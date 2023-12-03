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TNL+ 2023/12/03,
教育

談台灣國中生「公民認知」成績全球第一：台灣青少年真的比歐洲同齡人更具「公民意識」嗎？

談台灣國中生「公民認知」成績全球第一：台灣青少年真的比歐洲同齡人更具「公民意識」嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

之前台灣高中生在校慶遊行使用納粹的符號，該校的師長並不當成一回事，該年台灣被選為「最無知國家的第三名」。實際上，我們或許不太容易從生活中看出台灣學生的公民認知，但我仍試著找出「台灣青少年超越歐洲青少年」的跡象，作爲證據......

國際教育成就評鑑協會（IEA）日前公布「2022年國際公民教育與素養調查」（International Civic and Citizenship Education Study 2022，簡稱ICCS 2022），在跨國間超過8萬2000名八年級學生（13歲半）的測驗中，台灣學生的公民認知測驗成績高居全球24個參與國家之首。

我想起經常在媒體上看到推崇法國、德國的公民教育的文章，或者專家學者批評台灣教育出了問題，而根據ICCS調查結果，台灣八年級學生相較於歐洲老牌民主國家同齡的學生而言，實際上是超越的。

也許有些讀者和我一樣，看到新聞時是質疑的反應，又想1958年成立於荷蘭阿姆斯特丹的IEA的是一個獨立的國際性組織，成員包括各國的教育研究機構、政府機構和其他相關組織，他們提出的報告是真實的吧？

看到此新聞，我第一時間把資訊告訴在法國擔任律師的友人，能想像這對於他（一個法國人或歐洲人）而言不是什麼值得討論的事，對方還是回傳了「恭喜」，我的回應則是「我又不是公民老師，有什麼好恭喜的？」

隨後才意識到有「公民課」的這個設置也是很奇耙的。記得從國小上的「社會課」就經常提醒我們要做好國民外交，遇到外國人要注重禮儀、不能丟臉，似乎一直很在意外國人對台灣人的評價。

這大概就是這則新聞被發布出來的原因吧？

ICCS國家計畫的主持人，同時也是台灣師範大學的特聘教授劉美慧，針對台灣學生的優異表現提出了三個關鍵原因。首先，她指出相較於一些參與國家僅將公民教育納入課程中，台灣採用了更為獨立的設科方式。其次，公民課綱與ICCS測驗的架構相當接近，使得台灣能夠進行更系統性的教學。最後，教育部投入資源於公民科師資培育，確保公民教育師資擁有充足的專業知識，能夠隨時融入國際議題。

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