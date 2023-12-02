2023冬季電暖器挑選攻略：葉片式、陶瓷式等不同種類各有什麼優缺點？小坪數哪款最適合？
我們想讓你知道的是
冬天想要購入電暖器讓房間溫暖起來，然而根據電暖器的種類不同，適用的情境也不一樣。目前市面上較常見的電暖器種類包括葉片式電暖器、陶瓷式電暖器、對流式電暖器、碳素或鹵素等燈管式電暖器等，其中陶瓷式電暖器較適合用來溫暖手腳或是更衣室等較小的空間，民眾若是想要提升房間的整體溫度，可以考量葉片式電暖器，不過價格相對較高。
文：Zero圈圈
寒冷的冬天，就算是待在家裡也沒辦法讓身體暖和起來，再加上租屋族可能沒辦法自行裝設冷暖氣機，於是電暖器便成為了合適的選擇。隨著科技發展，市面上的電暖器的種類越來越豐富，包括葉片式電暖器、陶瓷式電暖器、對流式電暖器、鹵素燈電暖器等，各有其優點與缺點。
電暖器該怎麼挑？不同種類的電暖器各有哪些優缺點？有哪些電暖器推薦商品？電暖器使用時該注意什麼呢？本篇將依序解答。
電暖器種類有哪些？該如何挑選？
冬天想要購入電暖器讓房間溫暖起來，然而根據電暖器的種類不同，適用的情境也不一樣。目前市面上較常見的電暖器種類包括葉片式電暖器、陶瓷式電暖器、對流式電暖器、碳素或鹵素等燈管式電暖器等，其中陶瓷式電暖器較適合用來溫暖手腳或是更衣室等較小的空間，民眾若是想要提升房間的整體溫度，可以考量葉片式電暖器，不過價格相對較高。
另外，在在挑選電暖器時，民眾也需注意電暖器的安全性，尤其是有孩童、寵物的家庭，建議選擇有防燙功能的款式。至於想要在指定環境下使用的民眾也需注意相關條件，例如睡眠使用需注意電暖器的風扇聲音大小，而若是想要在浴室使用則需注意電暖器的防潑水等級。
葉片式電暖器的原理是什麼？有哪些優缺點？
葉片式電暖器是國外相當常見的電暖器類型，由8至12片不等的「葉片」組合而成，葉片的數量越多，暖房的效率也就越好。葉片式電暖器的「葉片」內裝有礦物油，在啟動之後，電熱管發熱使礦物油溫度升高，隨後熱度傳遞到葉片上，再藉由葉片之間的冷熱空氣對流使室內溫度提升。
因此，葉片式電暖器可以達到暖房的效果，讓房間內的溫度均勻升高，且葉片式電暖器的加熱並沒有指向性的問題，不會只有某個出風口溫度特別高，在使用上也相當安全。葉片式電暖器還有一項優點在於它可以搭配烘衣架使用，在暖房的同時還可以順帶烘乾和預熱衣物，穿衣時也不會感覺到寒冷。
然而，葉片式電暖器也並非沒有缺點。葉片式電暖器最大缺點就在於它的暖房速度慢，可能要開啟10至20分鐘才能夠逐漸感受到暖房的效果，以及葉片式電暖器的機器體積較大，價格和其他種類的電暖器相比也相對較高。另外，雖然葉片式電暖器的葉片數量越多、暖房效果越好，但更多葉片也同時代表了高功率運轉，加上需要長時間開啟，電費也是需要考量的要點。
葉片式電暖器的知名品牌包括嘉儀與北方，而為了改善葉片電暖器暖房速度較慢的缺點，部分商品上都會加裝熱風出口。以嘉儀的葉片式電暖器KED512T為例，可搭載配件Turbo快熱送循環風扇，使熱對流提升50％，另外再以北方的葉片式恆溫電暖器NA-11ZL為例，不僅是設置了PTC陶瓷暖風加速器加速暖房效果，另外強調使用了厚度達0.7毫米的鋼板，透過增加鋼板和機身高度加大葉片與空氣接觸的面積，提升循環暖房的效率。
嘉儀葉片式電暖器KED512T：
- 葉片數量：12片。
- 適用空間：約13坪。
- 功率：1500W。
- 參考售價：8080元
- 官方網站
北方葉片式恆溫電暖器NA-11ZL：
- 葉片數量：11片。
- 適用空間：約11坪。
- 功率：1500W。
- 參考售價：8780元。
- 官方網站
陶瓷式電暖器的原理是什麼？有哪些優缺點？
陶瓷式電暖器在市面上相當常見，是藉由內部的陶瓷發熱體發熱，將冷空氣轉換成熱空氣，再透過風扇將熱風吹出。因此陶瓷式電暖器使用時會有風扇運轉的聲音，且加熱範圍受到風扇的風力限制，較難達到均勻暖房的效果，適合空間較小的地方，或者是用來溫暖手腳。
於優點方面，陶瓷式電暖器擁有加熱速度快、價格平易近人、不容易燙傷的優勢，而且陶瓷式電暖器的商品種類相當豐富，例如有直立式、平放式、懸掛式的機種，且部分機種還有冷風功能，在夏天時也可以作為小型電扇使用。另外，陶瓷式電暖器的體型較為輕巧，可以移動到不同的空間，也有防潑水的機種可以在浴室使用，因此陶瓷電暖器的應用範圍較廣，在使用上可以說是相當具有彈性。
至於缺點方面，陶瓷式電暖器仰賴風扇將熱風吹出，因此暖房效果差，溫暖範圍僅限於風扇周遭，或者是需要另外搭配循環扇將熱風帶到房間的其他角落。其次是陶瓷電暖器在使用時會有風扇的聲音，容易干擾睡眠，且若是擺放距離較遠則無法感受到溫暖的效果。
如前所述，陶瓷電暖器的商品種類非常豐富，各有其特色。以艾美特的HP13004居浴陶瓷電暖器為例，電暖器體型輕巧便攜，除了可以放置在桌上在書房、臥房使用以外，機體還具有IP21防潑水等級，可以懸掛在浴室牆面使用。再以Bruno人體感應電暖器BOE064為例，最大的特色是結合了人體感應偵測功能，當人體離開感測器範圍之後機器就會停止運作，達成節能的效果。
艾美特HP13004居浴2用陶瓷電暖器：
- 功率：最高1300W。
- 防潑水IP21等級。
- 參考售價：1780元。
- 官方網站
Bruno人體感應電暖器BOE064：
- 功率：600W。
- 人體感測自動停止。
- 參考售價：2080元。
- 官方網站
對流式電暖器的原理是什麼？有哪些優缺點？
對流式電暖器的原理與陶瓷電暖器有些相似，不過多數是使用鋁合金材質的加熱鰭片，並且將發熱器裝設於機體下方。對流式電暖器在啟動底部會吸入冷空氣，冷空氣經過發熱器轉換成熱空氣於頂部出風口送出，藉由冷熱空氣對流的方式達到暖房的目的。
相較於陶瓷式電暖器，對流式電暖器的暖房範圍較廣，不過仍然會受限於出風口的方向，無法像葉片式電暖器讓房間均勻升溫。對流式電暖器的優勢在於加熱速度快、不占空間，且有許多機種都搭配有壁掛和防潑水功能，因此適合於浴室使用。對流式電暖器的缺點則包括暖房範圍小，以及搭配風扇使用則容易出現噪音。
對流式電暖器常設計為居浴2用款式，例如禾聯的鏡面對流式電暖器HCH-10AH011可以直立使用，也可以壁掛使用， 具備IP24防潑水等級，可以用於浴室、泳池等地方。至於北方的第三代微電腦對流式電暖器CNI-1500同樣也是居浴2用的機種，具備IP24防潑水等級，另外加大底部的進風口增加對流的效果。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。