《易學易用黃帝內經》：為什麼「筋長一寸，命延十年」？拉筋實際上養的是五臟

文：中里巴人

筋長一寸，命延十年

拉筋到底有什麼好處？能達到什麼目的？有一句話叫：「筋長一寸，命延十年。」說的就是拉筋的好處。

簡單的說，拉筋能活血化瘀。中醫裡有一句話叫「養血融筋」，意思是血養足了，筋也就養足了。為什麼？「肝藏血」、「肝主筋」。把肝血養足了，筋也就變壯、變柔了，這就叫「骨正筋柔，氣血以流」——筋鬆軟了、柔和了、有彈性了，骨頭就正了，人也就站得直了，就不至於出現什麼腰椎間盤突出、側彎等症狀。

把膀胱經拉開，筋就得到了養護

肝血一定要足，血足筋就能長。也就是說，血少人容易抽筋。拉筋為什麼能活血化瘀呢？因為隨著拉筋就可以把血逐步的引到筋裡，像冰雪融化一樣，筋就會變長了。在拉筋時，若血不夠，有時拉了半天好像總是拉不開，如果還繼續拉，韌帶就會被拉傷。所以一定要知道，血能真正修復我們的筋。

肝是長筋，但不是修復筋。誰是管修復筋的經絡呢？膀胱經。

膀胱經治「筋所生之病」，所以筋有病了，你可以鍛鍊膀胱經——整個後背都是膀胱經，整個大腿的後面都是膀胱經。因此你拉筋，主要就是拉後背、大腿後面的幾條大筋。把膀胱經拉開了，筋就得到了養護。

膀胱經可不是等閒之輩，它有很重要的功能：一是可以把體內的毒素全排出去。二是它是人體最大的「柵欄」，什麼叫柵欄？外界的風寒都得靠身體的膀胱經遮擋。人體一遇到風寒，筋自然就會收縮，整個人就會蜷縮在一起。雖然，寒氣能傷筋，但膀胱經能驅寒，把外部傷害筋的元凶都擋在外面。

膀胱經怎麼有那麼大的能量？因為膀胱經有一個「後臺老闆」——腎經。「腎與膀胱相表裡」，所以當你拉膀胱經的時候，腎經的能量就被調出來了。而且這麼調並不會減少腎的能量，這只是身體的一個良性內循環。並且越調，腎的能量就越大。

拉筋不僅要拉腿後邊，還要拉後背的筋

有一個練功方法叫八段錦，八段錦中有一個動作——「雙手攀足固腎腰」，怎麼練呢？你坐在床上時，把腿伸直，然後用手抱住腳踝，這個動作可以抻筋，固腎腰。「固腎腰」是什麼意思？就是鍛鍊你的腎，這樣腎就會變得強壯。怎樣才能固腎腰？透過練膀胱經，你就可以把腎經的潛能激發出來。

Photo Credit: 大是文化出版 坐在床上時，把腿伸直，然後用手抱住腳踝，這個動作就可以抻筋，固腎腰。

肝腎同源，腎的精血能夠養肝，也就從根上把肝血養足了。而筋又靠肝血來供養，所以膀胱經在其中起到了一個重要的修復作用。

其實，你不用在意具體怎麼拉筋，怎麼拉都行。

你可以把腿擱在窗臺上或穩固的架子上……只要能抻到筋就行。如果你覺得外面的環境太亂，可以在自己家的床上，把兩腿伸直了，然後抱著兩隻腳，同樣達到拉筋的目的。拉筋時你會發現，不僅大腿後邊有拉抻的感覺，連整個後背都有拉抻感，因為這些地方都是筋所及的地方。經過你這麼一抻，所有的筋都被抻開了。

拉筋實際上養的是五臟

實際上，筋也通著臟腑，肚子裡面也有筋。因此，你在拉筋時別忘了經常推推腹，把肚子上的筋和腿上的筋連起來。

有人說拉筋拉後背、拉腿不就好了嗎？還要推推肚子，這有什麼用啊？

其實，人的身體是一整條筋，就像整根彈簧。彈簧有彈性，你拉這根彈簧時，如果總是拉三分之一，結果這三分之一被拉長了，而剩下的三分之二沒拉動，就會不協調，反而起不到養護身體的作用。

身體是一個整體，所以我們拉筋時不僅要拉腿後面的筋，還要拉後背的筋、拉抻肚子裡的筋。肚子裡的筋拉抻不了沒關係，只要你用推腹法把肚子裡的髒東西排泄出去，這筋自然就能通暢。要拉後背的筋，你還可以經常做仰臥起坐，經常拍拍後背，或者在後背刮刮痧、拔拔罐，也能達到很好的效果。

有人問這樣拉完以後養哪呢？說是養筋，實際養的是肝、養的是腎、養的是五臟。五臟強壯了、血充沛了，人就能活得長。

站如松，好姿勢

有網友問我，除了經絡穴位以外，還有哪些訣竅能改善自己每天精氣神、待人接物的狀態，讓身體變得更健康？

我們日常生活中常見的行為是什麼？就是行走坐臥。那麼，如何用經絡養生的方法，在行走坐臥中改善自己不滿意的狀態呢？

有關行走坐臥的諺語有很多，比如「站如松，坐如鐘，走如風，臥如弓」。但大家平時都只是隨口說說，隨便聽聽，少有人按這個要求去修練自己。

「站如松」說的是站著的時候，要像松樹一樣挺拔。實際上，如果你能真正做到站如松，對你的好處就太多了。

比如練太極拳、站樁，都需要站如松。我們看到松樹，除了挺拔，還有一種莊嚴、坦然的感覺，這就表明了人應有一種氣質、一種風度——像松樹那樣，傲雪凌霜，不論遇到什麼樣的氣候，都保持著一種不卑不亢、無尊無卑的狀態。

如何能夠讓自己站如松呢？有幾個要點：頭應該「虛靈頂勁」，然後「氣沉丹田」，最後「腳底生根」——腳好像扎到地底下似的。按照這幾個要點站，就會有站如松的感覺。

練「虛靈頂勁」時，想像「大漠孤煙直」的意境

站如松的第一個要點是「虛靈頂勁」，好像用頭頂著天空一樣，就是一種頂天立地的感覺。這種感覺，有人練了好幾年，再怎麼使勁頂也沒找著，而且還練錯了。

因此，很多體會了這種意境的過來人，會用一些比喻，讓你透過這些比喻準確找到感覺。最著名的是唐代大詩人王維，他寫過兩句詩——「大漠孤煙直，長河落日圓」，意思是練「虛靈頂勁」時，去想像自己的頭像大漠孤煙一樣，直接上了雲霄——頭向上頂的感覺就是這樣。「大漠孤煙」是虛的東西，但它很有能量，能直接從大漠頂到天上去。