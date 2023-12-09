電網基礎建設不足法規也未到位，越南2030年離岸風電裝置量6GW能達標嗎？

文：Yun-Ling Ko

越南境內有超過3千公里的海岸線，尤其東南部毗鄰海岸的地區，平均風速為每小時10-11公里，為發展風力發電的良好場域。根據世界銀行報告 指出 ，越南可發展離岸風電（Offshore wind energy）潛力裝置容量上看475GW。雖然越南目前並未有真正定義的離岸風場，僅有架設在潮間帶的近岸風機；但著眼於離岸風電的潛能以及再生能源的需求，政府正式設立離岸風電的開發目標。

經過兩年、9個版本草案的討論修改，越南政府終在5月公告 國家電力發展計畫第八版 （Power Development Plan，PDP8），涵蓋2021-2030年的電力發展規劃，並展望到2050年。在PDP8中，越南政府設立至2030年各項能源發展裝置容量目標，其中在離岸風電的目標是6GW。

早在政府公告政策目標前，風場開發商早已聞風而來，劃設風場、設立辦公室， 準備插旗 越南離岸風電市場。截至2022年，越南北部外海已規劃的風場有22個，南部則有74個，總容量達156GW，這個數字遠超過2030年目標量的6GW。

然而，2030年6GW的裝置目標，越南能順利達標嗎？政府對發展離岸風電的政策支持，如 躉購費率制度 是否足夠吸引投資？與政府的購售電合約是否具可融資性？或是電力市場是否適時開放，讓風場開發商可以 直接出售綠電 給企業？以及越南 專案融資市場 成熟度是否足夠？這些因素關乎越南是否能吸引投資投入離岸風電市場，過去也有文章進行討論。近期新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員 Phan Xuan Dung 專文指出，對於達標表示悲觀，除了以上原因之外，他認為最基本的兩項要素尚未到位：基礎建設與法規框架。

Photo Credit: GettyImages 位於越南南部薄遼省沿海的一座風力發電廠。照片拍攝於2014年5月2日

電網基礎建設不足

目前規劃的離岸風場多集中於東南部地區，而南部地區目前的電網基礎建設不足以讓這麼大電量併網；發電後若要南電北送至需電量大的工業區，也受限於南北之間的電網基礎建設。

電網基礎建設升級需要時間與金錢的投入。根據世界銀行的評估，若要新增5到10GW的離岸風電併網，對應的電網升級從規劃到興建需要5到10年的時間。根據PDP8，電網升級大概需要348到386億美金，而國營企業越南電力公司（EVN）面臨財政困難，恐怕難以獨立投資；越南政府也有意吸引私部門投資電網建設，但相關法規尚未到位。

法規框架的缺乏

發展離岸風電的法規框架尚未到位也是一大障礙。目前風場開發所依據的通知（Circular），係針對陸域風電發展而制定的，在適用上就缺乏海床使用以及海纜建設的相關規範。也因為法規框架的缺乏，使相關許可申請目前僅能 個案處理 ，沒有一致標準，不只耗時且行政裁量空間大。

舉例來說，風場必須取得開發權以及完成海床租賃，才能進入建設階段。在進行風場租賃前，政府規定風場須先進行可行性調查，將調查結果交至工商部與自然資源與環境部審查。目前已有超過40個風場向自然資源與環境部申請可行性調查許可，只有兩案通過申請。

Photo Credit: GettyImages 漁民正在越南薄遼省沿海的一座風力發電廠附近工作。照片攝於2014年5月2日。

再者，目前針對風場必須進行哪些調查並未有一致規定，造成繳交調查資料以及審查標準都是個案處理，增加開發的不確定性以及風險。最後，風場完成可行性調查後，依據議定（Decree）向自然資源與環境部租賃海床；但須視風場位置與規模而定，有時主管機關還涉及各省的人民委員會。

除此之外，越南國家海域空間規劃（Marine Spatial Planning，MSP）延宕多時至今尚未通過，當離岸風場開發與其他海域空間使用活動發生競合時，該如何協調處理，目前處於真空狀態。

越南在第26次聯合國氣候變遷大會（COP26）上承諾，至2050年實現淨零排放。政府在今年先後公告規畫至2030年的PDP8，以及 國家能源重點計畫 （National Energy Master Plan，NEMP）；在COP28於本月召開之時，向國際各界重申減碳承諾。越南要達到2030年設定的離岸風電裝置目標，基礎建設與法規框架改善將會是當務之急，也會是落實減碳需踏出的第一步。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒