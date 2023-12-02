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TNL+ 2023/12/02,
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世界最大冰山A23a開始漂移：比台北市大14倍，漂離南極圈將影響企鵝與海豹覓食路徑

世界最大冰山A23a開始漂移：比台北市大14倍，漂離南極圈將影響企鵝與海豹覓食路徑
示意圖｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

自1986年自冰棚斷裂後，A23a冰山底部一直固定在威德爾海的海床上，不過自2020年開始，科學家們觀測到了這座冰山移動的跡象。英國南極調查局的佛萊明（Andrew Fleming）研究員表示，這座冰山自1986年開始就一直處於停止的狀態，但冰山的大小因為海水溫度的提高而逐漸縮小，最終失去抓地力並開始漂移。

文：賴明君

英國南極調查局（British Antarctic Survey）日前指出，世界上最大的冰山A23a，在擱淺於南極威德爾海（Weddell Sea）30多年後，因為海水溫度升高導致冰山縮小，如今在洋流與季風的影響下，正朝著北部的英國海外領地南喬治亞島（South Georgia）漂去。離開南極海域的A23a冰山，預計會對南喬治亞島上海豹、企鵝與海鳥的覓食路徑造成影響。

世界上最大的冰山

《美聯社》報導指出，這座名為A23a的冰山，面積為4000平方公里，大小約為台北市的14.7倍、美國紐約市的3倍。冰山高度為400公尺，作為比較，台北101的高度為508公尺。A23a冰山於1986年自南極菲爾希納冰棚（Filchner Ice Shelf）斷裂，從冰棚分離出來後，A23a冰山並沒有漂遠，因為冰山底部卡在南極威德爾海的海床上。

而這座冰山之所以會被稱為A23a冰山，是因為科學家對南極冰山有著一套特殊的編碼方式。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），研究人員將南極大陸分為4個象限，以南極點作為畫面中心、東經0度在北方、西經180度在南方，南極大陸從左上、左下、右下到右上，分別為A、B、C與D象限。

而A23a冰山，指的就是在南極大陸A象限（左上角）中，所觀察到的第23座從冰棚斷裂、分離出來的冰山。如果在未來A23a冰山自身斷裂，形成新的冰山，那麼那座新的冰山將會被命名為A23b。

美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的研究員葛林（Chad Greene）表示，像A23a這樣的大型冰山崩解，大約每十年就會在南極大陸發生一次，而在菲爾希納冰棚，大約每50年會發生一次。

為什麼A23a冰山會漂離南極海域？

自1986年自冰棚斷裂後，A23a冰山底部一直固定在威德爾海的海床上，不過自2020年開始，科學家們觀測到了這座冰山移動的跡象。英國南極調查局的佛萊明（Andrew Fleming）研究員向《BBC》表示，這座冰山自1986年開始就一直處於停止的狀態，但冰山的大小因為海水溫度的提高而逐漸縮小，最終失去抓地力並開始漂移。

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