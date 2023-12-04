《蒙格之道》：說話風格趨近於有話直說、不怕得罪人，造就了他獨特的投資方式

文：深邃月光

在寫這一篇文章的過程中，蒙格（Charlie Munger）在今（2023）年11月28日去世，差一點就可以活到100歲。

不過，相信對蒙格而言，這並不是一件特別值得追求的事，雖然慶祝百歲的活動都已經在籌備中。因為他已在如每日期刊股東會不只一次的提到，自己沒有幾年可以活了，這是從人類的平均壽命數據所得到的客觀結論，因此每一次的對外公開發表談話，對於蒙格及各位股東和粉絲而言，都是一次寶貴的機會。

說蒙格是一位投資人，是不夠精準的，因為他和巴菲特都會介入公司的經營面，雖然取得經營權後會下放權力，給看重的人才去經營，但卻要面對許多公司營收和轉型的難題。如何讓公司生存下去？在競爭者中脫穎而出？這當然是難題，而且也非短時間內就能解決的，所以在對外發表談話時，有一部分就是專門來讚賞公司員工及領導階層，以及對股東的信心喊話。

老王賣瓜，自賣自誇。誇讚自家的公司有多好多好，這就是一種行銷手段，也是商人必備的技能。當股東對這家公司有信心時，自然就會放心的把資金繼續投入，而不會亂賣股票，讓公司市值大幅下跌。而參與股東會的人員，也都抱持著參加一次就少一次的心態，也會詢問有關人生哲理或是推薦書單的看法。

蒙格也知道，隨著年紀的增長，大家並不願意跟他交換靈魂，即使那樣可以立即獲得海量的財富，但也會離死亡非常近。而他所能提供給大家的，正是他豐富無比的投資經驗與人生歷練。月光也十分敬佩蒙格，以超過90歲的高齡，還能持續為這個社會做出貢獻。不然他也可以完全放手不問世事，可以過著十分優渥的老年生活，何必要那麼辛苦呢？

他將延遲享受的精髓發揮到極致，直到最後都住在先前買來的老房子裡，並沒有換成豪華的大房子，即使他可以輕易的做到。或許就是這樣儉樸的風格，讓眾多投資人們對他及巴菲特擁有莫大的信心。的確，如果可以延遲享受到自己去世後，那自然是有很大的機會可以成為有錢人的，因為只賺不花啊！

固然，如何把賺來的錢好好的花掉，這個概念也有許多專家在推廣，認為不花錢就無法好好體會人生，例如去旅行增廣見聞就需要相當的旅費，不要對自己過於苛刻，這樣的觀點自有其道理。因此，每個人可以依照自己的價值觀去調整自己的支出，到底如何花錢才是對自己最好的，每個人的答案不盡相同。

相對於《窮查理的普通常識》，這本《蒙格之道》有更多的蒙格對外的演說內容，聽其說話風格與內容，更能感受到其個人魅力所在。他的說話風格趨近於有話直說，不怕得罪人。或許是因為有這樣的風格，所以造就了他獨特的投資方式。月光認為，對於蒙格談話的內容，大概可以分為以下四個重點：

鼓勵各家公司的股東 對於投資的認錯 對於年紀增長的看法 對於投資的熱情

若說學習複雜無比的投資過程是一件困難的事，所以需要眾多精英前仆後繼的去投入，以求發掘更多好的投資機會。好的，既然知道投資需要很聰明的頭腦加上持續的努力才能獲得成功，那頭腦平凡又不能有大量時間投入的一般人，應該做出如何的決策呢？投資指數型ETF是一個不錯的選擇，例如0050或是006208等，投資在台灣前50大公司的ETF，而且在這樣的風氣盛行起來後，因為大家定期定額的投入，反倒是造成一股力量，不會那麼受到外資的進出而大受影響。

而蒙格認為，指數型投資是那些不懂投資的人才會去選擇的投資策略。因為不懂投資，所以選擇分散以避開風險，而對於他而言，這並不是一個好的作法。必須要集中投資在幾檔好的標的上，這樣才有可能大幅獲利，獲取可觀的財富，所以耐心的等待投資機會到來是必須的。換言之，以蒙格的思考角度來看，集中投資才有可能獲取高額利潤，但他也並不反對指數型投資的可行性，也不認為指數型投資會因為佔據越來越大的市場份額，那麼快就無效化。

月光的解讀是，這代表兩者是可以併行的，以指數型投資作為核心持股，保本；以看好的個股作為為衛星持股，增快獲利速度。對於像蒙格這種高手而言，去魚很多的地方釣魚，能夠更快的捕獲很多的魚。而這個魚很多的地方，代表釣魚的人比較少，才有可能釣上很多的魚。這樣說來，要獲得高報酬，就是要透過仔細的研究，然後耐心的等待出手時機再一舉買入。這就是高手的作法，這需要能夠在能力圈內仔細研究，才能尋得最好的投資機會。

月光認為，對於一般散戶而言，還是先從熟悉ETF的成分股開始。因為即使被編入成分股，也不代表該個股就一飛沖天，可以一直往上漲。

被選中的個股，就只是投信按照ETF的選股標準所篩出來的一時之選而已。而因為ETF的規模日漸擴大，等於是把涓涓細流集合起來，成為一股龐大的水流，縱然外資大賣台股，也不會忽然造成台股暴跌，反而還保有上漲的空間。這樣的拉鋸是個很有意思的現象，等同是投信變得更強大些，不會那麼容易被外資所扳倒。

除了這些之外，月光想要談談的還是對於投資的熱情。固然，只要能持續獲利的方法都可說是好方法，沒有什麼一定要如何如何才行。而從蒙格的談話內容中，可以得知他是有所為，有所不為，有這自己的一套標準，也不用說一定要獲得所有人的認可才行。

而他對於投資的部分，仍是在持續尋找可以投資的標的，縱然投資機會越來越不好找，也一樣有機率會承受失敗的結果，但正如他所言，知道如何會失敗，就能避開這些不可行的路，自然就可提升成功機率。