2023冬季電暖器挑選攻略：葉片式、陶瓷式等不同種類各有什麼優缺點？小坪數哪款最適合？

文：Zero圈圈

寒冷的冬天，就算是待在家裡也沒辦法讓身體暖和起來，再加上租屋族可能沒辦法自行裝設冷暖氣機，於是電暖器便成為了合適的選擇。隨著科技發展，市面上的電暖器的種類越來越豐富，包括葉片式電暖器、陶瓷式電暖器、對流式電暖器、鹵素燈電暖器等，各有其優點與缺點。

電暖器該怎麼挑？不同種類的電暖器各有哪些優缺點？有哪些電暖器推薦商品？電暖器使用時該注意什麼呢？本篇將依序解答。

電暖器種類有哪些？該如何挑選？

冬天想要購入電暖器讓房間溫暖起來，然而根據電暖器的種類不同，適用的情境也不一樣。目前市面上較常見的電暖器種類包括葉片式電暖器、陶瓷式電暖器、對流式電暖器、碳素或鹵素等燈管式電暖器等，其中陶瓷式電暖器較適合用來溫暖手腳或是更衣室等較小的空間，民眾若是想要提升房間的整體溫度，可以考量葉片式電暖器，不過價格相對較高。

另外，在在挑選電暖器時，民眾也需注意電暖器的安全性，尤其是有孩童、寵物的家庭，建議選擇有防燙功能的款式。至於想要在指定環境下使用的民眾也需注意相關條件，例如睡眠使用需注意電暖器的風扇聲音大小，而若是想要在浴室使用則需注意電暖器的防潑水等級。

葉片式電暖器的原理是什麼？有哪些優缺點？

葉片式電暖器是國外相當常見的電暖器類型，由8至12片不等的「葉片」組合而成，葉片的數量越多，暖房的效率也就越好。葉片式電暖器的「葉片」內裝有礦物油，在啟動之後，電熱管發熱使礦物油溫度升高，隨後熱度傳遞到葉片上，再藉由葉片之間的冷熱空氣對流使室內溫度提升。

因此，葉片式電暖器可以達到暖房的效果，讓房間內的溫度均勻升高，且葉片式電暖器的加熱並沒有指向性的問題，不會只有某個出風口溫度特別高，在使用上也相當安全。葉片式電暖器還有一項優點在於它可以搭配烘衣架使用，在暖房的同時還可以順帶烘乾和預熱衣物，穿衣時也不會感覺到寒冷。

然而，葉片式電暖器也並非沒有缺點。葉片式電暖器最大缺點就在於它的暖房速度慢，可能要開啟10至20分鐘才能夠逐漸感受到暖房的效果，以及葉片式電暖器的機器體積較大，價格和其他種類的電暖器相比也相對較高。另外，雖然葉片式電暖器的葉片數量越多、暖房效果越好，但更多葉片也同時代表了高功率運轉，加上需要長時間開啟，電費也是需要考量的要點。

葉片式電暖器的知名品牌包括嘉儀與北方，而為了改善葉片電暖器暖房速度較慢的缺點，部分商品上都會加裝熱風出口。以嘉儀的葉片式電暖器KED512T為例，可搭載配件Turbo快熱送循環風扇，使熱對流提升50％，另外再以北方的葉片式恆溫電暖器NA-11ZL為例，不僅是設置了PTC陶瓷暖風加速器加速暖房效果，另外強調使用了厚度達0.7毫米的鋼板，透過增加鋼板和機身高度加大葉片與空氣接觸的面積，提升循環暖房的效率。

嘉儀葉片式電暖器KED512T：

北方葉片式恆溫電暖器NA-11ZL：

陶瓷式電暖器的原理是什麼？有哪些優缺點？

陶瓷式電暖器在市面上相當常見，是藉由內部的陶瓷發熱體發熱，將冷空氣轉換成熱空氣，再透過風扇將熱風吹出。因此陶瓷式電暖器使用時會有風扇運轉的聲音，且加熱範圍受到風扇的風力限制，較難達到均勻暖房的效果，適合空間較小的地方，或者是用來溫暖手腳。

於優點方面，陶瓷式電暖器擁有加熱速度快、價格平易近人、不容易燙傷的優勢，而且陶瓷式電暖器的商品種類相當豐富，例如有直立式、平放式、懸掛式的機種，且部分機種還有冷風功能，在夏天時也可以作為小型電扇使用。另外，陶瓷式電暖器的體型較為輕巧，可以移動到不同的空間，也有防潑水的機種可以在浴室使用，因此陶瓷電暖器的應用範圍較廣，在使用上可以說是相當具有彈性。

至於缺點方面，陶瓷式電暖器仰賴風扇將熱風吹出，因此暖房效果差，溫暖範圍僅限於風扇周遭，或者是需要另外搭配循環扇將熱風帶到房間的其他角落。其次是陶瓷電暖器在使用時會有風扇的聲音，容易干擾睡眠，且若是擺放距離較遠則無法感受到溫暖的效果。

如前所述，陶瓷電暖器的商品種類非常豐富，各有其特色。以艾美特的HP13004居浴陶瓷電暖器為例，電暖器體型輕巧便攜，除了可以放置在桌上在書房、臥房使用以外，機體還具有IP21防潑水等級，可以懸掛在浴室牆面使用。再以Bruno人體感應電暖器BOE064為例，最大的特色是結合了人體感應偵測功能，當人體離開感測器範圍之後機器就會停止運作，達成節能的效果。

艾美特HP13004居浴2用陶瓷電暖器：

Bruno人體感應電暖器BOE064：

部分陶瓷電暖器還有夏季涼扇，或者是搭配濾網有空氣清淨功能。例如Dyson Hot + Cool涼暖風扇是使用了陶瓷式電暖器技術，陶瓷板位在倍增器前方，在氣流離開機器時加熱空氣。｜Photo Credit: Dyson

對流式電暖器的原理是什麼？有哪些優缺點？

對流式電暖器的原理與陶瓷電暖器有些相似，不過多數是使用鋁合金材質的加熱鰭片，並且將發熱器裝設於機體下方。對流式電暖器在啟動底部會吸入冷空氣，冷空氣經過發熱器轉換成熱空氣於頂部出風口送出，藉由冷熱空氣對流的方式達到暖房的目的。

相較於陶瓷式電暖器，對流式電暖器的暖房範圍較廣，不過仍然會受限於出風口的方向，無法像葉片式電暖器讓房間均勻升溫。對流式電暖器的優勢在於加熱速度快、不占空間，且有許多機種都搭配有壁掛和防潑水功能，因此適合於浴室使用。對流式電暖器的缺點則包括暖房範圍小，以及搭配風扇使用則容易出現噪音。

對流式電暖器常設計為居浴2用款式，例如禾聯的鏡面對流式電暖器HCH-10AH011可以直立使用，也可以壁掛使用， 具備IP24防潑水等級，可以用於浴室、泳池等地方。至於北方的第三代微電腦對流式電暖器CNI-1500同樣也是居浴2用的機種，具備IP24防潑水等級，另外加大底部的進風口增加對流的效果。