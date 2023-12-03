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TNL+ 2023/12/03,
音樂

綜觀法國饒舌30年歷史，「移民文化」如何造就本地嘻哈多元性？（下）

綜觀法國饒舌30年歷史，「移民文化」如何造就本地嘻哈多元性？（下）
法國饒舌歌手MHD｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

饒舌音樂的嘻哈文化是一種強烈的自我認同表達方式，因此法國籍的饒舌歌手倒也無需沈浸在確認自己父母的「移民」身分上，而感到沮喪。社會應該更加開明，不該讓這樣的情境成為常態。

文：小林雅民｜翻譯：何姵儀

網路普及後產生變化的法國嘻哈與非洲音樂

然而在新一代饒舌歌手崛起的同時，追隨美國饒舌音樂潮流的風格又再次成為主流。喜歡這種風格的人越多，當初由Bisso na Bisso及113等人開創的非洲饒舌音樂市場就會越大。

而剛果共和國與剛果民主共和國、象牙海岸、塞內加爾、加彭等國的音樂推廣人也相繼邀請法國知名饒舌歌手舉辦大規模的演出。

如果法國的饒舌音樂只是追隨美國潮流，歷史勢必重演。因此，像成立於2002年的饒舌團體「Sexion d'assaut」就強調他們不隨波逐流，忠於「嘻哈」，因而牢牢贏得歌迷的支持。

與來自非洲國家、一開始就注重多樣性的Bisso na Bisso不同，「Sexion d'assaut」是由成員共同參與活動而組成的團體。他們的成員來自馬里、塞內加爾、剛果民主共和國、象牙海岸、幾內亞與法國，呈現出豐富的文化背景。

在2010年代初期，法國熱門的饒舌音樂團體已經頻繁地在非洲各地舉辦演唱會。Sexion d'Assaut在象牙海岸巡迴演出期間甚至特地為非洲歌迷拍攝一支音樂錄影帶，並在歌詞中提及「分割統治」。

法國在當時對於「移民」的接納條件仍相當有限，儘管嘻哈音樂一度成為法國「移民」的音樂，但表演者和聽眾起初並不了解非洲。不過，在網路和社交媒體的普及與發展下，他們不僅意識到非洲這個「移民」的故鄉，還實際在非洲各國的土地上演出，並將當地居民視為聽眾，發現他們喜歡這樣的音樂。

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