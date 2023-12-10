金蘭醬油家族悲劇：誤信偏方以為生吞蝸牛可養生，兩代五口人死亡險滅門
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金蘭醬油家族企業 這起著名「生食蝸牛致死」慘案於當時造成社會震驚，自此之後，人們更加注意飲食衛生，也不再聽聞台灣本地人生食蝸牛的案例。然而，經過加熱與重重手續烹調的蝸牛，由於相對安全許多，仍然是花東一帶的特色美食。
文：香楠
我們都聽過福壽螺這一造成生態浩劫的外來種，是在1970年作為糧食引進台灣的，但我們很少提到，非洲大蝸牛也是基於同樣的原因被引入。
早在1932年，時任台北帝國大學教授的下條久馬一，以食用為目的自新加坡引進了20隻非洲大蝸牛，但初次嘗試時，這些蝸牛因為不耐冬季低溫全數死亡，直到隔年再次引入才終於飼育成功。
然而，就像是福壽螺一樣，非洲大蝸牛對台灣的適應力太好，對台灣的環境生態造成了重大危害，及至今日，非洲大蝸牛不但是日常最容易見到的蝸牛，還常常成為庭園或田地間的有害生物。
這難免令人懷疑，當初引入這些腹足綱的軟體動物時，到底為什麼會認為它們有實用價值呢？
答案是，因為這些非洲大蝸牛真的很好吃。
這不只是老一輩在貧困時少數容易取得的蛋白質來源，同時也是他們至今難忘的好滋味。倘若在使用有機農法的田中撿拾蝸牛，這些長輩都有可能閒下心來，仔細花時間以啤酒或鹽巴搓去蝸牛的黏液，備好大蒜、辣椒與九層塔等香辛料去除土腥味，炒上一盤鹹香有嚼勁、狀似海盜帽的蝸牛肉。
可惜的是，在美味背後，潛藏著寄生蟲的危機。有良知的的炒蝸牛專門店甚至會在顧客上門時，將打蟲藥當成免費小菜，先一步送到饕客口中。即使是面對經仔細處理，烹飪至全熟的蝸牛肉都要嚴陣以待，更別說是無法殺死寄生蟲的生食蝸牛了。
美食佐以寄生蟲
三十多年前，家喻戶曉的「金蘭醬油家族」，就曾經因為生吃蝸牛，導致兩代五口人喪生。這起不幸事件發生於1985年，當時金蘭醬油第二代負責人鍾秋桂先生誤信偏方，在桃園家中別墅自行飼養蝸牛，供全家人食用。
根據鍾秋桂的司機回憶：
「（鍾秋桂）很重視養生，去日本玩時聽到人家說生吃蝸牛很補，就自己在家裡養了非洲大蝸牛，還親自餵蝸牛吃青菜，一直等到蝸牛排出綠色糞便後才做成生菜沙拉吃。」
但自行飼養仍然可能受到病原體汙染，凡是未經加熱的飲食都有其風險，鍾秋桂所飼養的蝸牛身上，便帶有危險的廣東住血線蟲。
廣東住血線蟲感染症全世界第一個報告病例便是發生在台灣，1945年台南縣一名15歲日本男孩之脊髓液中首先發現幼成蟲；這種寄生蟲早年在屏東、高雄一帶甚為流行，其中以生食螺類感染最為常見，而生機飲食者未洗淨蔬果感染的事件亦偶有所聞。
廣東住血線蟲最佳的飼主並非人類，因此其幼蟲誤入人體後，無法於人體發育為成蟲，僅可發育至第五期幼蟲，並且在病人發病兩週內死亡，後被人體免疫系統中的白血球分解吞噬。
即使如此，這仍是危害甚巨的一種寄生蟲，因為目前沒有任何驅蟲藥可阻止廣東住血線蟲侵入人腦引發腦膜炎，只能在病發時以類固醇降低腦部發炎，施打降腦壓藥，減低腦組織壞死引發的紅腫症狀。
更由於廣東住血線蟲侵入腦部時會在腦內爬行亂鑽，即使沒有死亡或成為植物人，仍可能因腦細胞被破壞而受到永久傷害。
生食蝸牛險滅門
鍾秋桂一家人在1985年6月27日當天，便是因為生食非洲大蝸牛而感染廣東住血線蟲，引發腦膜炎，最後導致鍾秋桂夫妻、其母鍾林腰、長子鍾德富不幸身亡，即使是倖存的次子鍾德尚，也在臥床10多年後過世。
家族企業中，只有當時人在海外，排行第三的鍾德亨逃過一劫。 這起著名慘案於當時造成社會震驚，自此之後，人們更加注意飲食衛生，也不再聽聞台灣本地人生食蝸牛的案例。
然而，經過加熱與重重手續烹調的蝸牛，由於相對安全許多，仍然是花東一帶的特色美食。要是哪天途經東部，見到寫著「炒螺肉」的招牌，不要懷疑，店內販售的很可能正是這令人有些不安的野味。
本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此
原標題：【致命珍饈】美味蝸牛暗藏寄生蟲，金蘭醬油家族險滅門
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：羅元祺
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。