綜觀法國饒舌30年歷史，「移民文化」如何造就本地嘻哈多元性？（下）
我們想讓你知道的是
饒舌音樂的嘻哈文化是一種強烈的自我認同表達方式，因此法國籍的饒舌歌手倒也無需沈浸在確認自己父母的「移民」身分上，而感到沮喪。社會應該更加開明，不該讓這樣的情境成為常態。
文：小林雅民｜翻譯：何姵儀
網路普及後產生變化的法國嘻哈與非洲音樂
然而在新一代饒舌歌手崛起的同時，追隨美國饒舌音樂潮流的風格又再次成為主流。喜歡這種風格的人越多，當初由Bisso na Bisso及113等人開創的非洲饒舌音樂市場就會越大。
而剛果共和國與剛果民主共和國、象牙海岸、塞內加爾、加彭等國的音樂推廣人也相繼邀請法國知名饒舌歌手舉辦大規模的演出。
如果法國的饒舌音樂只是追隨美國潮流，歷史勢必重演。因此，像成立於2002年的饒舌團體「Sexion d'assaut」就強調他們不隨波逐流，忠於「嘻哈」，因而牢牢贏得歌迷的支持。
與來自非洲國家、一開始就注重多樣性的Bisso na Bisso不同，「Sexion d'assaut」是由成員共同參與活動而組成的團體。他們的成員來自馬里、塞內加爾、剛果民主共和國、象牙海岸、幾內亞與法國，呈現出豐富的文化背景。
在2010年代初期，法國熱門的饒舌音樂團體已經頻繁地在非洲各地舉辦演唱會。Sexion d'Assaut在象牙海岸巡迴演出期間甚至特地為非洲歌迷拍攝一支音樂錄影帶，並在歌詞中提及「分割統治」。
法國在當時對於「移民」的接納條件仍相當有限，儘管嘻哈音樂一度成為法國「移民」的音樂，但表演者和聽眾起初並不了解非洲。不過，在網路和社交媒體的普及與發展下，他們不僅意識到非洲這個「移民」的故鄉，還實際在非洲各國的土地上演出，並將當地居民視為聽眾，發現他們喜歡這樣的音樂。
Maître Gims踏入陷阱音樂的意義
Tags：
簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
我們想讓你知道的是
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
晨光土司的三款調味土司，則讓每天的早晨精彩有變化。「晨光葡萄土司」加入粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，為細緻柔軟的土司帶入水果香甜的口感層次，是吃過肯定會驚艷的美味。
有濃郁奶油香味的「晨光奶油土司」，使用特選奶油調和關鍵煉乳配方，還沒咬下就能聞到令人心動的奶油香，咀嚼時奶油香氣讓細緻香柔的土司體達到美味平衡，也非常適合搭配咖啡一起享用。
添加精選蜜漬香脆核桃、酸甜莓果的「晨光莓果核桃土司」，不只有堅果酥脆與莓果酸香，額外添加精心調配草莓泥於土司體中，讓核桃與莓果的風味更加融合每天早上來一片，開啟焙感朝氣的一天。
特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
▲廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主