音訊功能，可以根據所在環境條件，自動調整噪音控制程度。中央社記者吳家豪攝 112年11月30日

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