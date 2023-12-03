吃起來跟板豆腐、嫩豆腐不太一樣，百頁豆腐究竟是不是豆腐？

百頁豆腐在火鍋、鹹酥雞以及滷味等小吃中很常見，口感軟中帶脆很討喜。大部分的人把百頁豆腐歸類為豆腐，認為用餐時選它也健康也營養，但是百頁豆腐其實不算是豆腐？在營養成分上它其實熱量高？

愛吃百頁豆腐料理的人，若不稍微留意，可能讓你一餐不小心吃下更多熱量，百頁豆腐是什麼樣的食材？真的會越吃越胖嗎？

百頁豆腐究竟是不是豆腐？

百頁豆腐雖然名稱中有「豆腐」兩字，不過口感帶彈性、脆口，而表面則有孔洞不太相同，雖然叫做豆腐，但百頁豆腐較偏向豆製品，製作時使用的成分、製法，和豆腐更是不一樣。

一般豆腐使用黃豆為主，將黃豆加水研磨成漿後，再經過蒸煮、凝固步驟而得，但百頁豆腐則使用水、油脂、分離大豆蛋白，再運用澱粉、蛋白粉以及黏稠劑等來增加黏稠性和嚼度，製作時先將成分與水混合後，裝入盤中蒸製，多數作法中也會添加調味劑、著色劑以及香料等幫助增加外觀與風味。

因此，百頁豆腐和常見的板豆腐、嫩豆腐等不太相似，百頁豆腐軟彈脆的口感，就是靠添加油脂等建立出的效果，且額外加了澱粉、蛋白等成分，這些雖然能幫助成型與嚼感，卻也會影響熱量。

百頁豆腐其實熱量高不健康？要小心？

百頁豆腐屬於蒸製品，製程較不會額外影響熱量，但因為百頁豆腐的油脂量稍多，若和板豆腐、嫩豆腐等熱量約在每100公克50～80大卡相比，百頁豆腐每100公克則為200～220大卡，熱量已是傳統豆腐的3倍。

而百頁豆腐的油脂含量，每100公克中也有10～17公克（一般傳統豆腐的油脂則為每100公克3～4公克），且添加比例會依不同製造商而不一樣，若是用餐時因為熱愛口感等未注意食用量，比起一般豆腐，更容易攝取到較多的熱量與油分。

如何吃百頁豆腐更健康？

吃百頁豆腐時，可以留意料理的方式，尤其它常以燒滷、火鍋、油炸等方式料理，又會額外提高熱量，而百頁豆腐上的孔洞也可能吸附湯水和油脂。因此品嚐百頁豆腐時，適量注意份量較好，如果豆腐跟百頁豆腐兩種食材擺在一塊，對於飲食熱量上有考量的人，選「豆腐」還是相對輕盈些！可別再把它當作一般豆腐種類了！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：百頁豆腐其實不算豆腐？油脂熱量成分未留意，還會讓你胖？！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九