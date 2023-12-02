綜觀法國饒舌30年歷史，「移民文化」如何造就本地嘻哈多元性？ （上）

文：小林雅民｜翻譯：何姵儀

在法國奠定地位的嘻哈／饒舌音樂與移民的關係

這次的特輯主題「移民／多元文化」是應《FUZE》編輯部的要求，針對法國音樂與移民之間關係及變遷而撰寫的。既然如此，那我們一定要提及近年來在法國甚受歡迎的音樂類型之一，也就是孕育饒舌文化的嘻哈音樂。

在美國饒舌音樂興起之前，法國的嘻哈與饒舌音樂就已逐漸崛起，隨著串流服務的盛行，這種音樂風格迅速在法國受到歡迎，成為主流音樂中的其中一種熱門曲風。

截至2019年，法國最受歡迎的饒舌歌手是兄弟雙人團體「PNL」。而在他們崛起的2015年，「Afro Trap」這種音樂類型的登場更明顯帶動法國饒舌音樂的潮流。

當談及這兩個在主流音樂市場中取得豐碩成果的音樂類型時，必須談及「移民」這一重要議題。

Afro Trap的概念最早由饒舌歌手MHD於2015年推出的專輯《AFRO TRAP Part.1》所提出。他定期在街頭錄下自己和朋友的表演，並將影片定期上傳至YouTube，試圖打造一系列作品。

2016年，MHD在YouTube上傳的音樂影片點擊率暴增，他解釋：

「Afro Trap是將當前非洲節奏與時下的饒舌音樂相結合的音樂風格。儘管被歸類為陷阱音樂（Trap music），但更像是在指涉『當前充滿活力的饒舌音樂』，而非僅指美國亞特蘭大地區的陷阱音樂。」

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