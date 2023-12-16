《易學易用黃帝內經》：為什麼「筋長一寸，命延十年」？拉筋實際上養的是五臟
我們想讓你知道的是
本書作者是百萬暢銷書《求醫不如求己》作者中里巴人，他將自己數十年間研讀《黃帝內經》、《道德經》的體悟，總結出一般人也能實踐的簡易版《黃帝內經》。《黃帝內經》，初學者到大師都在反覆研究的寶庫，12條經絡、365個穴位，經之所過，病之所治。
文：中里巴人
筋長一寸，命延十年
拉筋到底有什麼好處？能達到什麼目的？有一句話叫：「筋長一寸，命延十年。」說的就是拉筋的好處。
簡單的說，拉筋能活血化瘀。中醫裡有一句話叫「養血融筋」，意思是血養足了，筋也就養足了。為什麼？「肝藏血」、「肝主筋」。把肝血養足了，筋也就變壯、變柔了，這就叫「骨正筋柔，氣血以流」——筋鬆軟了、柔和了、有彈性了，骨頭就正了，人也就站得直了，就不至於出現什麼腰椎間盤突出、側彎等症狀。
把膀胱經拉開，筋就得到了養護
肝血一定要足，血足筋就能長。也就是說，血少人容易抽筋。拉筋為什麼能活血化瘀呢？因為隨著拉筋就可以把血逐步的引到筋裡，像冰雪融化一樣，筋就會變長了。在拉筋時，若血不夠，有時拉了半天好像總是拉不開，如果還繼續拉，韌帶就會被拉傷。所以一定要知道，血能真正修復我們的筋。
肝是長筋，但不是修復筋。誰是管修復筋的經絡呢？膀胱經。
膀胱經治「筋所生之病」，所以筋有病了，你可以鍛鍊膀胱經——整個後背都是膀胱經，整個大腿的後面都是膀胱經。因此你拉筋，主要就是拉後背、大腿後面的幾條大筋。把膀胱經拉開了，筋就得到了養護。
膀胱經可不是等閒之輩，它有很重要的功能：一是可以把體內的毒素全排出去。二是它是人體最大的「柵欄」，什麼叫柵欄？外界的風寒都得靠身體的膀胱經遮擋。人體一遇到風寒，筋自然就會收縮，整個人就會蜷縮在一起。雖然，寒氣能傷筋，但膀胱經能驅寒，把外部傷害筋的元凶都擋在外面。
膀胱經怎麼有那麼大的能量？因為膀胱經有一個「後臺老闆」——腎經。「腎與膀胱相表裡」，所以當你拉膀胱經的時候，腎經的能量就被調出來了。而且這麼調並不會減少腎的能量，這只是身體的一個良性內循環。並且越調，腎的能量就越大。
拉筋不僅要拉腿後邊，還要拉後背的筋
有一個練功方法叫八段錦，八段錦中有一個動作——「雙手攀足固腎腰」，怎麼練呢？你坐在床上時，把腿伸直，然後用手抱住腳踝，這個動作可以抻筋，固腎腰。「固腎腰」是什麼意思？就是鍛鍊你的腎，這樣腎就會變得強壯。怎樣才能固腎腰？透過練膀胱經，你就可以把腎經的潛能激發出來。
肝腎同源，腎的精血能夠養肝，也就從根上把肝血養足了。而筋又靠肝血來供養，所以膀胱經在其中起到了一個重要的修復作用。
其實，你不用在意具體怎麼拉筋，怎麼拉都行。
你可以把腿擱在窗臺上或穩固的架子上……只要能抻到筋就行。如果你覺得外面的環境太亂，可以在自己家的床上，把兩腿伸直了，然後抱著兩隻腳，同樣達到拉筋的目的。拉筋時你會發現，不僅大腿後邊有拉抻的感覺，連整個後背都有拉抻感，因為這些地方都是筋所及的地方。經過你這麼一抻，所有的筋都被抻開了。
拉筋實際上養的是五臟
實際上，筋也通著臟腑，肚子裡面也有筋。因此，你在拉筋時別忘了經常推推腹，把肚子上的筋和腿上的筋連起來。
有人說拉筋拉後背、拉腿不就好了嗎？還要推推肚子，這有什麼用啊？
其實，人的身體是一整條筋，就像整根彈簧。彈簧有彈性，你拉這根彈簧時，如果總是拉三分之一，結果這三分之一被拉長了，而剩下的三分之二沒拉動，就會不協調，反而起不到養護身體的作用。
身體是一個整體，所以我們拉筋時不僅要拉腿後面的筋，還要拉後背的筋、拉抻肚子裡的筋。肚子裡的筋拉抻不了沒關係，只要你用推腹法把肚子裡的髒東西排泄出去，這筋自然就能通暢。要拉後背的筋，你還可以經常做仰臥起坐，經常拍拍後背，或者在後背刮刮痧、拔拔罐，也能達到很好的效果。
有人問這樣拉完以後養哪呢？說是養筋，實際養的是肝、養的是腎、養的是五臟。五臟強壯了、血充沛了，人就能活得長。
站如松，好姿勢
有網友問我，除了經絡穴位以外，還有哪些訣竅能改善自己每天精氣神、待人接物的狀態，讓身體變得更健康？
我們日常生活中常見的行為是什麼？就是行走坐臥。那麼，如何用經絡養生的方法，在行走坐臥中改善自己不滿意的狀態呢？
有關行走坐臥的諺語有很多，比如「站如松，坐如鐘，走如風，臥如弓」。但大家平時都只是隨口說說，隨便聽聽，少有人按這個要求去修練自己。
「站如松」說的是站著的時候，要像松樹一樣挺拔。實際上，如果你能真正做到站如松，對你的好處就太多了。
比如練太極拳、站樁，都需要站如松。我們看到松樹，除了挺拔，還有一種莊嚴、坦然的感覺，這就表明了人應有一種氣質、一種風度——像松樹那樣，傲雪凌霜，不論遇到什麼樣的氣候，都保持著一種不卑不亢、無尊無卑的狀態。
如何能夠讓自己站如松呢？有幾個要點：頭應該「虛靈頂勁」，然後「氣沉丹田」，最後「腳底生根」——腳好像扎到地底下似的。按照這幾個要點站，就會有站如松的感覺。
練「虛靈頂勁」時，想像「大漠孤煙直」的意境
站如松的第一個要點是「虛靈頂勁」，好像用頭頂著天空一樣，就是一種頂天立地的感覺。這種感覺，有人練了好幾年，再怎麼使勁頂也沒找著，而且還練錯了。
因此，很多體會了這種意境的過來人，會用一些比喻，讓你透過這些比喻準確找到感覺。最著名的是唐代大詩人王維，他寫過兩句詩——「大漠孤煙直，長河落日圓」，意思是練「虛靈頂勁」時，去想像自己的頭像大漠孤煙一樣，直接上了雲霄——頭向上頂的感覺就是這樣。「大漠孤煙」是虛的東西，但它很有能量，能直接從大漠頂到天上去。
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
我們想讓你知道的是
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
收聽管道如下：
Apple Podcast ｜ https://pse.is/5fx44z
Spotify ｜ https://pse.is/5fx4bx
KKBOX｜ https://kkbox.fm/Ty0uk3
Google Podcast ｜ https://pse.is/5fx483
澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！