電網基礎建設不足法規也未到位，越南2030年離岸風電裝置量6GW能達標嗎？
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早在政府公告政策目標前，風場開發商早已聞風而來，劃設風場、設立辦公室，準備插旗越南離岸風電市場。截至2022年，越南北部外海已規劃的風場有22個，南部則有74個，總容量達156GW，這個數字遠超過2030年目標量的6GW。
文：Yun-Ling Ko
越南境內有超過3千公里的海岸線，尤其東南部毗鄰海岸的地區，平均風速為每小時10-11公里，為發展風力發電的良好場域。根據世界銀行報告指出，越南可發展離岸風電（Offshore wind energy）潛力裝置容量上看475GW。雖然越南目前並未有真正定義的離岸風場，僅有架設在潮間帶的近岸風機；但著眼於離岸風電的潛能以及再生能源的需求，政府正式設立離岸風電的開發目標。
經過兩年、9個版本草案的討論修改，越南政府終在5月公告國家電力發展計畫第八版（Power Development Plan，PDP8），涵蓋2021-2030年的電力發展規劃，並展望到2050年。在PDP8中，越南政府設立至2030年各項能源發展裝置容量目標，其中在離岸風電的目標是6GW。
早在政府公告政策目標前，風場開發商早已聞風而來，劃設風場、設立辦公室，準備插旗越南離岸風電市場。截至2022年，越南北部外海已規劃的風場有22個，南部則有74個，總容量達156GW，這個數字遠超過2030年目標量的6GW。
然而，2030年6GW的裝置目標，越南能順利達標嗎？政府對發展離岸風電的政策支持，如躉購費率制度是否足夠吸引投資？與政府的購售電合約是否具可融資性？或是電力市場是否適時開放，讓風場開發商可以直接出售綠電給企業？以及越南專案融資市場成熟度是否足夠？這些因素關乎越南是否能吸引投資投入離岸風電市場，過去也有文章進行討論。近期新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員Phan Xuan Dung專文指出，對於達標表示悲觀，除了以上原因之外，他認為最基本的兩項要素尚未到位：基礎建設與法規框架。
電網基礎建設不足
目前規劃的離岸風場多集中於東南部地區，而南部地區目前的電網基礎建設不足以讓這麼大電量併網；發電後若要南電北送至需電量大的工業區，也受限於南北之間的電網基礎建設。
電網基礎建設升級需要時間與金錢的投入。根據世界銀行的評估，若要新增5到10GW的離岸風電併網，對應的電網升級從規劃到興建需要5到10年的時間。根據PDP8，電網升級大概需要348到386億美金，而國營企業越南電力公司（EVN）面臨財政困難，恐怕難以獨立投資；越南政府也有意吸引私部門投資電網建設，但相關法規尚未到位。
法規框架的缺乏
發展離岸風電的法規框架尚未到位也是一大障礙。目前風場開發所依據的通知（Circular），係針對陸域風電發展而制定的，在適用上就缺乏海床使用以及海纜建設的相關規範。也因為法規框架的缺乏，使相關許可申請目前僅能個案處理，沒有一致標準，不只耗時且行政裁量空間大。
舉例來說，風場必須取得開發權以及完成海床租賃，才能進入建設階段。在進行風場租賃前，政府規定風場須先進行可行性調查，將調查結果交至工商部與自然資源與環境部審查。目前已有超過40個風場向自然資源與環境部申請可行性調查許可，只有兩案通過申請。
再者，目前針對風場必須進行哪些調查並未有一致規定，造成繳交調查資料以及審查標準都是個案處理，增加開發的不確定性以及風險。最後，風場完成可行性調查後，依據議定（Decree）向自然資源與環境部租賃海床；但須視風場位置與規模而定，有時主管機關還涉及各省的人民委員會。
除此之外，越南國家海域空間規劃（Marine Spatial Planning，MSP）延宕多時至今尚未通過，當離岸風場開發與其他海域空間使用活動發生競合時，該如何協調處理，目前處於真空狀態。
越南在第26次聯合國氣候變遷大會（COP26）上承諾，至2050年實現淨零排放。政府在今年先後公告規畫至2030年的PDP8，以及國家能源重點計畫（National Energy Master Plan，NEMP）；在COP28於本月召開之時，向國際各界重申減碳承諾。越南要達到2030年設定的離岸風電裝置目標，基礎建設與法規框架改善將會是當務之急，也會是落實減碳需踏出的第一步。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）