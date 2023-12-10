金蘭醬油家族悲劇：誤信偏方以為生吞蝸牛可養生，兩代五口人死亡險滅門

文：香楠

我們都聽過福壽螺這一造成生態浩劫的外來種，是在1970年作為糧食引進台灣的，但我們很少提到，非洲大蝸牛也是基於同樣的原因被引入。

早在1932年，時任台北帝國大學教授的下條久馬一，以食用為目的自新加坡引進了20隻非洲大蝸牛，但初次嘗試時，這些蝸牛因為不耐冬季低溫全數死亡，直到隔年再次引入才終於飼育成功。

然而，就像是福壽螺一樣，非洲大蝸牛對台灣的適應力太好，對台灣的環境生態造成了重大危害，及至今日，非洲大蝸牛不但是日常最容易見到的蝸牛，還常常成為庭園或田地間的有害生物。

這難免令人懷疑，當初引入這些腹足綱的軟體動物時，到底為什麼會認為它們有實用價值呢？

答案是，因為這些非洲大蝸牛真的很好吃。

這不只是老一輩在貧困時少數容易取得的蛋白質來源，同時也是他們至今難忘的好滋味。倘若在使用有機農法的田中撿拾蝸牛，這些長輩都有可能閒下心來，仔細花時間以啤酒或鹽巴搓去蝸牛的黏液，備好大蒜、辣椒與九層塔等香辛料去除土腥味，炒上一盤鹹香有嚼勁、狀似海盜帽的蝸牛肉。

可惜的是，在美味背後，潛藏著寄生蟲的危機。有良知的的炒蝸牛專門店甚至會在顧客上門時，將打蟲藥當成免費小菜，先一步送到饕客口中。即使是面對經仔細處理，烹飪至全熟的蝸牛肉都要嚴陣以待，更別說是無法殺死寄生蟲的生食蝸牛了。

美食佐以寄生蟲

三十多年前，家喻戶曉的「金蘭醬油家族」，就曾經因為生吃蝸牛，導致兩代五口人喪生。這起不幸事件發生於1985年，當時金蘭醬油第二代負責人鍾秋桂先生誤信偏方，在桃園家中別墅自行飼養蝸牛，供全家人食用。

根據鍾秋桂的司機回憶：

「（鍾秋桂）很重視養生，去日本玩時聽到人家說生吃蝸牛很補，就自己在家裡養了非洲大蝸牛，還親自餵蝸牛吃青菜，一直等到蝸牛排出綠色糞便後才做成生菜沙拉吃。」

但自行飼養仍然可能受到病原體汙染，凡是未經加熱的飲食都有其風險，鍾秋桂所飼養的蝸牛身上，便帶有危險的廣東住血線蟲。

廣東住血線蟲感染症全世界第一個報告病例便是發生在台灣，1945年台南縣一名15歲日本男孩之脊髓液中首先發現幼成蟲；這種寄生蟲早年在屏東、高雄一帶甚為流行，其中以生食螺類感染最為常見，而生機飲食者未洗淨蔬果感染的事件亦偶有所聞。

廣東住血線蟲最佳的飼主並非人類，因此其幼蟲誤入人體後，無法於人體發育為成蟲，僅可發育至第五期幼蟲，並且在病人發病兩週內死亡，後被人體免疫系統中的白血球分解吞噬。

即使如此，這仍是危害甚巨的一種寄生蟲，因為目前沒有任何驅蟲藥可阻止廣東住血線蟲侵入人腦引發腦膜炎，只能在病發時以類固醇降低腦部發炎，施打降腦壓藥，減低腦組織壞死引發的紅腫症狀。

更由於廣東住血線蟲侵入腦部時會在腦內爬行亂鑽，即使沒有死亡或成為植物人，仍可能因腦細胞被破壞而受到永久傷害。

生食蝸牛險滅門

鍾秋桂一家人在1985年6月27日當天，便是因為生食非洲大蝸牛而感染廣東住血線蟲，引發腦膜炎，最後導致鍾秋桂夫妻、其母鍾林腰、長子鍾德富不幸身亡，即使是倖存的次子鍾德尚，也在臥床10多年後過世。

家族企業中，只有當時人在海外，排行第三的鍾德亨逃過一劫。 這起著名慘案於當時造成社會震驚，自此之後，人們更加注意飲食衛生，也不再聽聞台灣本地人生食蝸牛的案例。

然而，經過加熱與重重手續烹調的蝸牛，由於相對安全許多，仍然是花東一帶的特色美食。要是哪天途經東部，見到寫著「炒螺肉」的招牌，不要懷疑，店內販售的很可能正是這令人有些不安的野味。

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

原標題：【致命珍饈】美味蝸牛暗藏寄生蟲，金蘭醬油家族險滅門

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：羅元祺